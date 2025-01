Bochum - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2025

Der Glaube an den Klassenerhalt ist in Bochum so groß, wie in dieser Saison nur selten zuvor. Sogar ein Punktgewinn gegen die Roten Bullen ist in der Bochum RB Leipzig Prognose denkbar. Dieter Hecking holte seit seiner Ankunft beim Tabellen-Schlusslicht 1,25 Punkte pro Spieltag.