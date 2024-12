Bodö/Glimt - Besiktas Tipp, Prognose, Quoten | 12.12.2024

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 11:00 Uhr Bodö/Glimt - Besiktas Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer darf weiterhin auf die nächste Runde hoffen?

Unser Bodö/Glimt - Besiktas Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Der norwegische Serienmeister war zuletzt vor allem daheim stark. So ist auch im Wett Tipp heute gegen den türkischen Pokalsieger mindestens ein Remis drin.

Nach fünf Spieltagen sind in der Europa-League-Saison 2024/25 so gut wie keine Entscheidungen gefallen. Vor allem unter den Teams, die auf einen Platz in der K.o.-Playoff-Runde hoffen dürfen, geht es eng zu. Dazu gehören auch der FK Bodö/Glimt und Besiktas Istanbul. Die Norweger liegen vor dem direkten Duell der beiden Vereine mit sieben Punkten zu sechs Zählern in der EL-Tabelle knapp vorne. In der Bodö/Glimt Besiktas Prognose trauen die Bookies den Hausherren am ehesten einen Erfolg zu.

Darum tippen wir bei Bodö/Glimt vs Besiktas auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Bodö hat von 5 Heimspielen in dieser Europapokal-Saison 4 gewonnen

Besiktas konnte von den letzten 8 Pflichtspielen nur 2 für sich entscheiden

Schon in der Vorsaison konnten die Norweger beide Duelle gegen die Istanbuler gewinnen

Bodö/Glimt vs Besiktas Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Türken mit 139 zu 42 Millionen Euro eigentlich klar die Nase vorne. Trotzdem sprechen sich die Bodö/Glimt vs Besiktas Quoten recht deutlich für die Gastgeber aus. Das hat unter anderem mit dem Heimvorteil und der Formkurve zu tun.

Bodö/Glimt vs Besiktas Prognose: Der norwegische Meister kann sich auf die Europa League konzentrieren

Lange Zeit galt der FK Bodö/Glimt als Fahrstuhlmannschaft und kämpfte in Norwegen oft gegen den Abstieg. Doch nach dem letzten Aufstieg 2018 gab es im Verein unter Trainer Kjetil Knutsen einen Umbruch. Seitdem setzt der Verein auf junge, einheimische Spieler und praktiziert einen modernen sowie offensiven Pressing-Fußball. Vor wenigen Tagen sicherte sich “Den Gule Horde” die vierte Meisterschaft in den letzten fünf Spielzeiten. Nur 2022 musste man sich in diesem Zeitraum mit dem zweiten Rang begnügen. 71 Tore in 30 Partien der Eliteserien waren mal wieder der klare Bestwert.

Daheim setzte es in 15 Partien nur eine Pleite (10S, 4U), worauf es im Bodö/Glimt Besiktas Tipp aufzubauen gilt. International war der Verein seit 2021/22 auch jedes Jahr in einer Gruppen- bzw. Liga-Phase vertreten. Der größte Erfolg war der Einzug ins Viertelfinale der Conference League 2022, in dem man nach einem 2:1-Heimsieg gegen AS Rom mit einem 0:4 in Italien doch noch ausschied. Dieses Jahr scheiterte Bodö nach Erfolgen in der CL-Quali gegen Rigas und Bialystok an Roter Stern Belgrad. In der Europa League ging es mit Siegen gegen Porto (3:2) und Braga (2:1) sowie einem Remis gegen Saint-Gilloise (0:0) auch gut los. Die letzten beiden Spiele, daheim gegen Qarabag Agdam (1:2) und bei Manchester United (2:3), gingen aber verloren.

Im Sommer hatte Giovanni van Bronckhorst sein Amt bei Besiktas angetreten. Doch schon Ende November war die Geduld der Verantwortlichen mit dem Trainer zu Ende. Nach der 1:3-Pleite in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv wurde der Niederländer vor die Tür gesetzt. Interimsweise wird die Mannschaft nun wieder vom bisherigen Co-Trainer Serdar Topraktepe betreut. In der Süper Lig stehen die Schwarzen Adler lediglich auf Rang 5 und haben schon 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray.

In den ersten zwei Partien unter Topraktepe blieben die Schwarz-Weißen mit einem 1:1 beim Vorletzten Hatayspor und einem 1:0-Heimsieg am Samstag gegen Fenerbahce ungeschlagen. Mit dem Erfolg im Derby ging auch eine Serie von fünf Liga-Partien ohne Sieg (2U, 3N) zu Ende. In der Europa League stehen ein glücklicher 1:0-Sieg bei Olympique Lyon und ein 2:1 daheim gegen Malmö auf der Habenseite. Niederlagen setzte es gegen Ajax (0:4), Frankfurt (1:3) und wie erwähnt Tel Aviv.

Bodö/Glimt - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bodö/Glimt: 5:2 Lilleström (H), 2:3 Manchester United (A), 2:0 Odd Grenland Skien (A), 2:2 Fredrikstad FK (H), 1:2 Qarabag Agdam (H)

Letzte 5 Spiele Besiktas: 1:0 Fenerbahce (H), 1:1 Hatayspor (A), 1:3 Maccabi Tel Aviv (H), 2:4 Göztepe (H), 0:0 Basaksehir (A)

Letzte Spiele Bodö/Glimt vs Besiktas: 2:1 (A), 3:1 (H), 0:1 (A), 1:1 (H)

Beide Vereine trafen erstmals in der Saison 2004/05 im UEFA-Pokal aufeinander. Damals setzte sich Besiktas in der ersten Runde mit einem 1:1 in Norwegen und einem 1:0-Heimsieg durch.

In der Vorsaison gab es diese Paarung in der UEFA Conference League, die für unsere Bodö/Glimt Besiktas Prognose natürlich eine größere Bedeutung hat. Dabei gingen beide Duelle an Bodö/Glimt - 3:1 (H), 2:1 (A).

So seht ihr Bodö/Glimt - Besiktas im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 21:00 Uhr, Aspmyra Stadion, Bodö

Übertragung Stream: RTL+

Neben dem Spiel im Free-TV zwischen Olympique Lyon und Frankfurt zeigt RTL am Donnerstag zehn Partien aus Europa League und Conference League im Stream. Dazu gehört auch das Duell zwischen Bodö/Glimt und Besiktas.

Der Anpfiff im Aspmyra Stadion von Bodö erfolgt um 21 Uhr.

Bodö/Glimt vs Besiktas: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bodö/Glimt: Haikin - Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan - Evjen, Berg, Saltnes - Zinckernagel, Högh, Hauge

Ersatzbank Bodö/Glimt: Lund (Tor), Nielsen, Wembangomo, Fet, Helmersen, Auklend, Määttä, Sörli, Mikkelsen

Startelf Besiktas: Günok - Svensson, Sanuc, Topcu, Masuaku - Ucan, Al Musrati, Rashica, Gedson, Rafa - Kilicsoy

Ersatzbank Besiktas: Destanoglu (Tor), Bulut, Terzi, Joao Mario, Hekimoglu, Oxlade-Chamberlain, Zaynutdinov, Ndour, Muci

Torjäger Ciro Immobile hat sich im Istanbuler Stadt-Duell eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird voraussichtlich das Spiel am Donnerstag verpassen.

Der Italiener ist mit 13 Treffern in 20 Partien der mit Abstand erfolgreichste Torschütze der Schwarz-Weißen und wird in der Bodö/Glimt vs. Besiktas Prognose abgehen.

Unser Bodö/Glimt - Besiktas Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Bei Besiktas hofft man, dass der Sieg gegen Fenerbahce ein Wendepunkt in der bisher so enttäuschenden Saison war. Doch Anzeichen für eine wirkliche Trendwende gibt es kaum. Zudem fällt nun auch Top-Stürmer Immobile aus.

Auf der Gegenseite hat Bodö/Glimt nicht nur wieder die Meisterschaft in Norwegen geholt, sondern auch schon einige überzeugende Leistungen im Europapokal auf den Rasen gebracht.

Dazu gehören Siege gegen Porto oder Braga sowie eine knappe Niederlage zu Gast bei Manchester United. Da die Gelben auch in der Vorsaison gegen die Schwarz-Weißen zweimal die Nase vorne hatten, dürfte es nun auch wieder etwas Zählbares geben.