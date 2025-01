Bologna - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 12.01.2025

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 09:00 Uhr Bologna - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Setzen die Giallorossi den Aufwärtstrend fort?

Unser Bologna - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.01.2025 lautet: Die Römer gehören zu den formstärksten Teams der vergangenen Spieltage. Im Wett Tipp heute ist gegen die “Veltri” aber maximal ein Unentschieden drin.

Am Wochenende startet die Serie A in die Rückrunde der Saison 2024/25. Am Sonntag treffen mit Bologna und der AS Roma im Stadio Renato Dall’Ara zwei Teams aufeinander, die bisher den Ergebnissen aus der Vorsaison noch hinterherhinken.

Bei unserer Bologna AS Rom Prognose dürfte vor allem die Auswärtsmisere der Giallorossi weitergehen. So entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,50 bei Betano für den Bologna AS Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X”.

Darum tippen wir bei Bologna vs AS Rom auf “Doppelte Chance 1X”:

Bologna hat von den letzten 12 Serie-A-Heimspielen nur eines verloren

Die Roma wartet seit 12 Liga-Gastspielen auf einen Sieg

Von den letzten 7 Duellen mit den “Veltri” konnten die Giallorossi nur eines gewinnen

Bologna vs AS Rom Quoten Analyse:

Die “Veltri” haben auf Rang 7 mit 28 Punkten drei Plätze und fünf Zähler Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zudem müsste sich der Heimvorteil bei den Bologna vs AS Rom Quoten bemerkbar machen.

Stattdessen schicken die Buchmacher, die auch immer wieder Sportwetten mit Paysafecard anbieten, die Gäste als minimale Favoriten ins Rennen. Ein Sieg der Auswärtsmannschaft wird mit Quoten im Schnitt von 2,63 bezahlt. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Hausherren durchschnittliche Bologna gegen AS Rom Wettquoten von 2,78.

Bologna vs AS Rom Prognose: Zeigt der BFC eine Reaktion auf die Heimpleite?

In der vergangenen Saison war der vierte Platz und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League Bolognas die große Überraschung in der Serie A. In den 20 Jahren zuvor hatten die Rot-Blauen eine Saison meist in der unteren Tabellenhälfte beendet und wären zweimal fast in die Serie B abgestiegen. Nach dem Abgang von Erfolgstrainer Thiago Motta und dem Verlust einiger Leistungsträger stand der Verein in dieser Spielzeit nun vor einer schwierigen Aufgabe. Nach den ersten acht Spielen unter Nachfolger Vincenzo Italiano hatte man in der Liga auch nur einen Sieg und sechs Remis auf dem Konto.

Doch inzwischen hat sich die Mannschaft gefangen und darf wieder auf die Teilnahme am internationalen Geschäft hoffen. Der Verein will sich im oberen Drittel der Serie A etablieren und dabei schuldenfrei sein. In der Königsklasse waren die Aufgaben allerdings etwas zu schwierig. In diesem Bewerb kommt der BFC 1909 nach sechs Spielen nur auf zwei Punkte und ein Tor. In der Serie A kann sich Bologna auf seine Heimstärke verlassen. Das unterstützt auch unseren Bologna AS Rom Tipp. Saisonübergreifend kassierte man in den vergangenen zwölf Serie-A-Heimspielen gerade mal eine Niederlage. (4S, 7U). Diese Pleite setzte es einen Tag vor Silvester mit dem 2:3 gegen Hellas Verona.

Claudio Ranieri ist nach Daniele de Rossi und Ivan Juric schon der dritte AS-Roma-Trainer in dieser Saison. Auch der 73-Jährige benötigte eine gewisse Anlaufzeit in der Ewigen Stadt. Die ersten zwei Serie-A-Partien unter seiner Regie gegen die Top-Teams SSC Neapel und Atalanta Bergamo gingen verloren. Doch in einer Tabelle seit dem 15. Spieltag haben nur Inter und Napoli (beide 12) mehr Punkte gesammelt als die Giallorossi (10). Der neue Coach hat vor allem die Abwehr stabilisiert.

Mit Mats Hummels in der Zentrale und dem Ex-Frankfurter Evan Ndicka auf halblinks sank der Gegentorschnitt von 1,35 auf 0,8. Der Knoten platzte endgültig mit dem 2:0-Sieg am Sonntag daheim im Derby gegen Lazio. Nach dem schwachen Start in die Saison hat die Roma aber immer noch neun Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz. Zudem wartet der Hauptstadt-Klub saisonübergreifend seit zwölf Liga-Spielen auf einen Dreier in der Fremde (6U, 6N). Nur Lecce (4) und Venezia (3) kommen 2024/25 auf weniger Auswärtspunkte als die AS (5).

Bologna - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bologna: 2:3 Hellas Verona (H), 2:0 FC Turin (A), 1:0 AC Florenz (H), 0:0 Benfica Lissabon (A), 2:2 Juventus Turin (A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 2:0 Lazio Rom (H), 1:1 AC Milan (A), 5:0 Parma (H), 4:1 Sampdoria Genua (H), 0:2 Calcio Como (A)

Letzte 5 Spiele Bologna vs AS Rom: 3:2 (A), 3:1 (A), 2:0 (H), 0:0 (H), 0:1 (A)

Seit vier Spielen gegen Bologna ist die Roma ohne Sieg und holte in diesem Zeitraum nur einen Punkt. Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen konnten die Giallorossi auch lediglich eines für sich entscheiden (2U, 4N). Diese Bilanz spielt bei der Bologna AS Rom Prognose durchaus eine Rolle.

Nach 157 Duellen ist die Bilanz zwischen beiden Vereinen mit jeweils 55 Siegen komplett ausgeglichen (47U). In Bologna haben die Hausherren mit 34 Erfolgen in 78 Vergleichen bei 21 Niederlagen die Nase vorne (23U).

In sechs der letzten acht Aufeinandertreffen ging mindestens eine Mannschaft mit einer “Weißen Weste” vom Feld.

Auch dieses Mal könnte der Bologna AS Rom Tipp “Beide Teams treffen: Nein” durchaus Sinn machen. In der ODDSET App bekommen wir dafür eine Quote von 1,85.

Bologna vs AS Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Bologna: Skorupski - Holm, Beukema, Lucumi, Lykogiannis - Freuler, Ferguson - Ndoye, Fabbian, Dominguez - Dallinga

Ersatzbank Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, De Silvestri, Posch, Casale, Corazza, Miranda, Moro, Iling jr, Urbanski, Castro, Orsolini, Odgaard

Startelf AS Rom: Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino - Dybala, Pellegrini - Dovbyk

Ersatzbank AS Rom: Ryan, Marin, Sangaré, Hermoso, Dahl, Abdulhamid, Celik, Soulé, Le Fée, Zalewski, Baldanzi, Shomurodov, El Shaarawy, Pisilli

Die Hausherren müssen auf Pobega, El Azzouzi, Cambiaghi und Aebischer verzichten. Bei den Gästen fällt nur Cristante aus.

Das ist für die Römer bei der Bologna AS Rom Prognose schon ein leichter Vorteil.

Unser Bologna - AS Rom Tipp: Doppelte Chance 1X

Bei einer Sache sind wir uns mit den Buchmachern einig: Am Sonntag erwartet uns in Bologna ein enges Duell. Doch wir schätzen die Ausgangslage ein wenig anders ein. Wir sehen die Hausherren etwas vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu.

Das hat vor allem mit der Heimstärke der “Veltri” und der Auswärtsschwäche der Giallorossi zu tun. Auch der direkte Vergleich sprach in der jüngsten Vergangenheit eher für die Rossoblu.