Borussia Dortmund vs Inter Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 28.01.2026

SPORT1 Betting 27.01.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Borussia Dortmund vs Inter Prognosen von unserem Wett-Experten für das Champions-League-Duell am 28.01.2026.

In den letzten 21 Heimspielen in der Königsklasse mussten die Westfalen gerade mal eine Niederlage hinnehmen. Diese gute Bilanz wollen die Schwarz-Gelben ausbauen. Und die Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Unsere Prognose für das Champions-League-Spiel am Mittwochabend (28.01.2026) ist ein Heimsieg für Borussia Dortmund.

Trotz der leichten Favoritenrolle von Inter Mailand bei den Buchmachern spricht die überragende Form des BVB im Signal Iduna Park für einen Erfolg der Gastgeber. Die Borussia Dortmund vs Inter Quoten spiegeln ein enges Match wider, doch der Heimvorteil könnte den Ausschlag geben.

Angesichts der beeindruckenden Heimstärke des BVB favorisieren wir die Gastgeber und empfehlen mit einer Quote von 2,85 bei Winamax den Wett Tipp auf „Sieg Dortmund“.

Analyse der Form und Quoten: Dortmunds Heimstärke im Fokus

Vor diesem entscheidenden letzten Spieltag der Ligaphase trennen die beiden Teams nur ein Punkt und zwei Tabellenplätze in der Champions League. Während Borussia Dortmund auf Platz 16 liegt, rangiert Inter auf dem 14. Platz. Für beide Mannschaften geht es darum, sich eine bestmögliche Ausgangsposition für die K.o.-Phase zu sichern, was auf eine unterhaltsame Partie hoffen lässt.

Die Borussia Dortmund vs Inter Quoten deuten auf einen leichten Vorteil für die Gäste hin, doch mehrere Faktoren sprechen gegen die Italiener. Die Mannschaft von Niko Kovac präsentiert sich zu Hause extrem stark. In dieser Saison hat der BVB nur eines von 13 Pflichtspielen im eigenen Stadion verloren und neun davon gewonnen. Dabei erzielten sie im Schnitt starke 2,23 Tore pro Spiel und kassierten lediglich 0,77 Gegentreffer.

Inter hingegen hat zuletzt in der Königsklasse geschwächelt und die letzten drei Partien verloren – eine vierte Niederlage in Folge wäre ein Novum in der Europapokal-Geschichte der Nerazzurri. Zudem tun sich die Italiener in dieser Saison gegen Topteams schwer: In fünf Spielen, in denen sie wie hier eine Quote von 2,25 oder höher hatten, gingen sie stets als Verlierer vom Platz.

Die aktuellen Borussia Dortmund vs Inter Team-News, die auf den wahrscheinlichen Ausfall von Hakan Calhanoglu hindeuten, schwächen Inter zusätzlich.

Borussia Dortmund vs Inter: Wett Tipps für das Champions League Duell

Unsere Borussia Dortmund vs Inter Prognosen basieren auf einer detaillierten Analyse der aktuellen Form beider Teams. Hier sind unsere konkreten Wett Tipps für das Spiel, die auch die neuesten Borussia Dortmund vs Inter Team-News berücksichtigen:

Tipp 1: Sieg Borussia Dortmund ( Quote 2,85 bei Winamax ) : Dortmund geht zwar als leichter Außenseiter in die Partie, doch die Heimbilanz ist überragend. In den bisherigen drei Heimspielen der Champions League holte der BVB sieben Punkte und erzielte dabei zehn Tore. Inter hat nicht nur die letzten drei Spiele in diesem Wettbewerb verloren, sondern auch in dieser Saison Probleme in Top-Spielen gezeigt. Die Quote von 2,85 für einen Heimsieg erscheint daher attraktiv.

: Dortmund geht zwar als leichter Außenseiter in die Partie, doch die Heimbilanz ist überragend. In den bisherigen drei Heimspielen der Champions League holte der BVB sieben Punkte und erzielte dabei zehn Tore. Inter hat nicht nur die letzten drei Spiele in diesem Wettbewerb verloren, sondern auch in dieser Saison Probleme in Top-Spielen gezeigt. Die Quote von 2,85 für einen Heimsieg erscheint daher attraktiv. Tipp 2: Über 2,5 Tore ( Quote 1,70 bei Winamax ) : Die Champions-League-Spiele von Borussia Dortmund sind in dieser Saison ein wahres Spektakel mit einem Durchschnitt von 4,86 Toren – der höchste Wert im gesamten Wettbewerb. Die Offensive des BVB gehört mit 2,7 Toren pro Spiel zu den besten vier der Liga. Da Dortmund in jedem Heimspiel getroffen hat und auch Inter auswärts stets erfolgreich war, ist ein torreiches Spiel wahrscheinlich. Die Wette „Über 2,5 Tore“ war in sechs von sieben europäischen Partien des BVB erfolgreich.

: Die Champions-League-Spiele von Borussia Dortmund sind in dieser Saison ein wahres Spektakel mit einem Durchschnitt von 4,86 Toren – der höchste Wert im gesamten Wettbewerb. Die Offensive des BVB gehört mit 2,7 Toren pro Spiel zu den besten vier der Liga. Da Dortmund in jedem Heimspiel getroffen hat und auch Inter auswärts stets erfolgreich war, ist ein torreiches Spiel wahrscheinlich. Die Wette „Über 2,5 Tore“ war in sechs von sieben europäischen Partien des BVB erfolgreich. Tipp 3: Mehr Tore in der 2. Halbzeit (Quote 2,05 bei Winamax): Statistisch fallen in den zweiten Halbzeiten der Champions-League-Spiele mehr Tore. Besonders bei Partien mit Dortmunder Beteiligung klingelt es nach der Pause häufig: Durchschnittlich 3,43 Treffer fallen nach dem Seitenwechsel, was ebenfalls Ligahöchstwert ist. In fünf von sieben CL-Spielen des BVB trafen beide Mannschaften nach dem Seitenwechsel. Da beide Teams am letzten Spieltag auf Sieg spielen werden, um ihre Position zu verbessern, ist ein offener Schlagabtausch in der Schlussphase zu erwarten.

Die Spannung vor diesem entscheidenden Champions-League-Abend ist riesig und unsere Borussia Dortmund vs Inter Prognosen versprechen ein packendes Duell. Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite. Wir verraten euch auch, welche Bookies euch Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen. Jetzt lehnt euch zurück und genießt ein hoffentlich großartiges Fußballspiel im Signal Iduna Park!