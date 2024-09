Bournemouth - Chelsea Tipp, Prognose, Quoten | 14.09.2024

Unser Bournemouth - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 14.09.2024 lautet: Vor der Länderspielpause drehte Bournemouth einen 0:2-Rückstand gegen Everton und erzielte alle drei Treffer nach der 86. Spielminute. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir ebenfalls viele späte Torjubel.

Für unsere Bournemouth Chelsea Prognose erhoffen wir uns ein ähnlich packendes Finale wie im letzten Spiel der Hausherren. Vor der Länderspielpause wurden die Cherries für ihre großen Mühen gegen Everton belohnt und drehten einen 0:2-Rückstand ab der 87. Spielminute. Am Ende gingen sie mit einem 3:2-Sieg vom Feld.

Wir vertrauen auch diesmal den Stärken zweier Top-6-Offensiven und bauen auf Angriffe bis zur letzten Sekunde. Bei Merkur Bets spielen wir deshalb zu einer Quote von 1,97 unseren Bournemouth Chelsea Wett Tipp heute „Mehr Tore in der 2. Halbzeit“.

Darum tippen wir bei Bournemouth vs Chelsea auf „Mehr Tore in der 2. Halbzeit“:

Bournemouth vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Bournemouth Chelsea Quoten fallen in der Bet365 App extrem profitabel aus. Für einen Heimsieg findet ihr dort eine Siegquote von 3,40. Kein anderer Buchmacher kann mit diesem Angebot derzeit mithalten.

Bournemouth vs Chelsea Prognose: Voller Angriff bis zum Abpfiff

Andoni Iraola und seine Mannschaft sind nach drei Spieltagen noch ungeschlagen (1S, 2U). Nach Punkteteilungen gegen Nottingham (1:1) und Newcastle (1:1) gelang am Wochenende vor der Länderspielpause ein 3:2-Comeback-Sieg in letzter Sekunde gegen Everton.

Des Weiteren nehmen an dieser Paarungen zwei äußerst potente Offensivmannschaften teil, die an den ersten Spieltagen für Furore gesorgt haben. Die Cherries trafen in jedem Liga-Spiel und erarbeiteten sich bislang die drittmeisten erwartbaren Treffer (5,85 xG).