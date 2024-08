Braunschweig - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten 1.9.2024

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Reißen die Löwen das Ruder herum?

Unser Braunschweig - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.09.2024 lautet: Die Gelb-Blauen aus Niedersachsen legten einen kompletten Fehlstart hin und stehen auf nationaler Ebene mit leeren Händen da. In unserem Wett Tipp heute dürfte es auch gegen den KSC sehr schwer werden.

Der Karlsruher SC ist nach wie vor ungeschlagen in dieser Spielzeit und startete deutlich erfolgreicher in die neue Saison als der Konkurrent aus Braunschweig. Die Löwen stehen in der Braunschweig Karlsruhe Prognose mit dem Rücken zur Wand und gingen kürzlich bei den Geißböcken in Köln mit wehenden Fahnen unter. Nach 90 Minuten resultierte eine vernichtende 0:5-Niederlage.

Unser Braunschweig Karlsruhe Wett Tipp heute räumt den Gästen in einem defensiv geführten Match Vorteile ein. Für „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“ gewährt Betway eine Quote von 1.66.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5″:

Braunschweig legte einen kompletten Fehlstart hin und kassierte 3 deutliche Niederlagen an den ersten 3 Spieltagen.

Der KSC ist nach wie vor ungeschlagen im deutschen Unterhaus (2S, 1U).

13 der letzten 14 direkten Aufeinandertreffen beider Teams endeten im Eintracht-Stadion mit weniger als 4,5 Toren.

Braunschweig vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Wenngleich der Drei-Weg-Markt keinen klaren Favoriten zum Vorschein bringt, ist die schlechte Verfassung der Gastgeber aus Niedersachsen den Bookies keineswegs entgangen. Aus diesem Grund wird der Sieg des KSC mit den niedrigsten Braunschweig Karlsruhe Quoten bewertet.

Unabhängig vom Austragungsort brachten die letzten drei Aufeinandertreffen weniger als 2,5 Tore zum Vorschein. Dennoch geht beispielsweise Winamax von drei oder mehr Treffern aus und preist den Markt „Over/Under 2,5 Tore“ mit den entsprechenden Quoten ein. Der Bookie mit deutscher Lizenz bietet unzählige Braunschweig Karlsruhe Wettquoten und zudem einen zusätzlichen Neukundenbonus. Genauere Informationen zum Wettangebot, dem Willkommensbonus und vielem mehr sind unserem ausführlichen Winamax Test zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Braunschweig vs Karlsruhe Prognose: Bleibt Karlsruhe weiterhin ungeschlagen?

Bereits in der letzten Saison konnte die Eintracht nur mit viel Mühe die Klasse halten, zeigte nach 34 Spieltagen aber immerhin sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Anhand der momentanen Leistungen lässt sich jedoch darauf schließen, dass es nach drei Jahren Zweitklassigkeit in dieser Saison eng werden könnte.

Bereits am ersten Spieltag wurden die Löwen Auf Schalke mit 1:5 deklassiert. Das zweite Spiel führte auf heimischem Boden gegen Magdeburg zu einer weiteren Niederlage (1:3). Ganz bitter wurde es zuletzt bei den Geißböcken in Köln. Dort setzte es nämlich eine vernichtende 0:5-Pleite. Mit null erbeuteten Punkten und 2:13 Toren ist die Elf von Trainer Daniel Scherning am Ende der Tabelle angekommen. Vor allem die Defensive zeigte sich mit 13 Gegentoren in drei Spielen löchrig wie ein Schweizer Käse.

Nur zwei der letzten sieben Heimspiele wurden im deutschen Unterhaus siegreich gestaltet (2U, 3N). Zudem brachten zehn der letzten elf Liga-Heimspiele weniger als 4,5 Tore mit sich.

Braunschweig - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:5 1. FC Köln (A), 1:4 Eintracht Frankfurt (H), 1:3 Magdeburg (H), 1:5 FC Schalke 04 (A), 0:5 1. FC Kaiserslautern (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:2 SV Elversberg (H), 5:0 Sportfreunde Lotte (A), 0:0 Fortuna Düsseldorf (A), 3:2 FC Nürnberg (H), 3:0 SV Elversberg (A).

Letzte Spiele Braunschweig vs. Karlsruhe: 2:0 (H), 0:2 (A), 1:1 (A), 2:1 (H), 0:0 (A).

Seit dem Aufstieg im Jahr 2019 sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Über diesen Zeitraum hat sich der KSC zum festen Bestand des deutschen Unterhauses entwickelt und beendete die letzte Saison sogar auf Rang 5. Dennoch fehlten acht Punkte zur Aufstiegszone.

Die Schützlinge aus Baden-Württemberg legten einen sehr erfolgreichen Liga-Start hin und sind nach wie vor ungeschlagen. Dabei sprangen gegen Nürnberg und Elversberg zwei knappe 3:2-Erfolge auf heimischem Boden heraus. In Düsseldorf überraschte die Elf von Trainer Christian Eichner, der bereits seit Februar 2020 die Fäden beim KSC zieht, und holte beim 0:0 einen Punkt.

In den Stadien des Gegners wussten die Karlsruher in der vergangenen Spielzeit durchaus zu überzeugen und verloren nur sechs der 17 Auswärtsbegegnungen (6S, 5U). Saisonübergreifend gab der KSC keines der jüngsten sechs Fernduelle im deutschen Unterhaus mit einer Niederlage ab (3S, 3U). Die letzten neun Auswärtsspiele in der 2. Bundesliga brachten weniger als 4,5 Tore mit sich.

Um das Maximum aus der Braunschweig Karlsruhe Prognose herauszuholen, könnte sich die Nutzung eines Wettanbieter Bonus lohnen. Einige Bookies vergüten die Kontoverifizierung mit einer Freiwette ohne Einzahlung.

So seht ihr Braunschweig - Karlsruhe im TV oder Stream:

01. September 2024, 13:30 Uhr, Eintracht-Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Wer die Begegnung zwischen Braunschweig und Karlsruhe im TV verfolgen möchte, muss über ein Abo beim Pay-TV-Anbieter Sky verfügen. Sky überträgt nämlich alle Spiele der 2. Bundesliga, die freitags um 18:30 Uhr, samstags um 13:00 Uhr und 20:30 Uhr sowie sonntags um 13:30 Uhr ausgetragen werden.

Wer sich eine Zusammenfassung der jeweiligen Begegnungen anschauen möchte, kann dies auch am Samstagabend bei der ARD oder dem ZDF tun. Zudem sicherte sich Sport1 das Recht, am Sonntag die Höhepunkte der Partien von Freitag und Samstag auszustrahlen.

Braunschweig vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Grill - Ivanov, Bicakcic, Nikolaou - Rittmüller, S. Köhler, Di Michele Sanchez, Kaufmann, W. Ould-Chikh - Philippe, Gomez

Ersatzbank Braunschweig: Johansson, Ehlers, Bell Bell, Ba, Tauer, Raebiger, Marie, Queisser, Szabó

Startelf Karlsruhe: Weiß - S. Jung, M. Franke, Beifus, La. Günther - Jensen, Rapp, Burnic, Wanitzek - Zivzivadze, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann, Kobald, Herold, Pinto Pedrosa, Heußer, Rupp, Geller, Conté, Hunziker

In Braunschweig brennt die Hütte. Mit 13 Gegentoren muss Trainer Daniel Scherning sein 3-5-2 System hinterfragen. Vielleicht wäre eine Umstellung auf eine Viererkette im Braunschweig Karlsruhe Tipp erstrebenswert, um an defensiver Stabilität zu gewinnen.

Beim Karlsruher SC sind die Blicke auf Neuner Budu Zivzivadze gerichtet. Der Mittelstürmer erzielte am ersten Spieltag gegen Nürnberg einen Hattrick, ging aber zuletzt zweimal leer aus. Inwiefern er sein Torkonto gegen Braunschweig aufstocken kann, wird sich zeigen.

Unser Braunschweig - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 4,5

Nach dem vernichtenden 0:5 in Köln sind die Braunschweiger um Wiedergutmachung bemüht und werden in erster Linie hinten sicher stehen, um ein erneutes Desaster zu vermeiden. Im Falle einer weiteren Niederlage dürfte für Löwen-Trainer Daniel Scherning die Luft dünn werden.

Spielerisch liegen beide Teams in Bezug auf ihre beste Elf beinahe gleichauf. Dennoch zeigt der KSC die deutlich bessere Formkurve und ist nach wie vor in dieser Spielzeit ungeschlagen. Ein Trend, der sich in einem defensiv geführten Match gegen den BTSV fortsetzen wird.