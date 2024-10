Braunschweig - Münster Tipp, Prognose, Quoten 27.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 23:00 Uhr Braunschweig - Preußen Münster Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer verschafft sich Luft im Tabellenkeller?

Unser Braunschweig - Preußen Münster Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.10.2024 lautet: Die Eintracht hat sich am vergangenen Wochenende in Berlin durch bittere Patzer ein besseres Ergebnis selbst zunichte gemacht. Der Wett Tipp heute verspricht aber Besserung.

Die drei Aufsteiger sind nicht besonders gut in die Zweitliga-Saison 2024/25 gestartet. Der SSV Ulm steht auf Platz 15 noch am besten da. Regensburg und Preußen Münster belegen dagegen die zwei direkten Abstiegsplätze. Der SCP bekommt am Sonntag die nächste Chance auf den zweiten Saisonsieg. Im Kellerduell sind die Männer von Coach Sascha Hildmann zu Gast beim BTSV. Laut der Braunschweig Preußen Münster Prognose sprechen mehr Faktoren für einen Heimsieg.

Wir schätzen die Ausgangslage bei dieser Partie genauso ein und entscheiden uns mit einer Quote von 1,51 bei Merkur Bets für den Wett Tipp heute „Sieg Braunschweig (DNB)“.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Preußen Münster auf „Sieg Braunschweig (DNB)“:

Die Eintracht hat nur 2 von 13 Heimspielen gegen Münster verloren

Die Preußen stehen bisher lediglich bei einem Saisonsieg

Braunschweig gewann 5 der jüngsten 6 Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger

Braunschweig vs Preußen Münster Quoten Analyse:

Beide Vereine sind Nachbarn in der 2. Bundesliga-Tabelle. Die Eintracht hat auf dem Relegationsrang 16 einen Platz und einen Punkt Vorsprung auf den SCP. So geht die Heimmannschaft laut den Braunschweig vs Preußen Münster Quoten favorisiert auf den Platz.

Für einen Heimsieg gibt es Quoten zwischen 2,04 und 2,07. Für einen Dreier der Gastmannschaft könnt ihr euch bei den Wettanbietern ohne Steuer Braunschweig gegen Preußen Münster Wettquoten im Schnitt von 3,30 sichern.

Braunschweig vs Preußen Münster Prognose: Zeigen die Löwen eine Reaktion?

Nach sieben Punkten aus den letzten vier Spielen wollte die Eintracht zu Gast bei der Hertha weitere Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Löwen legten in der Hauptstadt gut los und führten zur Halbzeit auch verdient mit 1:0. Kurz nach dem Seitenwechsel sah Keeper Lennart Grill allerdings Rot, was das Spiel kippen ließ. Nach zwei weiteren individuellen Patzern stand eine 1:3-Pleite für den BTSV auf der Anzeigetafel. Damit steht Braunschweig schon bei sechs Niederlagen.

Mehr Pleiten nach neun Spielen hatten die Niedersachsen in der eingleisigen 2. Liga nur in der Abstiegssaison 2002/03 (7). 22 Gegentore bedeuten zudem die schwächste Abwehr. Aber es gibt auch Hoffnung für den Braunschweig Preußen Münster Tipp: Die Truppe von Coach Daniel Scherning gewann ihre beiden letzten Zweitliga-Heimspiele zu Null. Zudem konnte die Eintracht fünf der jüngsten sechs BL2-Duelle gegen Aufsteiger für sich entscheiden. Die einzige Ausnahme in diesem Zeitraum war ein 1:3 in Ulm am 7. Spieltag dieser Saison.

Schon vor der Saison war klar, dass auf Münster ein beschwerlicher Weg zum Klassenerhalt wartet. Der SC Preußen holte aus den ersten neun Spielen gerade mal sechs Punkte. So schwach ist der Verein nie zuvor in eine Saison in der eingleisigen 2. Liga gestartet. Fünf der letzten sechs Teams, die zum Vergleichszeitpunkt sechs oder weniger Punkte hatten, stiegen am Ende auch in die 3. Liga ab. Nach zwei Niederlagen in Serie reichte es am vergangenen Wochenende daheim gegen Elversberg nur zu einem 1:1.

Coach Hildmann hatte seiner Mannschaft eine betont defensive Ausrichtung verpasst. Trotzdem wurde der dringend benötigte Befreiungsschlag verpasst. In der letzten halben Stunde fehlte sogar die Entlastung. So war der eine Punkt am Ende sogar noch eher glücklich. In der Partie traf der SCP im sechsten Liga-Spiel in Folge und stellte damit seinen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga ein. Die Preußen kassierten bei einem xGA-Wert von 12,9 aber schon 17 Gegentreffer.

Braunschweig - Preußen Münster Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 1:3 Hertha BSC (A), 2:0 Hannover 96 (H), 1:3 SSV Ulm (A), 2:0 Greuther Fürth (H), 1:1 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Preußen Münster: 1:1 Elversberg (H), 2:3 Nürnberg (A), 1:2 Schalke (H), 3:0 Regensburg (A), 3:3 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs Preußen Münster: 1:0 (H), 1:1 (A), 3:3 (H), 0:3 (A), 3:1 (H)

Die Eintracht führt die Bilanz gegen Münster nach 24 Duellen klar mit 16 Siegen zu fünf Niederlagen an (3U). Von 13 Gastspielen bei den Löwen konnten die Preußen lediglich zwei gewinnen (1U, 10N).

Die beiden Vereine treffen erstmals seit der Saison 2019/20 aufeinander. Damals in der 3. Liga gab es im Münsterland ein 1:1 und beim BTSV einen 1:0-Heimsieg der Gastgeber. In der 2. Bundesliga kommt es in der Braunschweig vs Preußen Münster Prognose zum ersten Duell seit der Spielzeit 1990/91.

SCP-Coach Sascha Hildmann ist als Trainer im Profifußball nach drei Partien noch sieg- und torlos gegen Braunschweig. In dieser BL2-Saison haben beide Teams nach dem Seitenwechsel zusammen schon 25 Gegentore kassiert.

Mit diesem Wissen macht der Braunschweig Preußen Münster Tipp „Mehr Tore in 2. Halbzeit“ durchaus Sinn. Dafür bekommen wir bei Betway eine Quote von 2,00. Am besten löst ihr vor dem Tipp noch den aktuellen Betano Promo Code ein!

So seht ihr Braunschweig - Preußen Münster im TV oder Stream:

27. Juni 2024, 13:30 Uhr, Eintracht Stadion, Braunschweig

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Sky zeigt in der Saison 2024/25 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live. Dazu gehört natürlich auch das Duell am Sonntag zwischen Eintracht Braunschweig und Preußen Münster.

Der Anstoß erfolgt um 13:30 Uhr im Eintracht Stadion von Braunschweig.

Braunschweig vs Preußen Münster: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: Johansson – Jaeckel, Bicakcic, Ehlers – Kaufmann, Krauße, Köhler, Bell Bell – Gomez – Szabo, Philippe

Ersatzbank Braunschweig: Ba, Ivanov, Nikolaou, Raebiger, Polter, Tauer, Marie, Di Michele Sanchez

Startelf Preußen Münster: Schenk – ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov – Bouchama, Preißinger, Hendrix, Lorenz – Makridis, Mees

Ersatzbank Preußen Münster: M. Behrens (Tor), Bolay, Paetow, Deters, Korte, Nemeth, Grodowski, Scherder, Fridjonsson

Die Hausherren müssen ohne die verletzten Casali und Sane sowie den rot-gesperrten Grill auskommen. Johansson wird vorerst die neue Nummer 1 im Tor.

Bei den Gästen fehlen in der Braunschweig gegen Preußen Münster Prognose Kirsch, Bazzoli, Mrowca, Amenyido und Batmaz.

Unser Braunschweig - Preußen Münster Tipp: Sieg Braunschweig (DNB)

Auf den ersten Blick ist in diesem Kellerduell kein klarer Favorit zu erkennen. Am Ende sprechen aber doch mehr Faktoren für die Hausherren. Dazu gehören die letzten beiden Heimsiege gegen Fürth und Hannover sowie die gute Heimbilanz gegen die Preußen. Zudem konnte der BTSV in den vergangenen Jahren meistens gegen Aufsteiger überzeugen. Münster dagegen tut sich im Unterhaus immer noch sehr schwer. Allerdings sichern wir unseren Einsatz mit der Option „Draw no bet“ ab.