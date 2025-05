Braunschweig - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 18.5.25

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 07:00 Uhr Braunschweig - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Springen die Löwen doch noch aufs rettende Ufer?

Unser Braunschweig - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Verlieren wird die Eintracht dieses Heimspiel laut unserem Wett Tipp heute nicht. Ob es für einen Sieg reicht, wird sich zeigen, denn zu Null werden die Löwen nicht spielen.

Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 bangen noch drei Mannschaften um den direkten Klassenerhalt. Die schlechtesten Karten haben die Löwen von der Eintracht. In unserer Braunschweig Nürnberg Prognose brauchen sie eigentlich einen Sieg, um vom Relegationsplatz vielleicht doch noch auf das rettende Ufer zu springen.

Die diesbezüglichen Chancen gegen zuletzt formschwache Franken stehen dabei nicht schlecht. Trotzdem scheint eine Absicherung keinesfalls verkehrt, da es der Club zuletzt in der Regel zumindest immer auf die Anzeigetafel schaffte. Wir entscheiden uns daher für den Braunschweig Nürnberg Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Nürnberg auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

Braunschweig holte 7 Zähler aus den letzten 3 Heimspielen.

Nürnberg holte nur einen Punkt aus den letzten 4 Partien.

In jeder der letzten 5 Begegnungen mit Beteiligung der Franken gab es Tore auf beiden Seiten.

Braunschweig vs Nürnberg Quoten Analyse:

Für die Sportwettenanbieter liegt die Favoritenstellung bei der Eintracht. Die Braunschweig Nürnberg Wettquoten für einen Tipp auf die Löwen erreichen Höchstwerte von 1,71. Auf der anderen Seite kann man Quoten von bis zu 4,50 erhalten, wenn man sich für einen Tipp auf einen Auswärtssieg der Gäste entscheidet.

Dass es beide Klubs auf die Anzeigetafel schaffen, halten die Buchmacher für in etwa gleich wahrscheinlich, wie dass es mindestens drei Tore in diesem Match geben wird. Sowohl die Braunschweig Nürnberg Quoten für “Beide Teams treffen” als auch diejenigen für “Über 2,5 Tore” bewegen sich um 1,50 herum.

Braunschweig vs Nürnberg Prognose: Löwen beißen fester zu

Sechs Spiele in Folge war Braunschweig ungeschlagen geblieben (3S, 3U) und hatte sich dadurch bis auf das rettende Ufer vorgekämpft. Am vergangenen Wochenende riss diese starke Serie aber und weil Münster gleichzeitig gegen die Hertha gewann, fiel die Eintracht wieder auf den Abstiegs-Relegationsplatz zurück.

Mindestens den hat sie aber sicher. Die Preußen (bei Absteiger Ulm) stehen punktgleich einen Platz vor ihnen und Fürth (daheim gegen Spitzenreiter HSV) hat nur einen Punkt mehr. Insofern haben die Löwen auch noch alle Chancen auf den direkten Klassenerhalt, vor allem, wenn sie ihr Heimspiel am Sonntag gewinnen.

Beim 0:3 in Elversberg am vergangenen Spieltag kassierte der BTSV zum schon elften Mal in dieser Saison in einem Zweitliga-Spiel mindestens drei Gegentore. Das ist Liga-Höchstwert zusammen mit Schlusslicht Regensburg und dem kommenden Gegner und mit ein Grund für unseren Braunschweig Nürnberg Tipp.

Mit insgesamt 60 Gegentreffern hat die Eintracht ligaweit die zweitmeisten. Nur der SSV Jahn kassierte bislang mehr Gegentore. Zu Hause haben die Löwen nur eines ihrer letzten sechs Liga-Spiele verloren (3S, 2U). Zuletzt sind sie auf heimischem Geläuf dreimal in Folge ungeschlagen geblieben (2S, 1U).

Braunschweig - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 0:3 Elversberg (A), 2:2 Düsseldorf (H), 1:1 Regensburg (A), 2:0 Kaiserslautern (H), 4:2 HSV (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:2 Köln (H), 1:3 Elversberg (H), 3:3 Düsseldorf (A), 2.3 Paderborn (H), 2:1 Kaiserslautern (A)

Letzte 5 Spiele Braunschweig vs. Nürnberg: 0:1 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 4:2 (H)

Die Nürnberger erwiesen sich am vergangenen Wochenende als gute Gastgeber und verteilten im Heimspiel gegen Köln gleich zwei Geschenke in Form von individuellen Fehlern, die aus einer 1:0-Führung eine 1:2-Pleite machten. Der zweite Gegentreffer fiel in der 90. Minute. Für den Club war es die zweite (Heim-)Niederlage in Folge.

Mittlerweile sind die Franken seit vier Zweitliga-Spielen sieglos, von denen sie drei verloren haben (1U). Weiter zurückblickend hat der FCN nur eine der letzten sieben Partien im Unterhaus gewonnen (1U, 5N). Nicht zuletzt wegen dieser letzten Ergebnisse sehen auch wir die Gäste in der Braunschweig Nürnberg Prognose eher in der Außenseiterrolle.

Insgesamt gaben die Gäste schon sage und schreibe 28 Punkte nach Führungen ab, was Liga-Höchstwert zusammen mit Absteiger Ulm ist. Hätte der FCN nur die Hälfte dieser 28 Zähler geholt, stünde er punktgleich mit dem HSV an der Tabellenspitze. Interessant ist auch das Torverhältnis der Nürnberger.

Mit 56:56 ist dieses völlig ausgeglichen. Nur in den Begegnungen Hamburgs wurden im bisherigen Saisonverlauf mehr Tore erzielt als in den Spielen Nürnbergs. In sechs der letzten sieben Zweitliga-Matches, in denen die Franken mit von der Partie waren, gab es Tore auf beiden Seiten. Zuletzt war das fünfmal in Folge der Fall.

Der direkte Vergleich spricht in unserer Braunschweig Nürnberg Prognose eher für die Gäste. Die haben nämlich keines der letzten vier direkten Duelle verloren. Im Gegenteil: Es gab nur ein Remis und drei Siege, so auch im Hinspiel, als der FCN daheim mit 1:0 die Oberhand behielt.

Braunschweig vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Braunschweig: R. Hoffmann - Jaeckel, S. Köhler, Nikolaou; Rittmüller, Krauße, Bell Bell, Marie, Tempelmann; Philippe, Tachie

Ersatzbank Braunschweig: Johansson, Di Michele Sanchez, Ehlers, Baas, Szabo, Polter, Bicakcic, Gomez, Kaufmann

Startelf Nürnberg: Mathenia - Villadsen, Knoche, Gruber; Janisch, Jander, Yilmaz, Justvan, Forkel; Antiste, Emreli

Ersatzbank Nürnberg: Reichert, Chiumento, Karafiat, Flick, Goller, Kusanovic, Osawe, Porstner, Valentini,

Zu Hause allerdings sind die Löwen seit drei Duellen mit dem Club ungeschlagen und konnten zwei von ihnen gewinnen (1U). Das ist ein zusätzlicher Aspekt, der uns bei unserem Braunschweig Nürnberg Tipp bestärkt. Interessant: Als einziger Verein stand die Eintracht an jedem der bisherigen Spieltage auf einem der letzten vier Plätze.

Zu Hause allerdings sind die Löwen seit drei Duellen mit dem Club ungeschlagen und konnten zwei von ihnen gewinnen (1U). Das ist ein zusätzlicher Aspekt, der uns bei unserem Braunschweig Nürnberg Tipp bestärkt. Interessant: Als einziger Verein stand die Eintracht an jedem der bisherigen Spieltage auf einem der letzten vier Plätze.

Zudem verlor der BTSV in den vergangen vier Zweitliga-Spielzeiten seine Partie vom 34. Spieltag immer. Aber: Jede dieser Begegnungen mussten die Löwen auswärts bestreiten. Das letzte Heimspiel an einem 34. Zweitliga-Spieltag konnten sie dagegen gewinnen.

Unser Braunschweig - Nürnberg Tipp: “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”

Braunschweig hat mit dem Heimspiel gegen formschwache Nürnberger die vielleicht einfachste Aufgabe der drei potentiellen Relegations-Kandidaten. Mit einem Sieg stehen die Chancen auf den direkten Klassenerhalt sehr gut. Nachdem der FCN nur einen Punkt an den letzten vier Spieltagen holte und überhaupt fünf der letzten sieben Partien verlor, gehen wir davon aus, dass die Löwen dieses Heimspiel zumindest nicht verlieren.

Einen Treffer trauen wir den Gästen allerdings zu. Die haben in nur einem der letzten zehn Zweitliga-Spiele nicht getroffen und sind das Team, in deren Begegnungen ligaweit die zweitmeisten Tore fallen, wobei sie selbst mit 56 Treffern die geteilt viertbeste Offensive stellen.