Bremen vs VfB Stuttgart Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 14.12.2025

SPORT1 Betting 13.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Bremen vs VfB Stuttgart Prognosen von unseren Wettexperten für dieses Bundesliga-Duell am 14.12.2025.

Unsere Bremen vs VfB Stuttgart Prognose geht von einem Unentschieden aus, obwohl die Gäste aus Stuttgart leicht favorisiert sind. Beide Mannschaften gehen mit einer Serie von drei sieglosen Ligaspielen in das Duell am Sonntagabend, den 14. Dezember 2025, was ein enges und umkämpftes Spiel verspricht. Die aktuellen Bremen vs VfB Stuttgart Quoten spiegeln diese ausgeglichene Ausgangslage wider.

Für dieses Spiell sehen wir am meisten Wert in einem Remis und empfehlen bei Winamax die Wette „Unentschieden“ mit einer Quote von 3,85.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Obwohl der VfB Stuttgart in der Tabelle sechs Punkte vor Bremen liegt und als Favorit in die Partie geht, spricht die jüngste Formschwäche in der Liga für eine Neubewertung der Lage. Die Schwaben haben nur zwei ihrer sieben Bundesliga-Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen, was ihre Anfälligkeit in der Fremde unterstreicht. In diesen Spielen erzielte das Team von Sebastian Hoeneß zwar durchschnittlich 1,71 Tore, kassierte aber im Gegenzug 2,00 Tore pro Spiel.

Werder Bremen hingegen hat sich zu Hause als schwer zu schlagen erwiesen und nur eines seiner sechs Heimspiele in der Bundesliga verloren, bei zwei Unentschieden. Die Mannschaft von Horst Steffen erzielt und kassiert im Weserstadion im Schnitt exakt 1,33 Tore pro Spiel.

Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle in Bremen, endeten drei davon mit einem Unentschieden, was die Wahrscheinlichkeit einer Punkteteilung weiter untermauert. Stuttgarts Defensive zeigt zudem Schwächen: In den letzten fünf Bundesligaspielen mussten sie immer mindestens zwei Gegentore hinnehmen. Diese Faktoren fließen entscheidend in unsere Bremen vs VfB Stuttgart Prognose ein.

Bremen vs VfB Stuttgart: Tipps für Wettfreunde

Für alle, die sich für dieses spannende Bundesliga-Duell interessieren, haben wir einige Wett-Tipps zusammengestellt. Hier sind unsere Überlegungen, basierend auf den aktuellen Statistiken und den Bremen vs VfB Stuttgart Team-News.

Unentschieden ( Quote 3,85 bei Winamax ): Wie bereits erwähnt, ist Bremens Heimstärke beachtlich. Nur eine Niederlage in sechs Spielen im eigenen Stadion spricht für sich. Stuttgarts Auswärtsbilanz ist hingegen ausbaufähig. Da vier der 13 Ligaspiele von Bremen unentschieden endeten und auch die historische Bilanz im Weserstadion für eine Punkteteilung spricht, scheint dieser Tipp besonders attraktiv.

Beide Teams treffen & Doppelte Chance 1/x ( Quote 2,30 bei Winamax ): Werder hat in fünf von sechs Heimspielen getroffen und dabei starke Werte bei den erwarteten Toren (xG) erzielt. Stuttgart hat zwar auswärts Probleme, konnte aber in jedem der sieben Auswärtsspiele ein Tor erzielen. In sechs dieser Partien trafen sogar beide Mannschaften. Diese Wette war in vier der letzten fünf direkten Begegnungen erfolgreich.

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen (Quote 1,76 bei Winamax): Die Bundesliga ist für ihre torreichen Spiele bekannt, und diese beiden Teams sind keine Ausnahme. Bremens Spiele haben einen Schnitt von 3,23 Toren, die von Stuttgart sogar 3,31 – beide über dem Ligaschnitt von 3,22. Stuttgarts anfällige Defensive und Bremens hohe erwartete Gegentore (xGA) deuten darauf hin, dass beide Abwehrreihen gefordert sein werden. Die letzten drei Duelle sahen ebenfalls einen Erfolg dieser Wette. Eine detaillierte Bremen vs VfB Stuttgart Prognose muss die hohe Torwahrscheinlichkeit berücksichtigen.

Jetzt seid ihr bestens informiert! Unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, hoffen wir auf eine unterhaltsame und faire Partie.