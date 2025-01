Brest - Real Madrid Tipp, Prognose, Quoten | 29.01.2025

Unser Brest - Real Madrid Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Nur mit einem hohen Sieg können die Königlichen die theoretische Chance auf einen Fixplatz im Achtelfinale wahren. Im Wett Tipp heute erledigt Real zumindest die eigenen Hausaufgaben.

Am 29. Januar 2025 erwartet uns ein spannendes Champions-League-Duell zwischen Brest und Real Madrid im Municipal du Roudourou. Brest, aktuell auf Platz 13 mit 13 Punkten, trifft auf das mächtige Real Madrid, das trotz einer durchwachsenen Saison mit zwölf Punkten auf Platz 16 liegt.

Die Teams werden in der Brest Real Madrid Prognose um jeden Ball kämpfen, vor allem, da Real Madrid als Favorit ins Rennen geht und noch einen Fixplatz fürs Achtelfinale anstrebt.

Daher lautet unser Brest Real Madrid Wett Tipp heute: “Sieg Real Madrid HC -1” zu einer Quote von 1,98 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Brest vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid HC -1”:

Brest vs Real Madrid Quoten Analyse:

Unser Wett-Tipp für dieses Spiel ist ein Sieg für Real Madrid mit Handicap -1. Real Madrid geht als klarer Favorit ins Spiel und hat eine beeindruckende Torausbeute in den letzten Spielen gezeigt, obwohl Brest auf Platz 13 der Champions-League-Tabelle sogar vor den Königlichen liegt. Trotzdem gibt es für den Heimsieg hohe Brest Real Madrid Quoten von rund 6,75, die ihr auch in diversen Sportwetten Apps spielen könnt.

Selbst das Unentschieden wird den Franzosen mit Werten um 5,00 nicht wirklich zugetraut. Für den Auswärtssieg der Königlichen, die noch die Chance auf einen Fixplatz im Achtelfinale wahren wollen, rufen die Buchmacher Brest vs. Real Madrid Wettquoten von nur 1,40 auf. Solltet ihr etwas anderes als einen Erfolg der Spanier im Sinn haben, schaut euch unbedingt nach einem Sportwetten Bonus um.

Brest - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Dieser Tipp bietet eine solide Möglichkeit, von der Offensivstärke Real Madrids zu profitieren und die Quote ist attraktiv für diese Wette. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg in der Brest vs. Real Madrid Prognose würde uns überraschen.