Brighton - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 9.11.24

Unser Brighton - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 09.11.2024 lautet: Nach drei Pleiten in Serie ist das Weltbild der Skyblues ins Wanken geraten. Womöglich bleiben die Citizens im Wett Tipp heute zu Gast in Brighton auch ohne Sieg.

Was ist mit Man City los? Normalerweise ist der Serienmeister unter Coach Pep Guardiola das Verlieren gar nicht gewohnt. Doch mit dem 1:2 im Ligapokal bei Tottenham, dem 1:2 in der Liga bei Bournemouth und dem 1:4 am Dienstag in der Königsklasse bei Sporting kassierten die Skyblues innerhalb einer Woche gleich drei Niederlagen. Nimmt man alle drei Partien zusammen, hatten die Citizens bei den Gesamtschüssen die Nase vorne (53:32).

Bei einem xG-Wert von 5,42 reichte es aber nur zu drei Treffern. Zudem ließen die Citizens 5,79 xGA und acht Gegentreffer zu. Am Samstag wartet mit dem Gastspiel in Brighton die nächste schwierige Aufgabe. Bei der Brighton Manchester City Prognose der Buchmacher sind die Gäste immer noch die Favoriten.

Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,88 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester City auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Brighton ist daheim noch ungeschlagen, konnte aber nur 2 von 5 Heimspielen in dieser Saison gewinnen

4 Pleiten in Serie gab es für Man City unter Guardiola noch nie

Die Seagulls konnten lediglich 5 von 32 Duellen mit den Citizens für sich entscheiden

Brighton vs Manchester City Quoten Analyse:

Trotz der kleinen Krise werden die Skyblues von den besten Buchmachern anhand der Brighton vs Manchester City Quoten als Favoriten ins Rennen geschickt. Die Quoten für einen Sieg der Citizens klettern aber immer noch auf einen Höchstwert von 1,78.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gastgeber Brighton gegen Manchester City Wettquoten zwischen 4,00 und 4,33.

Brighton vs Manchester City Prognose: Können die Seagulls die Schwächephase der Skyblues nutzen?

Unter Trainer Fabian Hürzeler spielt Brighton wie erhofft mit viel Glauben, Moral sowie Klasse einen mutigen und riskanten, aber auch attraktiven Fußball. In zehn Partien dieser PL-Saison setzte es erst zwei Pleiten. Diese kamen auswärts gegen Chelsea (2:4) und Liverpool (1:2) zustande. So sind die Möwen daheim nach fünf Matches noch ungeschlagen (2S, 3U). Nur Leicester City (55 Prozent) konnte mehr Großchancen verwerten als Albion (46 Prozent - 12/26).

Dieser Stil sorgte allerdings auch schon für 14 Gegentore in zehn Partien. Zudem hat die Mannschaft nach einer Führung zehn Punkte liegen gelassen. Auf Rang 8 liegend hat man aktuell zwei Zähler Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang. In dieser Saison feierten die Seagulls schon Siege gegen Teams wie Manchester United (2:1) und Tottenham (3:2). Gegen Arsenal blieb man ungeschlagen (1:1). Die letzten beiden Duelle in Liga und Ligapokal gegen Liverpool gingen nur knapp verloren (2:3, 1:2).

32 Premier-League-Spiele in Serie war Manchester City ohne Niederlage geblieben. Diese Serie endete am vergangenen Wochenende mit dem 1:2 in Bournemouth. Zusammen mit dem Aus im League Cup und der Pleite bei Sporting Lissabon in der Champions League macht das drei Niederlagen in Serie vor dem Brighton Manchester City Tipp. Vier Pleiten hintereinander gab es unter Guardiola noch nie. Der offensichtlichste Ansatzpunkt für die aktuelle Krise sind die Verletzungen. Rodri ist sowieso unersetzlich. Zudem fielen auch noch Ruben Dias, John Stones, Jack Grealish und Kevin de Bruyne aus. Dem Spiel im Mittelfeld, welches auf viel Ballkontrolle ausgelegt ist, fehlen aktuell die athletischen Profis, die auch den Ball zurückerobern können.

Im Sturm herrscht Flaute, wenn Erling Haaland wie aktuell eine Form- und Tor-Krise durchmacht. Der Norweger hat elf von 21 Treffern erzielt, aber nun auch an vier Spieltagen gar nicht. Wenn Rodris Strategie, De Bruynes Power und Haalands Treffer wegfallen, funktioniert das System von Guardiola nicht mehr ausreichend. Noch tun die Niederlagen nicht wirklich weh. In der Champions-League-Tabelle steht man mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Rang 10. In der Premier League beträgt der Rückstand auf Liverpool auch nur zwei Zähler.

Brighton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 1:2 Liverpool (A), 2:3 Liverpool (H), 2:2 Wolverhampton (H), 1:0 Newcastle United (A), 3:2 Tottenham (H)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:4 Sporting Lissabon (A), 1:2 AFC Bournemouth (A), 1:2 Tottenham (A), 1:0 Southampton (H), 5:0 Sparta Prag (H)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Manchester City: 0:4 (H), 1:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A), 0:3 (A)

Brighton konnte gerade mal fünf von 32 Duellen mit Manchester City für sich entscheiden. Alle fünf Siege kamen daheim zustande, was in der Brighton Manchester City Prognose Auftrieb geben sollte. Schaut man nur auf die Premier League, haben die Skyblues 37 von 42 Punkten gegen die Seagulls geholt.

Zudem hat der Verein von der Südküste gegen keinen anderen Gegner mehr PL-Tore kassiert als gegen die Citizens (40). In allen 14 PL-Vergleichen blieb Albion ohne Weiße Weste. Seit sechs Aufeinandertreffen wartet Albion auf einen Sieg (1U, 5N).

Der amtierende Meister hat in dieser Liga-Spielzeit 73 Prozent seiner Gegentore im ersten Durchgang kassiert (8/11). Nutzen die Hausherren diese Schwäche am Samstag ebenfalls aus, solltet ihr über den Brighton Manchester City Tipp „Brighton über 0,5 Tore in HZ1″ nachdenken.

Brighton vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brighton: Ederson - Walker, Akanji, Aké, Gvardiol - Kovacic, Foden, Bernardo Silva, Gündogan, Matheus Nunes - Haaland

Ersatzbank Brighton: Ortega Moreno (Tor), Simpson-Pusey, De Bruyne, McAtee, O‘Reilly, Savinho, Wright, Lewis, Doku

Startelf Manchester City: Verbruggen - Veltman, van Hecke, Igor, Estupinan - Kadioglu, Hinshelwood, Ayari, Mitoma - Rutter, Welbeck

Ersatzbank Manchester City: Steele (Tor), Lamptey, Baleba, Enciso, Gruda, Wieffer, Moder, Adingra, Ferguson

Auf beiden Seiten ist die Verletztenliste recht lang. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Brighton Manchester City Prognose. Die Hausherren müssen auf Spieler wie Ayari, Minteh, March, Dunk, Webster und Milner verzichten.

Bei den Gästen werden Stones, Ruben Dias, Grealish, Bobb und vor allem Rodri vermisst.

Unser Brighton - Manchester City Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

So anfällig wie aktuell hat man Manchester City unter Pep Guardiola selten gesehen. Die Skyblues müssen gewarnt sein. Denn die Seagulls können den angeschlagenen Meister durchaus in Gefahr bringen.

Immerhin steht den Citizens Kevin De Bruyne wieder zur Verfügung. Mit ihrer Qualität bleiben die Gäste trotz der kleinen Krise zurecht die Favoriten. Zudem dürfte das Spiel von Brighton dem amtierenden Meister besser liegen als die vergangenen Gegner.

Am Ende erwarten wir eine offene Partie mit Toren auf beiden Seiten. Bei leichten Vorteilen für die Himmelblauen müssten die Gäste nach 90 Minuten mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen.