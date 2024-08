Brighton - Manchester United Tipp, Prognose, Quoten 24.8.

SPORT1 Betting 22.08.2024 • 23:00 Uhr Brighton - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Gibt es einen Sieger?

Unser Brighton - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 24.08.2024 lautet: Fabian Hürzeler ist der jüngste Trainer in der Premier League. Seine Mannschaft dominierte am ersten Spieltag, gewann mit 3:0 gegen Everton und erzielt im Wett Tipp heute wieder mehrere Treffer - auch gegen Man United.

Das Gefühl der Tabellenführung ist Fabian Hürzeler nur allzu gut bekannt. Neu ist für den zweitjüngsten Trainer der Premier-League-Geschichte aber die Situation, mit seiner Mannschaft die vermutlich stärkste Liga der Welt anzuführen. Genau von dieser Frucht darf der 31-Jährige nach dem ersten Spieltag kosten und geht mit breiter Brust in die Brighton Manchester United Prognose.

Brighton hatte am ersten Wochenende keine Probleme gegen Everton und gewann mit 3:0. Manchester United gewann ebenfalls, jedoch wesentlich glücklicher (1:0 vs. Fulham). In unserem Brighton Manchester United Wett Tipp heute fällen wir deswegen folgendes Urteil: „Brighton Über 1,5 Tore“. Dafür bedienen wir uns bei einer Quote von 1,87 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester United auf „Brighton Über 1,5 Tore“:

Nur 4 Mannschaften kassierten in der vergangenen Saison mehr erwartbare Gegentore als Manchester United (70,1 xGA).

Brighton gab am ersten Spieltag 5 Torschüsse ab (5.) und hatte mit 30 Prozent die zweithöchste Schussverwandlungs-Quote.

Brighton gewann 4 der letzten 5 Liga-Duelle gegen Manchester United.

Brighton vs Manchester United Quoten Analyse:

Eine Punkteteilung ist in dieser Paarung nicht das geeignete Ziel für euren Merkur Bets Bonus. Noch nie endete eine Begegnung in der höchsten englischen Spielklasse zwischen diesen beiden Teams ohne Sieger (14).

Die Buchmacher betrachten die Seagulls mit Brighton Manchester United Quoten bis 2,50 als leichten Favoriten. Die „Red Devils“ müssen sich hingegen mit Brighton Manchester United Wettquoten von 2,70 auseinandersetzen.

Brighton vs Manchester United Prognose: Gefährliches Pressing

Erik ten Hag darf immer noch das Team von Manchester United trainieren. Die großen Ambitionen der „Red Devils“ konnte er bislang aber noch nicht erfüllen. In 116 Partien stand er bereits für United an der Seitenlinie - Punkte sammelte er im Schnitt 1,91.

Die vorangegangene Spielzeit endete für Manchester United im Niemandsland der Premier League. Platz 8 war die Folge vieler indiskutabler Leistungen im Defensivverbund, der die fünftmeisten erwartbaren Gegentore erlaubte (70,1 xGA).

Vor der neuen Saison hat ten Hag am Pressing seiner Mannschaft gewerkt und sie am ersten Spieltag gegen Fulham mit hoher Intensität anlaufen lassen. Zwischen der 25. und 40. Spielminute spielte Fulham nur einen Pass ins letzte Drittel.

Insgesamt kam Fulham nur auf 0,44 erwartbare Tore gegen Manchester United. Davon solltet ihr euch aber nicht täuschen lassen. Wie schon in den ersten beiden Spielzeiten unter ten Hag bröckelte die Defensive der Red Devils nach Kontern und erlaubte sieben „Direct Attacks“ - die höchste Anzahl aller Mannschaften am ersten Spieltag.

Brighton - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 3:0 Everton (A), 4:0 Villarreal (H), 1:0 Queens Park (A), 4:2 Tokyo V (A), 5:1 Kashima (A).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:0 Fulham (H), 6:7 n.E. Manchester City (A), 0:3 Liverpool (H), 3:2 Real Betis (H), 1:2 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Brighton vs. Manchester United: 0:2 (H), 3:1 (A), 1:0 (H), 6:7 n.E. (H), 2:1 (A).

Das war bereits in der vergangenen Saison ein großes Problem für die Gäste. Nur Newcastle erlaubte mehr als Manchester United (132). Das Auftreten am ersten Spieltag drückte jegliche Hoffnungen auf eine Verbesserung in diesem Bereich zur Seite.

Am kommenden Spieltag gastieren die Red Devils im Brighton Manchester United Tipp bei einer deutlich stärkeren Mannschaft, die aus derartigen Lücken im Pressing Profit schlagen wird. Brighton sammelte am ersten Spieltag 29 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (5.).

Brighton ist bekanntlich fulminant in die neue Saison gestartet (3:0 vs. Everton) und jubelte, inklusive der Vorbereitungsspiele, in vier der letzten fünf Partien über mindestens zwei erzielte Tore.

Fabian Hürzeler schickte seine neue Mannschaft im ersten Pflichtspiel mit einer 4-3-3-Formation aufs Feld. Die Position als Mittelstürmer übernahm Danny Welbeck, der durch sein Tor zur 2:0-Führung auch in seiner 15. Premier-League-Saison in Serie mindestens einen Treffer erzielen konnte.

Trotz der hohen Qualität im vorderen Drittel hat Brighton nach dem ersten Spieltag noch einen weiteren Transfer getätigt und mit Georginio Rutter (Leeds United) eine weitere Waffe für die Offensive eingekauft.

Fabian Hürzeler hatte im Reisekoffer auf dem Weg zu den Seagulls offenbar einige sehr gute Ideen für das Kreieren von Torchancen dabei. Brighton erzielte alle drei Tore gegen Everton aus dem Spiel heraus.

Zwei von drei Treffern wurden über das eigene Kombinationsspiel vorbereitet, der dritte Treffer gelang nach einem stark gespielten Konter. Erinnert ihr euch, was in den vorherigen Zeilen zur Konter-Anfälligkeit der Gäste in der Brighton Manchester United Prognose geschrieben wurde?

Brighton vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brighton: Steele, Veltman, Dunk, van Hecke, Hinshelwood, Wieffer, Milner, Minteh, Joao Pedro, Mitoma, Welbeck

Ersatzbank Brighton: Rushworth, Webster, Barco, Gilmour, Baleba, Ayari, Sarmiento, Adingra, O‘Mahony

Startelf Manchester United: Onana, Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot, Mainoo, Casemiro, Diallo, Mount, Rashford, Fernandes

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, de Ligt, Evans, Collyer, McTominay, Eriksen, Garnacho, Antony, Zirkzee

Die Kadertiefe an Qualitätsspielern für die offensiven Positionen der Hausherren ist enorm. Neuzugänge wie der bereits genannte Georginio Rutter oder auch Yankuba Minteh, Brajan Gruda und Ibrahim Osman werden sich die Arbeit teilen können und über 90 Minuten die gegnerischen Abwehrreihen unter Druck setzen.

Für sein Zentrum hat Fabian Hürzeler zudem eine besondere Waffe: James Milner. Die Erfahrung des 38-Jährigen ist für das junge Team von großer Bedeutung. Kein Spieler in der Geschichte der Premier League nahm an mehr Spielzeiten teil als der Mittelfeldmotor (23).

Unser Brighton - Manchester United Tipp: Brighton Über 1,5 Tore

Brighton überzeugte am ersten Spieltag und steuerte durch einen 3:0-Sieg die Tabellenführung an. Manchester United gewann zwar ebenfalls, offenbarte jedoch ähnliche Probleme in der Verteidigung wie schon in den ersten beiden Jahren unter ten Hag.