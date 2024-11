Browns - Steelers Tipp, Prognose & Quoten | 22.11.2024

SPORT1 Betting 20.11.2024 • 16:00 Uhr Browns - Steelers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Sind die Steelers ein echter Titelkandidat?

Unser Browns - Steelers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 22.11.2024 lautet: Pittsburgh bestreitet das zweite von vier Division-Duellen in Folge und ist im Wett Tipp heute zu Gast in Cleveland zweifellos der Favorit.

Division-Duelle sind stets mit einer speziellen Dynamik ausgestattet, die den Begegnungen einen unerwarteten Spielverlauf geben kann. Allerdings sehen wir für unsere Browns Steelers Prognose kaum Anzeichen, die auf ein überraschendes Ergebnis der beiden Rivalen hindeuten.

Cleveland (2-8) ist das abgeschlagene Schlusslicht der AFC North. Angeführt wird diese Division von Pittsburgh (8-2), zuletzt gelangen fünf Siege in Serie. Für unseren Browns Steelers Wett Tipp heute wählen wir bei Sunmaker eine Quote von 1,85 für einen „Sieg Steelers (HC -3,5)“.

Darum tippen wir bei Browns vs Steelers auf „Sieg Steelers (HC -3,5)“:

Die Steelers haben die zweitbeste Scoring-Defensive (16,2 Punkte pro Spiel erlaubt).

Cleveland bietet die zweitschwächste Scoring-Offensive auf (16,2 Punkte pro Spiel).

Die Browns kassierten 7 ihrer 8 Niederlagen mit mindestens 4 Punkten Differenz.

Browns vs Steelers Quoten Analyse:

Öffnet ihr die ODDSET App, geben die Browns Steelers Quoten einen guten Querschnitt zur Einschätzung auf dem Wettmarkt. Pittsburgh führt die eigene Division an, liegt in der gesamten AFC an dritter Stelle und ist mit Siegquoten von unter 1,60 auf dem Weg zum nächsten Saisonsieg.

Mit Blick auf die Siegesbilanzen der beiden Teams, fallen die Browns Steelers Wettquoten für einen Heimsieg dennoch überraschend niedrig aus. Feiert Cleveland einen Überraschungssieg, habt ihr die Chance auf den 2,75-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Browns vs Steelers Prognose: Eine elitäre Defensive

Das Over-/Under zu dieser Paarung ist niedriger als bei jedem anderen Matchup gewählt. Die Gründe dafür liegen klar auf der Hand. Cleveland ist eine der schwächsten Mannschaften im Jahr 2024.

Durchschnittlich erzielten die Browns nur 16,2 Punkte pro Spieltag (31.) und blieben in sieben ihrer acht vorangegangenen Begegnungen bei „Unter 16,5 Punkten“ hängen. Ihren besten Wide Receiver haben die Gastgeber nach Buffalo getradet (Amari Cooper) und als Quarterback bringt James Winston die Saison zu Ende.

Die Steelers-Offense stellt durch ihre Contested-Catch-Receiver George Pickens und Mike Williams nahezu in jeder Situation eine Gefahr dar, die Quarterback Russell Wilson nur allzu gerne nutzt und auch im Browns Steelers Tipp anstrebt.

Allerdings ist das Angriffsspiel der Gäste nicht wirklich konstant und hat mit 23,5 Punkten pro Spieltag eine ziemlich durchschnittliche Punkteausbeute pro Spieltag (15.).

Browns - Steelers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Browns: 14:35 Saints (A), 10:27 Chargers (H), 29:24 Ravens (H), 14:21 Bengals (H), 16:20 Eagles (A).

Letzte 5 Spiele Steelers: 18:16 Ravens (H), 28:27 Commanders (A), 26:18 Giants (H), 37:15 Jets (A), 32:13 Raiders (A).

Letzte 5 Spiele Browns vs. Steelers: 13:10 (H), 22:26 (A), 14:28 (A), 29:17 (H), 14:26 (A).

Mike Tomlin bekommt von seiner Mannschaft in allen drei Spielphasen Komplementär-Football geboten und der Star dieser Truppe ist natürlich die Defensive, die jüngst einen Sieg ohne offensiven Touchdown gegen die vermeintlich stärkste Offensive der NFL (Ravens) ermöglicht hat.

Pro Spieltag forciert die Defensive der Steelers 1,6 gegnerische Turnover (4.) und half tatkräftig mit, aktuell die meisten Siege gegen Mannschaften mit einer positiven Siegesbilanz gefeiert zu haben (5).

Die Probleme in der Red Zone wurden gegen Baltimore (0/4 Red-Zone-Trips mit einem Touchdown beendet) nicht bestraft, müssen auf Sicht aber nicht nur in der Browns vs Steelers Prognose behoben werden. Möglicherweise mit zusätzlichen Paketen, in denen Justin Fields aufs Feld darf und seine Stärken im Laufspiel gewinnbringend einsetzen kann.

Noch müssen die Steelers diesen Schritt aber noch gehen und bis dahin sind sie eher ein Kandidat für punktearme Siege. Dementsprechend ergibt eine Wette ohne Einzahlung für den Browns gegen Steelers Tipp „Unter 35,5 Punkte“ und eine Quote von 1,91 Sinn.

Unser Browns - Steelers Tipp: Sieg Steelers (HC -3,5)

Wir erwarten eine Defensiv-Schlacht in diesem Division-Duell, in der die Steelers letztlich die besseren Antworten im Angriffsspiel haben und zusätzlich von Turnovern der Browns-Offensive profitieren werden.