Bundesliga: Die 5 besten Wetten zum 1. Spieltag! Tipp, Prognose & Quoten

Bundesliga: Die 5 besten Wetten zum 1. Spieltag! | Eröffnen die Bayern die 63. Spielzeit mit einem Sieg?

Bundesliga: Die 5 besten Wetten zum 1. Spieltag! - Zum Auftakt der neuen Saison im deutschen Oberhaus erwarten wir vor allem Tore.

Am Freitag, den 22. August 2025 um 20:30 Uhr fällt in der Münchner Allianz Arena der Startschuss für die 63. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Der Meister und frischgebackene Supercup-Sieger Bayern München empfängt die Roten Bullen aus Leipzig. Damit kommt es gleich zur Eröffnung der neuen Spielzeit zu einem Kracher.

Doch auch am Samstag und Sonntag hält der 1. Spieltag interessante Begegnungen bereit. Wir fassen für euch die fünf besten Wetten für den Auftakt der neuen Bundesliga-Saison und die dafür passenden Wettquoten beim Buchmacher Bet365 zusammen.

Spiel Tipp Quote Bayern - RB Leipzig Sieg Bayern & Beide Teams treffen 2,15 Leverkusen - Hoffenheim Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1,77 Heidenheim - Wolfsburg Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen 2,15 Union Berlin - Stuttgart Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore 2,25 Gladbach - HSV Heimsieg 1,85

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bayern Leipzig-Duelle zuletzt Torgaranten

In jedem der letzten acht Bundesliga-Duelle zwischen den Bayern und RB Leipzig schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Zieht man auch noch die beiden Begegnungen aus dem Supercup in den Jahren 2022 und 2023 heran, dann gab es in neun der letzten zehn direkten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs Tore auf beiden Seiten.

Meist endeten diese Partien, aber auch die Duelle davor, mit dem besseren Ende für die Münchner. Seit der Saison 2018/19 hat der deutsche Rekordmeister 8 von 17 Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben für sich entschieden. Nur zweimal verließen die Bullen den Platz als Sieger (7U). In der Vorsaison gewann der FCB zu Hause mit 5:1 und musste sich am 32. Spieltag mit einem 3:3 in der Red Bull Arena begnügen.

Wir sind überzeugt, dass die Bayern mit einem Heimsieg in die neue Saison starten, trauen den Gästen aber zumindest mal ein Tor zu. Sie konnten jedenfalls in allen letzten zehn direkten Duellen mit den Münchnern mindestens einen Treffer erzielen. Zudem zeigte sich der FCB beim Supercup-Erfolg gegen Stuttgart (2:1) durchaus anfällig und dass Manuel Neuer Man of the Match wurde, sagt einiges aus.

Nach alldem entscheiden wir uns für den Bayern Leipzig Tipp „Sieg Bayern & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,15 bei Bet365. Solltet ihr bei dem Buchmacher noch kein Konto haben, erhaltet ihr diesbezügliche Hilfe in unserem Ratgeber zur Bet365 Anmeldung.

Wo steht Bayer nach den vielen Abgängen?

Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Granit Xhaka - nicht wenige Leistungsträger haben die Werkself in diesem Sommer verlassen. Das erste Pflichtspiel dieser Saison gewann Leverkusen in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach mit 4:0, profitierte dabei aber von zwei Roten Karten für den Gegner. Zudem fielen die Treffer drei und vier erst in der 84. bzw. 87. Minute. Gegen Hoffenheim hat Bayer die letzten sechs Duelle in der Bundesliga allesamt gewonnen.

Weiter zurückblickend hat die TSG nur eine der letzten zehn direkten Begegnungen mit dem kommenden Gegner für sich entscheiden können (2U, 7N). Wie Bayer, gewannen auch die Kraichgauer ihre Erstrundenpartie im DFB-Pokal mit 4:0 bei Drittligist Hansa Rostock. Damit bestätigte 1899 die starke Vorbereitung mit insgesamt acht Siegen aus acht Partien. Aus der vergangenen Bundesliga-Saison hatte sich Hoffenheim mit nur einem Dreier an den letzten zehn Spieltagen verabschiedet (4U, 5N).

In sieben der letzten acht direkten Duelle gab es Tore auf beiden Seiten. In allen acht letzten BL-Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gab es mindestens drei Treffer in der Partie. Eine Torwette ist daher für uns die sinnvollste Option.

Wir empfehlen den Leverkusen Hoffenheim Tipp „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“. In der Bet365 App gibt es dafür eine Quote von 1,77.

Heidenheim auch in der neuen Saison heimschwach?

Heidenheim hat die schwere zweite Saison in der Bundesliga letztlich überstanden und sich über die Relegation gerettet. Mit einer 3-2-12-Bilanz und 13:33 Toren war der FCH in der vergangenen Spielzeit allerdings das schwächste Heimteam im deutschen Oberhaus. Nur St. Pauli hatte zu Hause noch seltener getroffen. In der 1. Runde des DFB-Pokals zum Auftakt der kommenden Spielzeit präsentierten sich die Ostälbler allerdings sehr treffsicher. Beim Regionalligisten Bahlinger SC gab es einen standesgemäßen 5:0-Erfolg.

Noch treffsicherer zeigte sich Wolfsburg. Die Wölfe gewannen ihr Pokalspiel gar mit 9:0. Allerdings spielt der VfL mit dem SV Hemelingen auch gegen einen Fünftligisten. Und dennoch dürfte dieses Ergebnis eine Art Befreiungsschlag gewesen sein, denn schließlich haben die Niedersachsen die Vorbereitung mit vier Niederlagen am Stück beendet, bei denen sie insgesamt nur ein Tor erzielen konnten. Gegen Heidenheim haben die Wölfe von bisher sieben direkten Duellen fünf gewonnen und nur eines verloren (1U).

Die bisher einzige VfL-Pleite gegen den FCH ereignete sich im bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams am 27. Spieltag der Vorsaison, als die Ostälbler ein 2:1 aus der Volkswagen Arena entführten. Wir gehen davon aus, dass sich die Niedersachsen dieses Mal besser schlagen und selbst mindestens einen Auswärtspunkt mitnehmen. Ohne Gegentor wird es für die Gäste aber nicht gehen.

Wir setzen daher auf den Heidenheim Wolfsburg Tipp „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“. Für diese Kombi gibt es bei Bet365 eine Quote von 2,15.

Stuttgart mit Wut im Bauch nach verlorenem Supercup

Mit vier 0:1-Niederlagen hatte Union Berlin die Vorbereitung auf die neue Spielzeit beendet. Da kam mit dem Regionalligisten FC Gütersloh im ersten Pflichtspiel der neuen Saison ein dankbarer Gegner, um zu zeigen, dass die Eisernen das Toreschießen nicht verlernt haben. Am Ende setzten sich die Köpenicker mit 5:0 durch. Das letzte Bundesligaspiel der Vorsaison hatten sie in Augsburg mit 2:1 gewonnen, waren davor aber fünfmal in Folge ohne Dreier geblieben.

Pokalsieger Stuttgart hat trotz guter Leistung und einer Großzahl an Chancen den Supercup gegen Meister Bayern verloren (1:2). Es war eine vermeidbare Niederlage in einem Spiel, in dem FCB-Keeper Manuel Neuer, wie bereits erwähnt, zum Man of the Match gewählt wurde. Gegen die Berliner hat der VfB keines der letzten fünf direkten Duelle verloren. Nach vier Siegen am Stück endete das bislang letzte Aufeinandertreffen in der Hauptstadt am 30. Spieltag der Vorsaison mit 4:4.

Das Hinspiel im Ländle, das die Schwaben mit 3:2 gewannen, war ebenfalls torreich. Nach den Ergebnissen aus den letzten direkten Duellen sowie dem Auftreten des VfB im Supercup gehen wir nicht davon aus, dass die Gäste hier den Kürzeren ziehen.

Da wir auch ein torreiches Match erwarten, plädieren wir für den Union Berlin Stuttgart Tipp „Doppelte Chance X2 & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,25 bei Bet365. Vor einer Tippabgabe empfehlen wir euch, zusätzlich einen Blick auf den Bet365 Wettbonus zu werfen.

Beginnt die Bundesliga-Rückkehr des HSV mit einer Pleite?

Lange Zeit sah es in der Vorsaison danach aus, als könnte Gladbach bis zum Ende um die Champions League mitspielen. Nach 28 Spieltagen war man Sechster mit vier Punkten Rückstand auf Rang 3 und zwei Zählern Rückstand auf Platz 4. In der Endabrechnung wurden die Fohlen letztlich aber nur 10. Der Grund: An den letzten sechs Spieltagen hatte die Borussia nur noch einen einzigen Punkt geholt (1U, 5N). Zu Hause waren die Gladbacher mit fünf Siegen in den ersten acht Spielen und lediglich Pleiten gegen Leverkusen sowie Stuttgart und einem Remis gegen Dortmund gut gestartet.

Der Hamburger SV ist nach sieben Jahren zurück in der Bundesliga. Die Zweitliga-Meisterschaft mussten die Rothosen am letzten Spieltag der Vorsaison allerdings noch an den 1. FC Köln abgeben, nachdem sie zum Abschluss mit 2:3 in Fürth verloren hatten. Überhaupt hatte der HSV auswärts hier und da Probleme. Während er zu Hause mit einer 8-7-2-Bilanz und 44:20 Toren zweitbestes Team war, gab es in der Fremde zwar auch acht Dreier, aber mit fünf mehr als doppelt so viele Niederlagen (4U).

Auch im ersten Pflichtspiel dieser Saison sind die Hamburger auswärts nur knapp an einer - in dem Fall blamablen - Pleite vorbeigeschrammt. In der 1. Runde des DFB-Pokals gelang dem Bundesliga-Rückkehrer beim Fünftligisten Pirmasens erst in der Nachspielzeit der Ausgleich zum 1:1, ehe dann in der Verlängerung der Siegtreffer fiel.