SPORT1 Betting 24.04.2026 • 09:25 Uhr Bundesliga-Endspurt 2025/26: Wer sichert sich einen CL-Platz in der kommenden Saison?

In der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen noch vier Spieltage auf dem Programm. Der FC Bayern München steht seit dem vergangenen Spieltag schon vorzeitig als neuer Deutscher Meister fest. Dahinter hat der BVB mit zehn Punkten Vorsprung auf Rang 5 das Champions-League-Ticket auch schon so gut wie sicher in der Tasche.

Doch wer sichert sich die restlichen Plätze für die Königsklasse? Aktuell kämpfen vier Teams um den dritten und vierten Rang. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf den Endspurt der laufenden Spielzeit. Der Bookie hat eine klare Meinung zu dem Szenario, wer nach dem 34. Spieltag auf den ersten vier Plätzen steht.

Winamax hat sich mit dem Erwerb der deutschen Lizenz und dem Trikotsponsoring des VfB Stuttgart auf dem deutschen Markt in Stellung gebracht. Alle Infos über den Bookie verraten wir euch in den Winamax Erfahrungen. Im Mittelpunkt dieser Infos steht natürlich der Winamax Bonus. Zudem erfahrt ihr, bei welchen Buchmachern die Sportwetten Paysafecard als Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Wer darf in der kommenden Saison Champions League spielen?

Die besten vier Teams der BL-Saison 2025/26 lösen sicher ein Ticket für die Champions League in der kommenden Spielzeit. Eventuell qualifizieren sich sogar die Top 6 für die Königsklasse. Denn sollte der SC Freiburg die Europa League gewinnen und schlechter als Rang vier abschneiden, käme ein weiterer Platz in der Champions League dazu.

Darüber hinaus können sich die deutschen Mannschaften über die Saisonwertung der UEFA einen weiteren Startplatz in der Champions League erspielen. Hier liegt Deutschland (21.214 Punkte) aktuell auf Rang 3 und hat mit dem FC Bayern sowie dem SC Freiburg noch zwei Eisen im Feuer. Aber die Bundesliga müsste für einen weiteren Startplatz die spanische Liga noch von Platz 2 verdrängen. Spanien (21.406 Punkte) hat in Atletico Madrid (Champions League) und Rayo Vallecano (Conference League) ebenfalls noch zwei Vertreter im Rennen.

Wir konzentrieren uns natürlich im Moment auf die ersten vier Plätze in der Bundesliga. Aktuell kann man bei Buchmacher Winamax auch auf den Markt „Wer kommt in die Top 4“ setzen. Hier sind ebenfalls vier Teams im Angebot. Und die Quoten sehen wie folgt aus:

RB Leipzig: 1,02

VfB Stuttgart: 1,50

TSG Hoffenheim: 2,90

Bayer Leverkusen: 6,00

Restprogramm RB Leipzig

Union Berlin (H)

Leverkusen (A)

St. Pauli (H)

Freiburg (A)

Restprogramm VfB Stuttgart

Werder Bremen (H)

Hoffenheim (A)

Leverkusen (H)

Frankfurt (A)

Restprogramm TSG Hoffenheim

Hamburger SV (A)

VfB Stuttgart (H)

Werder Bremen (H)

Gladbach (A)

Restprogramm Bayer Leverkusen

1. FC Köln (A)

Leipzig (H)

Stuttgart (A)

Hamburger SV (H)

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Leipzig hat natürlich die besten Karten. Die Bullen stehen auf Rang 3 und haben fünf Punkte Vorsprung auf Rang 5. Und das Restprogramm ist mit einer durchschnittlichen Platzierung der verbliebenen Gegner von 10 auch durchaus machbar. Winamax sieht das ähnlich und vergibt für eine Platzierung der Sachsen unter den Top 4 auch gerade mal eine niedrige Quote von 1,02.

Das Restprogramm des VfB ist mit einer durchschnittlichen Platzierung der verbliebenen Gegner von 8,5 etwas anspruchsvoller. Hinzu kommt, dass Hoffenheim nur noch zwei Zähler Rückstand auf die Schwaben hat und mit das vermeintlich leichteste Restprogramm aller Teams, die aktuell auf den Plätzen 3 bis 6 stehen, hat (Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5). So gibt es für eine Top-4-Platzierung der TSG bei Winamax auch nur eine Quote von 2,90.

Glaubt man den Quoten von Winamax, sind die Chancen von Leverkusen auf einen Platz in den Top 4 eher gering und werden mit einer hohen Quote von 6,00 belohnt. Die durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner der Werkself liegt bei 8,25. Zudem muss Bayer vier Punkte Rückstand auf Rang 4 aufholen.

Wett Tipps und Prognosen: Leverkusen verpasst die Champions League

Uns geht es ähnlich wie Buchmacher Winamax: Am Ende schaffen es unserer Meinung nach Leipzig und der VfB, die beide eine starke Rückrunde spielen (Platz 3 und Platz 4), unter die Top 4.

Hoffenheim dürfte am Ende auf Rang 5 über die Ziellinie gehen. Da die Bundesliga eine 70-prozentige Chance hat, um Spanien noch zu überholen und sich den fünften CL-Rang zu sichern, darf man im Kraichgau zu Recht weiter von der Königsklasse träumen.

Und für Leverkusen bleibt wohl nur ein Trostpflaster. Bayer spielt noch gegen zwei direkte Konkurrenten aus den Top 5 und ist in dieser Saison einfach zu wenig konstant. Die Werkself scheitert regelmäßig entweder an der Effektivität oder ist oft einfach zu passiv.