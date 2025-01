Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 17.01.-19.01.

SPORT1 Betting 16.01.2025 • 12:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 18. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 18. Spieltag vom 17.01. - 19.01.2025: Die Teams im Abstiegskampf fangen plötzlich an zu punkten und bereiten uns im Wett Tipp heute eine große Freude.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 18. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs. Dortmund

Die Krise im Lager der Schwarz-Gelben spitzt sich in den Bundesliga Tipps weiter zu. Ein sichtlich angeschlagener Nuri Sahin sprach nach der desaströsen 2:4-Niederlage gegen den Aufsteiger aus Kiel von einer beschämenden Leistung. Diese reiht sich nahtlos in die bisherigen Auswärts-Auftritte des BVB ein.

Gastauftritte fallen dem letztjährigen Champions-League-Finalisten überhaupt nicht leicht. Dortmund ist in dieser Verfassung weit vom eigenen Mindestziel, der erneuten CL-Teilnahme, entfernt. Fünf Zähler und 10:18 Tore beschreiben die Probleme fernab der eigenen Arena ziemlich gut.

Zum Abschluss der englischen Woche geht die Reise für Dortmund weiter. Der BVB gastiert in Frankfurt und trifft auf die zweitbeste erwartbare Offensive der Bundesliga (34,1 xG). Außerdem kamen die Adlerträger formstark aus der kurzen Winterpause. Zwei Siege, zuletzt ein 4:1-Erfolg gegen Freiburg, sollten den Anhängern der Schwarz-Gelben Sorgen bereiten.

Wir sehen Frankfurt in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Frankfurt Über 1,5 Tore” Wette mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten .

Thema der Woche: Es kommt Bewegung in den Tabellenkeller

Andrej Kramaric bezeichnete die 0:5-Pleite gegen Bayern als ein Spiegelbild dieser Saison und hatte damit nicht ganz unrecht. Christian Ilzer gewann das erste Pflichtspiel nach seiner Einstellung (4:3 vs. RB Leipzig), ging mit seinem Team jedoch in sechs der neun folgenden Paarungen als Verlierer vom Feld.

Die Gefühlslage in Kiel ist auf einem anderen Extrem der Skala verortet. Zu Hause gewannen die Störche zwei Liga-Spiele in Folge und erzielten gegen Augsburg (5:1) und Dortmund (4:2) zusammen insgesamt neun Treffer. Tipwin steckt euch eine Quote von 2,15 für „Kiel Über 1,5 Tore” zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mindestens ebenso großen Einfluss auf die Stimmung im unteren Teil der Tabelle hat das Aufeinandertreffen von Heidenheim und St. Pauli. Die Kiezkicker verloren unter der Woche auch ihr zweites Liga-Spiel im neuen Kalenderjahr mit 0:1. Spiele des Aufsteigers werden in der Regel mit wenigen Treffern entschieden und enthielten zuletzt vier Spieltage in Folge „Unter 2,5 Tore”.

Das Team von Alexander Blessin erlaubte erst 23,9 erwartbare Gegentore (6.), erzielte im Gegenzug aber nur 18,3 xG (15.). Wir erwarten einen ähnlichen Defensiv-Fokus wie gegen Bochum (0:1) und tendieren bei Bet365 zu einer Quote von 1,86 für „Unter 2,5 Tore“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Bochum bestritt unter Dieter Hecking bislang acht Bundesliga-Partien. Keine einzige davon bot dem anwesenden Publikum mehr als zwei Treffer. Sieben dieser acht Auftritte ließen nach Abpfiff eines der beiden Teams ohne Torerfolg zurück.

Im Duell mit RB Leipzig setzt sich der Hecking-Trend fort und es fallen „Unter 2,5 Tore”. Das Angebot von Betway liegt bei 2,10 .

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Steffen Baumgart und Union Berlin haben noch nicht zueinander gefunden. Die Umstellung auf die Viererkette hat bislang zu mehr Fehlern als Sicherheit geführt, und im Angriff sind die Eisernen weiterhin keine Inspirationsquelle.

Mainz wird davon profitieren und auch ohne Jonathan Burkardt punkten. Unsere Wette findet ihr bei Merkur Bets, wo der 2,02-fache Gewinn wartet, sofern eine „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zum Resultat passt.

Daten und Fakten zum 18. Spieltag:

Union Berlin erspielte sich ligaweit die wenigsten Großchancen (24).

Wolfsburg erzielte in 3 der letzten 6 Spiele mindestens 4 Tore.

Harry Kane verwandelte bisher jeden Bundesliga-Strafstoß für Bayern (12/12).

In Folge einer unglücklichen Freistoß-Entscheidung kassierte Werder Bremen unter der Woche in der Nachspielzeit das 3:3 gegen Heidenheim. Positiv ist, dass der SVW im vierten Liga-Spiel in Serie mindestens zwei Treffer erzielt hat.

Im Heimspiel gegen Augsburg setzen Ole Werner und sein Team diesen Trend fort. ODDSET versorgt euch mit einer Quote von 1,80 für „Werder Bremen Über 1,5 Tore“.

Freiburg steckt, zumindest in der Ferne, in einer Dauerschleife. Die Breisgauer warten seit sechs Gastauftritten auf einen Dreier, haben vier dieser sechs Fernreisen mit einer Niederlage beendet und in Frankfurt vier Gegentreffer zugelassen.

Stuttgart hingegen setzte sich zuletzt gegen RB Leipzig durch (2:1). Für dieses Spiel sind wir die Sportwetten Apps durchgegangen und bei Bwin bei einer Quote von 1,82 fündig geworden. Dort spielen wir in der Bundesliga Prognose auf „Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”.

Weitere Partien am 18. Spieltag der Bundesliga:

Bayern krönte eine hervorragende Hinrunde mit einem 5:0-Erfolg gegen Hoffenheim. Der deutsche Rekordmeister erzielte bisher die meisten erwartbaren Tore (42,8 xG). Den Gästen aus Wolfsburg wird ebenfalls ein starker Wert von 26,8 xG zugeschrieben (5.), weshalb wir bei Betano eine Quote von 1,78 in den Mittelpunkt stellen und auf „Über 3,5 Tore” setzen.

Leverkusen zeigte gegen Mainz (1:0) eine meisterhafte Leistung, kontrollierte das Spielgeschehen über die gesamte Spieldistanz und war deutlich überlegener, als der knappe 1:0-Sieg widerspiegelt. Gladbach wiederum hatte gegen Bayern (0:1) absolut keine Chance und war ebenso gegen Wolfsburg maßlos unterlegen (1:5) – zumindest im zweiten Durchgang.