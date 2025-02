Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 28.02.-02.03.

SPORT1 Betting 27.02.2025 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 24. Spieltag hat Tipp-Experte Christoph seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 24. Spieltag vom 28.02. - 02.03.2025: Die Eintracht lässt auch gegen den Meister Punkte liegen. Bochum nähert sich im Keller weiter der Rettung an.

Top-Spiel der Woche: Frankfurt vs Leverkusen

Das Top-Spiel der Woche steigt am Samstagabend in Frankfurt, wenn die Eintracht den Meister aus Leverkusen empfängt. Dabei treffen die Teams auf den Plätzen 2 und 3 aufeinander. Bayer hat aber schon acht Punkte Vorsprung auf die Hessen ist seit 28 BL-Gastspielen ohne Niederlage.

Die Werkself hat auch wieder zu ihrer Form aus der vergangenen Saison gefunden und möchte den Tabellenführer Bayern München trotz acht Punkten Rückstand weiter ärgern. Die Eintracht liegt einerseits klar auf Champions-League-Kurs, musste aber andererseits schon in der Vorwoche eine bittere Niederlage gegen ein Spitzenteam hinnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Beim 0:4 in München traten die Männer von Coach Dino Toppmöller extrem ängstlich auf und bekamen vom Rekordmeister eine Lehrstunde verpasst. Eine Woche später müssen sich die Frankfurter mit dem nächsten Spitzenteam messen. In elf Heimspielen 2024/25 kassierte die SGE immerhin nur eine Niederlage.

Die letzten vier Duelle gegen Bayer hat die Eintracht aber verloren. Zudem konnte der Abgang von Top-Torjäger Omar Marmoush nicht kompensiert werden. Hugo Ekitike wirkte zuletzt recht lustlos. Neuzugang Wahi kann die Ablösesumme von 20 Millionen Euro bisher noch nicht rechtfertigen. So droht den Hessen gegen Leverkusen die nächste Enttäuschung.

Wir sehen Leverkusen in diesem Bundesliga Tipp in der Favoritenrolle, gehen aber auf Nummer sicher und entscheiden uns mit einer Quote von 1,87 bei Bet-at-home für die Wette “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen”.

Thema der Woche: Wie sicher ist der Job von Marco Rose in Leipzig?

Leipzig holte in der Rückrunde aus sechs Spielen nur acht Punkte. So schwach war RB noch nie in eine zweite Saisonhälfte im Oberhaus gestartet. Durch diese Ausbeute rutschten die Roten Bullen auf Platz 6 der BL-Tabelle ab. Zuvor hatten die Sachsen schon eine ganz schwache CL-Saison gespielt.

Am Mittwoch konnte RBL immerhin mit dem 1:0 gegen Wolfsburg zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren ins DFB-Pokal-Halbfinale einziehen. So sitzt Trainer Marco Rose wieder etwas fester im Sattel. Gerüchteweise soll der Coach nach der laufenden Saison aber von Sebastian Hoeneß ersetzt werden.

Am Samstag wartet eine schwierige Aufgabe auf die Leipziger, denn die Mainzer sind das Überraschungsteam 2024/25. Die 05er haben jetzt schon mehr Punkte gesammelt (38) als in der kompletten vergangenen Spielzeit (35). Mit dieser Ausbeute spielen die Rheinhessen die beste Saison ihrer Geschichte.

Prunkstück ist die Defensive. Seit drei Partien ist der FSV ohne Gegentor. Nur die Bayern (19) haben weniger Gegentore kassiert als Mainz (24). Da die letzten Duelle zwischen beiden Mannschaften auch selten wirklich torreich waren, spielen wir aufgrund unserer Bundesliga Prognose zur Quote von 2,00 bei Betway die Wette “Unter 2,5 Tore”.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Der 24. Spieltag startet schon am Freitagabend mit einem Kracher. Die Bayern sind zu Gast beim VfB Stuttgart. Die Münchner gewannen 70 von 111 BL-Duellen gegen die Schwaben. Das ist der beste Wert für den Rekordmeister in seiner Bundesliga-Historie.

Da die Brustringträger lediglich eine der letzten fünf Liga-Partien für sich entscheiden konnten, droht die nächste Pleite. Für einen Dreier des Tabellenführers hat Bwin eine Quote von 1,65 parat .

Daten und Fakten zum 24. Spieltag:

Gegen keinen Gegner feierten die Bayern so viele Siege wie gegen den VfB

Mainz spielt mit mit 38 Punkten nach 23 Partien seine beste BL-Saison

Heidenheim gewann nur eines der letzten 18 Bundesliga-Spiele (3U 14N)

Borussia Dortmund will zu Gast auf dem Kiez den Rückstand auf die CL-Plätze weiter verkürzen. Das 6:0 am vergangenen Spieltag daheim gegen Union Berlin, der erste BL-Sieg unter Niko Kovac war, macht Hoffnung. Hinzu kommt die Tatsache, dass St. Pauli in der Heimtabelle auf dem vorletzten Platz steht und die schwächste Chancenverwertung der Liga hat.

Nach den schwachen Leistungen des BVB in der Fremde bleiben wir aber vorsichtig und spielen mit einer Quote von 1,57 bei ODDSET den St. Pauli Dortmund Tipp “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Am Samstagnachmittag treffen mit Bremen und Wolfsburg zwei Verlierer aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale unter der Woche direkt aufeinander. Bei diesem Bundesliga Tipp sprechen zwei Dinge für die Gäste.

Die Wölfe stehen im Auswärts-Ranking auf Rang 3 und treffen auf das schwächste Team in der Jahrestabelle 2025. Wir spielen so die “Doppelte Chance X2” bei Interwetten zu einer Quote von 1,50 .

Weitere Partien am 24. Spieltag der Bundesliga:

Am Wochenende sind die Gladbacher auf Wiedergutmachung für die 0:3-Heimpleite gegen Augsburg aus. Die Chancen in Heidenheim dafür stehen dabei gut.

Der FCH ist gegen die Fohlen noch ohne Sieg, gewann nur eines der letzten 18 Bundesliga-Spiele und ist das schwächste Heimteam in dieser BL-Saison. Für einen Sieg der Borussia zahlt uns AdmiralBet eine Quote von 2,30 .

Im Tabellenkeller arbeitet Bochum weiter an der Rettung. Der VfL ist seit drei Spielen in Folge unbesiegt und holte daheim zuletzt zehn von möglichen 15 Punkten.

Da die TSG die letzten vier Gastspiele an der Castroper Straße alle verloren hat, spielen wir aufgrund dieser Bundesliga Prognose mit einer Quote von 2,05 bei Bet365 die “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Auch die Eisernen wollen eine Reaktion auf die 0:6-Klatsche in Dortmund am vergangenen Spieltag zeigen. Die Gäste aus Kiel warten in dieser Spielzeit immer noch auf den ersten Auswärtssieg (3U, 8N).

Wir rechnen aber mit einem engen Spiel und spielen bei Betano mit einer Quote von 1,78 die Wette “Beide Teams treffen”.

Last but not least treffen am 24. Spieltag mit Augsburg und Freiburg zwei formstarke Teams aufeinander. In diesem Duell können wir keinen Favoriten ausmachen und entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei Winamax für weniger als 2,5 Tore.