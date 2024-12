Chelsea - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 15.12.2024

Unser Chelsea - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 15.12.2024 lautet: Im Wett Tipp heute zeigen wir auf, weshalb das erwartete Torfestival an der Stamford Bridge trotz der Offensiv-Power beider Teams ausbleibt.

Unmöglich ist die Meisterschaft für Chelsea in der ersten Saison unter Enzo Maresca nicht. Die Blues sind seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen und feierten zuletzt gegen Tottenham (4:3) den vierten Sieg in Serie. Im Duell mit der zweitschwächsten Auswärtsmannschaft der Premier League deutet die Chelsea Brentford Prognose auf einen weiteren Erfolg hin.

Die Gäste haben zwar die zweitbeste Torausbeute der Premier League (31), aber in der Ferne nur fünf Treffer erzielt. Das ist nur ein Aspekt, den wir im Chelsea Brentford Wett Tipp heute berücksichtigt haben. Fest steht: Bei Happybet spielen wir eine Quote von 1,95 für “Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Brentford auf “Unter 3,5 Tore”:

Chelsea vs Brentford Quoten Analyse:

An der Stamford Bridge verloren die Blues nur eines ihrer 14 vorangegangenen Premier-League-Heimspiele. Allein das könnte den besten Wettanbietern bereits als Grund genügen, weshalb die Chelsea Brentford Quoten so eindeutig ausfallen.

Ein Erfolg des Tabellenzweiten bringt euch in den Chelsea Brentford Wettquoten maximal den 1,35-fachen Gewinn ein, während die Bees mit Siegquoten bis 8,50 ausgestattet in diese Paarung starten.

Chelsea vs Brentford Prognose: Schwierige Bedingungen

Genau das haben Chelsea (35 Tore) und Brentford (31) in dieser Spielzeit schon mehrfach geboten. Allerdings sind die Voraussetzungen für eine torreiche Paarung alles andere als vielversprechend.

Solche Zahlen können durchaus etwas mit Zufall zu tun haben, doch das ist laut den erwartbaren Treffern nicht unbedingt der Fall. Chelsea erzielte nur 14,78 erwartbare Tore vor dem heimischen Publikum - acht andere Teams lieferten in der eigenen Arena Torchancen mit einem höheren xG-Wert.

Chelsea - Brentford Statistik & Bilanz:

Die Mannschaft mit den meisten erwartbaren Toren aus den ersten Heimspielen ist Brentford (19,38 xG). Nur fällt bei den Bees die Differenz zu den erwartbaren Treffern in den bisherigen Gastauftritten wesentlich höher aus als bei den Blues in der Chelsea gegen Brentford Prognose. In der Ferne erzielte das Team von Thomas Frank ligaweit die wenigsten erwartbaren Tore (6,51 xG).