Chelsea vs Aston Villa Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Premier League am 27.12.2025

SPORT1 Betting 26.12.2025 • 18:00 Uhr Die neuesten Chelsea vs Aston Villa Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Premier League-Spiel am 27.12.2025.

In der Premier-League-Begegnung am Samstag, den 27. Dezember 2025, erwarten wir ein enges Spiel, bei dem wahrscheinlich beide Mannschaften ein Tor erzielen werden. Obwohl Chelsea bei den Buchmachern als Favorit gilt, macht die beeindruckende Form von Aston Villa eine genaue Vorhersage schwierig. Dies verspricht eine spannende Auseinandersetzung im Kampf um die europäischen Plätze.

Unser Haupt-Tipp für diese Begegnung geht nicht von “Weißen Westen” aus. Bei Winamax spielen wir die Wette „Beide Teams treffen“ zu einer attraktiven Quote von 1,66.

Was Winamax für deutsche Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir in unseren Winamax Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Aston Villa reist mit einer beeindruckenden Serie von zehn Pflichtspielsiegen in Folge an, was dem Verein seit 111 Jahren nicht mehr gelungen ist. Trotz dieser Erfolgswelle, die sie nur drei Punkte hinter die Tabellenspitze gebracht hat, sind die Gäste an der Stamford Bridge die Außenseiter.

Die aktuellen Chelsea vs Aston Villa Quoten geben dem Heimteam eine Siegchance von knapp 55 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Partie in beide Richtungen kippen könnte. Eine interessante Statistik ist, dass Villa nach erwarteten Punkten (Expected Points) mit nur 19,2 Zählern eigentlich auf dem 15. Tabellenplatz stehen würde, was ihre Effizienz vor dem Tor unterstreicht.

Chelsea hat seinerseits nur eines der letzten vier Premier-League-Heimspiele gegen Aston Villa gewonnen (1U, 2N). Die Blues, die seit drei Spielen ungeschlagen sind, zeigten zuletzt gegen Newcastle eine starke zweite Halbzeit.

Eine weitere Statistik, die für unsere Chelsea vs Aston Villa Prognose relevant ist, betrifft die Disziplin: Chelsea begeht mit 12,18 Fouls pro 90 Minuten die zweitmeisten der Liga und hat bereits vier rote Karten erhalten. Ein Blick auf die Torlinien zeigt, dass die asiatische Linie bei 2,5, 3,0 liegt. Die Ligaspiele von Aston Villa weisen im Schnitt 2,65 Tore auf, während es bei Chelsea 2,71 sind, was im Einklang mit der Einschätzung der Buchmacher steht.

Chelsea vs Aston Villa: Wett Tipps für euch

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich interessante Wett Tipps für dieses Duell. Die Form beider Teams verspricht eine unterhaltsame Partie, bei der verschiedene Wettmärkte in Betracht gezogen werden sollten. Hier sind unsere Empfehlungen:

Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,66 bei Winamax ): Dies ist unsere Top-Empfehlung. Aston Villa befindet sich in einer historischen Siegesserie und hat bewiesen, dass sie effektiv vor dem Tor agieren. Morgan Rogers ist in Topform und hat zuletzt doppelt getroffen. Chelsea hat sich nach einer schwachen ersten Hälfte gegen Newcastle eindrucksvoll zurückgemeldet. Beide Mannschaften haben das Potenzial, die gegnerische Abwehr zu überwinden, was diesen Tipp sehr wahrscheinlich macht.

Morgan Rogers trifft (Quote 4,00 bei Winamax): Cole Palmer wird bei den Buchmachern als wahrscheinlichster Torschütze für Chelsea gehandelt. Interessanter ist jedoch Morgan Rogers von Aston Villa. Seine Quote impliziert eine Chance von 25 Prozent, obwohl er in seinen letzten beiden Spielen jeweils einen Doppelpack erzielt hat. Seine überragende Form könnte hier für eine wertvolle Wette sorgen. Diese Chelsea vs Aston Villa Prognosen bieten eine spannende Alternative zu den klassischen Märkten.

Jetzt seid ihr bestens für dieses Topspiel vorbereitet!