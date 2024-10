Chiefs - Saints Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2024

SPORT1 Betting 07.10.2024 • 09:13 Uhr Chiefs - Saints Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wie verkraftet Kansas City die zahlreichen Ausfälle in der Offense?

Unser Chiefs - Saints Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 08.10.2024 lautet: Beide Teams gehen geschwächt in das Matchup im Monday Night Game. So rechnen wir im Wett Tipp heute eher mit wenigen Punkten.

Vor dem Monday Night Game in Week 5 sind noch zwei Teams ohne Niederlage: Minnesota und Kansas City! Die Vikings haben am Sonntag im ersten London Game ihre Bilanz schon auf 5-0 gestellt. Nun wollen die Chiefs nachziehen. Schaut man auf die Quoten der Chiefs Saints Prognose, haben die Buchmacher auch keine großen Zweifel am Erfolg von Patrick Mahomes und Co.

Wir rechnen am Ende auf jeden Fall eher mit einem Low-Scoring-Game und spielen mit einer Quote von 1,53 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Unter 47 Punkte“.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Saints auf „Unter 47 Punkte“:

Auf beiden Seiten fehlen vor allem in der Offense wichtige Spieler

Die Chiefs Defense hat bisher im Schnitt 18 Punkte zugelassen, die Saints Defense musste bisher nur 17,5 Zähler im Schnitt hinnehmen

Die Kansas-City-Offense steht mit durchschnittlich 23,0 Points per Game nur auf Rang 15

Chiefs vs Saints Quoten Analyse:

Wenig überraschend geht der amtierende Super-Bowl-Champion daheim als klarer Favorit ins Rennen. So gibt es bei den Chiefs Saints Quoten einen Spread von minus 4,5 Punkten für die Hausherren. Das Über/Unter liegt bei 42 Zählern.

Somit bekommt ihr für einen Sieg von Kansas City Chiefs gegen Saints Wettquoten zwischen 1,40 und 1,43. Auf der Gegenseite gibt es bei den Wettanbietern ohne Steuer den etwa dreifachen Wetteinsatz für einen Erfolg der Gäste aus New Orleans.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Saints Prognose: Bleibt Kansas City ungeschlagen?

Mit dem 17:10 in Woche 4 gegen die Chargers verbesserten die Chiefs ihre Saisonbilanz auf 4-0. Doch bisher versprühte Kansas City bei seinen Siegen wenig Glanz. Zwei Erfolge kamen mit sieben Punkten Unterschied zustande, einer mit fünf Punkten und jener gegen die Bengals sogar nur mit einem Zähler. Auch Patrick Mahomes steht mit einem QBR von 53 nur auf Rang 17 in der NFL. In der Offense ist schon im Chiefs Saints Tipp wenig Besserung in Sicht. Denn WR Hollywood Brown fällt ja sowieso schon durch eine Schulterverletzung für die ganze Saison aus. Zudem steht auch Running Back Isiah Pacheco nicht zur Verfügung.

Am vergangenen Spieltag verletzte sich zudem Wide Receiver Rashee Rice. Rice war die Nummer 1 in der NFL bei den Receptions (24) und konnte 46,9 Prozent seiner Targets in einen First Down oder Touchdown verwandeln. So wird Travis Kelce nun wieder mehr übernehmen müssen. Der Tight End hatte aber in den ersten drei Wochen insgesamt nur 69 Receiving Yards. Erst in Week 4 lief es mit 89 Yards bei sieben Receptions besser. Zudem muss die Defense die Spiele gewinnen. Die Abwehr von KC kommt aber auch nur auf Platz 21 bei der Success Rate und auf 5,2 Prozent Sacks gegen gegnerische Pass-Versuche.

Die Saints waren mit einem 47:10 gegen die Panthers und einem 44:19 gegen die Cowboys eindrucksvoll in die neue Saison gestartet. Dann folgten allerdings zwei knappe und teilweise auch unnötige Niederlagen gegen die Eagles (12:15) und die Falcons (24:26). Gegen Philadelphia ermöglichte ein Verständigungsfehler in der Defense, der zu einem Zusammenstoß von zwei NO-Spielern führte, den Game-Winning-Touchdown für den Gegner. Gegen Atlanta sorgte eine Pass-Interference-Strafe 29 Sekunden vor dem Ende für das entscheidende Field Goal.

Mit 31,8 Points per Game hat New Orleans immer noch die beste Offense der Liga. Auch die Defense hat bisher nur vier Touchdowns zugelassen. Ein Grund für die beiden Niederlagen waren aber auch Verletzungen. Gegen die Falcons musste Taysom Hill nach dem ersten Quarter das Feld verlassen. Mit dem Tight End kommen die Saints auf 6,1 Yards per Rush, ohne ihn nur auf 2,6 Yards per Rush. Auch gegen die Saints muss NO auf Hill verzichten. Die große Stärke ist bisher der Cornerback Room. Man lässt nur eine Expected Completion Percentage von 62,3 Prozent zu. Nur zwei Teams in der NFL sind hier besser.

Chiefs - Saints Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 17:10 Chargers (A), 22:17 Falcons (A), 26:25 Bengals (H), 27:20 Ravens (H), 21:34 Bears (H)

Letzte 5 Spiele Saints: 24:26 Falcons (A), 12:15 Eagles (H), 44:19 Cowboys (A), 47:10 Panthers (H), 27:30 Titans (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Saints: 32:29 (A), 27:21 (H), 27:24 (A), 20:30 (H), 20:27 (A)

Diese Paarung gab es in der Geschichte der NFL erst 12 Mal. Die Chiefs führen die Bilanz in der Chiefs Saints Prognose mit 7-5 an. In Kansas City konnten die Hausherren allerdings nur zweimal gewinnen, bei drei Erfolgen für die Saints.

Der letzte Sieg für New Orleans stammt aus der Saison 2008. Die vergangenen drei Duelle, 2012, 2016 und 2020 gingen alle an KC. Beim 32:29 in Week 15 der Saison 2020 warf Patrick Mahomes gleich drei Touchdowns.

Der Chiefs Saints Tipp „Mahomes 2 TDs“ wird dieses Mal von Bet365 mit einer Quote von 2,10 belohnt. Eine gute Kombination ergibt diese Wette in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode.

Unser Chiefs - Saints Tipp: Unter 47 Punkte

Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten. Vor allem die Kansas-City-Offense ist inzwischen ganz schön mau bestückt. Dabei konnte QB Patrick Mahomes in dieser Saison sowieso noch nicht wirklich überzeugen.

Da sich am Montagabend in der Chiefs Saints Prognose viel auf Travis Kelce konzentrieren wird, werden die Saints versuchen, ihn mit ihrer guten Secondary aus dem Spiel zu nehmen. Kein Team lässt weniger Touchdowns pro Drive zu als New Orleans.

Zudem gehören die Saints bei den Takeaways zu den Top 3 der NFL. Da auch die Offense der Gäste nicht mehr so explosiv ist wie in den ersten beiden Wochen, müssen sich die Zuschauer auf ein Spiel mit wenigen Punkten einstellen.