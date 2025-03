Chile - Ecuador Tipp, Prognose, Quoten | 26.03.2025

SPORT1 Betting 24.03.2025 • 16:14 Uhr Chile - Ecuador Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Quali Südamerika Wette | Bleibt Ecuador an Argentinien dran?

Unser Chile - Ecuador Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 26.03.2025 lautet: Gegen das Schlusslicht Chile wird der Tabellen-Zweite klar favorisiert. Im Wett Tipp heute visieren wir den Auswärtssieg an, sichern uns aber mit einer Draw-no-Bet-Opton ab.

Am 26. März 2025 erwartet uns ein spannendes Duell in der WM-Qualifikation der CONMEBOL. Chile, derzeit Tabellenletzter mit nur neun Punkten, trifft auf den Tabellenzweiten Ecuador, der 22 Punkte auf dem Konto hat. Chile geht laut den Buchmachern überraschenderweise als Favorit ins Spiel, obwohl Ecuador einen beeindruckenden Lauf von sechs ungeschlagenen Spielen (4S, 2U) in diesem Wettbewerb hat.

Chile hat in den letzten fünf Spielen nur einmal zu Null gespielt, während Ecuador in fünf der letzten sechs Spiele eine Weiße Weste bewahrte. Ein besonderes Augenmerk sollte in der Chile Ecuador Prognose auf die Top-Torjäger Eduardo Vargas (Chile) und Enner Valencia (Ecuador) gelegt werden. Valencia führt mit fünf Treffern die Torschützenliste an. Chile hat in dieser Saison die meisten Gegentore in den letzten 15 Minuten kassiert, während Ecuador in der ersten Halbzeit besonders stark ist. Ein hitziges Spiel ist vorprogrammiert!

Unser Chile Ecuador Wett Tipp heute lautet: “Sieg Ecuador (DNB)” zu einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Chile vs Ecuador auf “Sieg Ecuador (DNB)”:

Ecuador hat in 6 aufeinanderfolgenden Partien nicht verloren.

Ecuador hat in den letzten 6 Spielen fünfmal eine Weiße Weste behalten, was unseren Chile vs Ecuador Tipp stärkt.

Chile hat in dieser Saison die meisten Gegentore in den letzten 15 Minuten kassiert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chile vs Ecuador Quoten Analyse:

Wir tendieren in diesem Duell dazu, auf Ecuador zu setzen (Draw No Bet). Die Gäste haben eine beeindruckende defensive Bilanz und haben fünf der letzten sechs Spiele ohne Gegentor abgeschlossen. Zudem hat Ecuador in sechs aufeinanderfolgenden Partien nicht verloren. Trotzdem gibt es in den Sportwetten Apps Chile Ecuador Quoten für den Heimsieg von 2,55.

Die Werte für den Auswärtssieg sind zwar nicht weit entfernt, pendeln sich jedoch bei 2,95 ein. Auch wenn ihr euch für ein Unentschieden entscheidet, könnt ihr euch bei den besten Wettanbietern nur über Chile vs. Ecuador Quoten von rund 3,00 freuen.

Chile - Ecuador Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chile: 0:1 Paraguay (A), 4:2 Venezuela (H), 0:0 Peru (A), 0:4 Kolumbien (A), 1:2 Brasilien (H).

Letzte 5 Spiele Ecuador: 2:1 Venezuela (H), 1:0 Kolumbien (A), 4:0 Bolivien (H), 0:0 Uruguay (A), 0:0 Paraguay (H).

Letzte 5 Spiele Chile vs. Ecuador: 0:1 (A), 0:2 (H), 0:0 (A), 2:1 (A), 2:1 (H).

Unser Chile - Ecuador Tipp: Sieg Ecuador (DNB)

Die Chancen stehen in der Chile gegen Ecuador Prognose gut für den Tabellenzweiten der Südamerika-WM-Quali, da er defensiv stabil und offensiv effizient ist.