Como – Neapel Tipp, Prognose, Quoten | 23.02.2025

Unser Como – Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.02.2025 lautet: Als Aufsteiger schlägt sich Como wacker, mit Napoli wartet nun aber der Tabellenführer. Im Wett Tipp heute gehen wir trotzdem von wenigen Toren in diesem Duell aus.

Darum tippen wir bei Como vs Neapel auf „Unter 2,5 Tore”:

Como vs Neapel Quoten Analyse: