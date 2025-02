Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 13.02.2025

SPORT1 Betting 11.02.2025 • 14:08 Uhr Für die neun Conference League Playoff Spiele hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Conference League Playoff Spiele aktuell vom 13.02.2025: Heidenheim kann sich im Wett Tipp heute keine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen zu den Playoffs:

Top-Spiel der Woche: Kopenhagen vs. Heidenheim

Für Heidenheim könnte das Abenteuer Conference League ziemlich bald beendet sein. Der Bundesligist gewann keines seiner drei abschließenden Spiele in der Liga-Phase (1U, 2N). Zusätzlich stecken die Gäste im deutschen Oberhaus im tiefsten Tabellenkeller und ringen um den Klassenerhalt.

Zu Gast in Dänemark droht Frank Schmidt und seiner Mannschaft ein weiterer Rückschlag. Der FC Kopenhagen gewann zwei der letzten drei Partien in der Conference League (1N). Darüber hinaus erlaubten die Byens Hold bislang wesentlich weniger erwartbare Gegentore (7,2 xGA) als der FCH (9,6 xGA).

Im Vergleich der erwartbaren Tore fällt die Differenz zwar etwas kleiner aus, doch auch dort rangiert Kopenhagen (10,8 xG) über den Gästen (9,2 xG). Hinzu kommt die aktuelle Misere der Heidenheimer, die mit vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie absolut kein Selbstvertrauen für die Conference League Playoff Tipps mitbringen.

Wir sehen Kopenhagen in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg Kopenhagen” Wette mit einer Quote von 1,72 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Wie offensiv werden die Playoff-Spiele geführt?

NK Celje beendete die Liga-Phase auf dem 21. Tabellenplatz und qualifizierte sich nur knapp für die Conference-League-Playoffs. Potenzial für einen überraschenden Heimsieg gegen Apoel Nikosia sehen wir dennoch. Die Hausherren haben eine der besten erwartbaren Offensiven im Teilnehmerfeld (4.).

Celje erzielte beinahe doppelt so viele erwartbare Tore (13,0 xG) wie das Team aus Zypern (7,5 xG) und jubelte in allen drei Heimspielen über mindestens drei eigene Treffer. Wir greifen daher gerne zum LeoVegas Bonus und spielen “NK Celje Über 1,5 Tore” für eine Quote von 2,05.

Weniger Gefahr droht Panathinaikos im Gastspiel gegen Vikingur. Das griechische Team legte während der Liga-Phase eine echte Kehrtwende hin. Nachdem aus den ersten drei Partien kein Sieg geholt werden konnte, folgten drei Siege in Serie. Die Offensive der Kleeblätter war bemerkenswert und hat 11,3 erwartbare Tore erzielt.

Vikingur hingegen ist seit drei Conference-League-Begegnungen sieglos und erzielte in keiner der drei vorangegangenen Paarungen mehr als einen eigenen Treffer. Wir haben uns nach einem Blick auf den LeoVegas Test an den BetBuilder getraut und für einen “Sieg Panathinaikos & Über 2,5 Tore” die Quote von 1,88 herausgeholt.

Weitere spannende Conference-League-Playoff-Spiele mit Wettquoten:

Molde beendete die Liga-Phase mit zwei extrem torreichen Begegnungen, in denen jeweils “Über 3,5 Tore” gefallen sind.

Zu Gast sind im Playoff-Hinspiel die Shamrock Rovers, die fünf von sechs Paarungen mit Toren auf beiden Seiten beendet haben. “Beide Teams treffen” ist daher ein realistisches Szenario, das zu einer Quote von 1,84 führt.

Daten und Fakten zu den Conference-League-Playoffs:

Gent hat in 3 Heimspielen gegen spanische Teams noch nie gewonnen.

Omonia Nikosia vs. Pafos ist das erste rein zypriotische Pflichtspiel-Duell in einem europäischen Wettbewerb.

Kopenhagen wartet bis jetzt auf einen Sieg gegen ein deutsches Team.

Von Jagiellonia Bialystok erwarten wir einen souveränen Sieg. Der Tabellenzweite der polnischen Ekstraklasa kassierte bislang nur 5,7 erwartbare Gegentore und hielt in drei von sechs Conference-League-Spielen die Null.

Die defensive Stabilität wird Topola bis zur Weißglut treiben. Wir spielen “Sieg Jagiellonia Bialystok” und nutzen die brauchbare Quote von 1,94 bei LeoVegas .

Bleiben wir bei den besseren Hintermannschaften dieser Conference-League-Saison und widmen uns dem Duell zwischen Gent (6,7 xGA) und Betis Sevilla (6,5 xGA).

In der Quote von 2,02 für “Unter 2,5 Tore” haben wir einen profitablen Value ausgemacht, den wir auf keinen Fall liegen lassen wollen.

Weitere Partien der Conference-League-Playoffs:

Banja Luka hat es in die Playoffs geschafft, obwohl die Angriffs-Abteilung keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Nur 3,3 erwartbare Tore sind unter allen 36 Teilnehmern der zweitschwächste Wert und vier erzielte Tore ebenfalls unterdurchschnittlich.

Im Duell mit Ljubljana spielen wir eine Quote von 1,73 für “Beide Teams treffen: Nein.