Cottbus - Duisburg Tipp, Prognose & Quoten | 06.12.2025

SPORT1 Betting 05.12.2025 • 18:00 Uhr Cottbus - Duisburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer gewinnt das Drittliga-Topspiel?

Unser Cottbus - Duisburg Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 06.12.2025 lautet: Im Wett Tipp heute sehen wir zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Stärken. Das Angriffsspiel der Lausitzer bleibt trotz starker Gegenwehr erfolgreich.

Winamax gehört zwar nicht zu den Wettanbietern mit Paysafecard, hat aber mit den Quoten für unsere Cottbus Duisburg Prognose überzeugt. Der Buchmacher sieht den FC Energie im Quotenvergleich leicht vorne. Das haben die Gastgeber vorrangig ihrer formidablen Angriffsreihe zu verdanken.

Das Team von Claus-Dieter Wollitz hat ligaweit die zweitmeisten Treffer erzielt (36) und sich schon in vielen torreichen Begegnungen behauptet. Wir nutzen den Winamax Bonus für unseren Cottbus Duisburg Wett Tipp heute und spielen “Cottbus Über 1,5 Tore” zur Quote 1.98.

Darum tippen wir bei Cottbus vs Duisburg auf “Cottbus Über 1,5 Tore”:

Cottbus hat mit Abstand die beste Chancenqualität in der 3. Liga (0,164 xG pro Schuss).

Cottbus hat im Schnitt 2,25 Tore pro Ligaspiel erzielt.

Duisburg ist seit 5 Drittliga-Auswärtsspielen sieglos.

Cottbus vs Duisburg Quoten Analyse:

Winamax überzeugt nicht mit einer einzigen herausragenden Kategorie, sondern kann in den Cottbus Duisburg Wettquoten durch seine breite Palette überzeugen. Die Lausitzer bringen euch für einen Erfolg den 2,15-fachen Gewinn ein, während die Zebras bei einer Cottbus Duisburg Quote von 2,70 landen.

Wie bestellt haben beide Mannschaften ihre Paarung am vorangegangenen Spieltag gewonnen und damit beste Voraussetzungen für einen atemberaubenden Vergleich geschaffen.

Cottbus vs Duisburg Prognose: Gegensätzliche Entwürfe

36 Punkte nach 16 Spieltagen - auf diese Bilanz kommen aktuell beide Mannschaften aus unserem Cottbus vs. Duisburg Tipp und führen damit gemeinsam das Drittliga-Tableau an. Am kommenden Wochenende freuen sich alle Drittliga-Fans auf den direkten Vergleich.

Davon hat es in den vorherigen Spielzeiten keine gegeben. Das letzten direkte Aufeinandertreffen fand 2015 statt und kann inhaltlich keine relevanten Details für unsere Cottbus gegen Duisburg Prognose liefern.

Aufmerksamer solltet ihr euch mit den Spielstilen und aktuellen Statistiken zu beiden Klubs in der laufenden Saison befassen. Die Zebras sind großartig in das neue Spieljahr gestartet und haben sechs Paarungen in Folge gewonnen.

Diese Serie gehört im Cottbus - Duisburg Tipp jedoch längst der Vergangenheit an. Zuletzt gewann das Team von Dietmar Hirsch nur zwei von acht Begegnungen - immerhin wurden diese beiden Siege innerhalb der letzten drei Auftritte errungen.

Cottbus - Duisburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cottbus: 3:2 Viktoria Köln (H), 3:2 Essen (A), 0:1 Osnabrück (H), 0:3 1860 München (A), 1:4 RB Leipzig (H).

Letzte 5 Spiele Duisburg: 3:1 Aachen (H), 1:4 Hoffenheim 2 (A), 2:1 Mannheim (H), 0:0 Osnabrück (A), 1:1 Essen (H).

Letzte 5 Spiele Cottbus vs. Duisburg: 2:3 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 0:1 (H), 2:2 (A).

Fernab der eigenen Arena funktionieren die Abläufe nicht fehlerfrei. Seit fünf Drittliga-Auswärtsspielen wartet der MSV auf einen Dreier. Vor allem die ansonsten herausragende Verteidigung leistete sich einige Schnitzer fernab der eigenen Spielstätte.

Während der laufenden Sieglos-Serie in der Ferne verlor der Aufsteiger unter anderem mit 1:3 gegen 1860 München. Hinzu kam im letzten Gastauftritt eine dramatische 1:4-Pleite gegen die Zweitvertretung aus Hoffenheim.

Das stärkt uns darin, in der Cottbus - Duisburg Prognose einen höheren Fokus auf die Fähigkeiten der Lausitzer zu legen. Claus-Dieter Wollitz und seine Auswahl gewinnen ihre Spiele, anders als die Zebras, über Extraklasse im Angriff.

Kein anderer Drittligist hat in dieser Spielzeit mehr erwartbare Treffer als der FCE herausgespielt (36,74 xG). Das Verhältnis von erwartbaren Toren zu abgegebenen Schüssen (0,164 xG/Schuss) ist mit Abstand das beste in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Durchschnittlich spielt sich kein anderer Klub der 3. Liga in vielversprechendere Abschlusspositionen als die Mannschaft aus der Lausitz. 36 erzielte Tore (2.) kommen dem erwartbaren Wert ziemlich nahe.

So seht ihr Cottbus - Duisburg im TV oder Stream:

06. Dezember 2025, 14 Uhr, LEAG Energie Stadion, Cottbus

Übertragung TV: MagentaTV

Übertragung Stream: MagentaTV

Rechnen wir die Anzahl der Treffer pro Spieltag, haben die Gastgeber durchschnittlich 2,25 Treffer pro Begegnung erzielt. Dem Gegenüber steht der MSV mit der drittbesten Verteidigung (19 Gegentore).

Beide Trainer nehmen in ihrer bevorzugten Spielweise gewisse Schwierigkeiten auf der Gegenseite in Kauf. Cottbus kassierte schon 26 Gegentore - Duisburg gab erst 272 Schüsse ab (16.).

Cottbus vs Duisburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cottbus: Funk - Straudi, Manu, Campulka, Guwara - Borgmann, Pelican, Cigerci - Hannemann, Engelhardt, Boziaris

Ersatzbank Cottbus: Sebald, Slamar, Awortwie-Grant, Lucoqui, Heidrich, Michelbrink, Butler, Biankadi, Thiele

Startelf Duisburg: Braune - Bitter, Fleckstein, Hahn, Coskun - Bulic, Müller - Noß, Viet, Sussek - Meuer

Ersatzbank Duisburg: Paris, Schlicke, Göckan, Jessen, Tugbenyo, Dittgen, Heike, Visser, Töpken

Austragungsort (LEAG Energie Stadion) und Form (Cottbus hat 7 der letzten 9 Ligaspiele gewonnen) sind weitere Indikatoren, die unseren Cottbus - Duisburg Tipp zu Gute kommen.

Ligaweit hat kein anderer Verein mehr Heimtore erzielt als die Wollitz-Elf (21). Darüber hinaus haben die Gäste nur drei ihrer acht vorangegangenen Gastauftritte gewonnen und belegen in der Auswärtstabelle nur den achten Platz.

Unser Cottbus - Duisburg Tipp: Cottbus Über 1,5 Tore

Wir erwarten beste Unterhaltung im Drittliga-Topspiel am 17. Spieltag. Der FC Energie wird die Fans im eigenen Stadion mit seinem offensiven Ansatz begeistern und dem MSV in der Verteidigung auf den Zahn fühlen.

Unser Cottbus Duisburg Sportwetten Tipp lautet: “Cottbus Über 1,5 Tore” mit einer Wettquote bei Winamax von 1,98.