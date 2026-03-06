Cottbus - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2026

SPORT1 Betting 06.03.2026 • 18:00 Uhr Cottbus - Rostock Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Bleibt Cottbus in der Rückrunde ungeschlagen?

Unser Cottbus - Rostock Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 07.03.2026 lautet: Zwei der vier besten Mannschaften dieser Drittliga-Spielzeit bringen das LEAG Energie Stadion im Wett Tipp heute mit ihren Offensiven zum Glühen.

Hansa meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Davon zeigen sich die besten Wettanbieter beeindruckt und verteilen prompt ausgeglichene Cottbus - Rostock Quoten für das Spitzenspiel am kommenden Wochenende.

Auf ihren 3:2-Heimsieg gegen Essen ließen die Ostseestädter unter der Woche einen 3:1-Auswärtssieg gegen Havelse folgen. Damit hat sich die Mannschaft von Daniel Brinkmann wieder bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz geschoben. Solltet ihr an den Siegquoten des Tabellenvierten interessiert sein, lohnt sich die Anmeldung bei bet365.

Für unseren Cottbus - Rostock Wett Tipp heute berücksichtigen wir unseren bet365 Angebotscode und spielen die Match-Kombination “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1.80.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Gemeinsam mit dem VfL Osnabrück sind die Lausitzer das einzige ungeschlagene Drittliga-Team der laufenden Rückrunde. Acht Paarungen absolvierte der FC Energie im zweiten Saisonabschnitt - vier Siege und vier Unentschieden erhöhten das Punktekonto um 16 Zähler. Um drei Punkte verbesserte sich die Ausbeute unter der Woche durch einen wichtigen Comeback-Sieg.

Zu Gast bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart entschärfte der eingewechselte Tolcay Cigerci per Strafstoß den zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand. Etwas später jubelte Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz erneut. Verdient hatte sich der Tabellenzweite den Erfolg mit Torchancen im Wert von 3,85 erwartbaren Toren allemal.

Zum Abschluss der englischen Woche laden die Lausitzer einen direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen ein. Heimspiele liegen der Wollitz-Elf besonders. Aus 14 Drittliga-Heimspielen nahm Cottbus 29 Punkte mit, erzielte 32 Tore und schob sich in der Heimtabelle auf den zweiten Rang.

Ähnlich stark performt die Hansa-Kogge in der Ferne. Rostock ist mit 23 Punkten aus 13 Gastauftritten die zweitbeste Auswärtsmannschaft der 3. Liga. Knapp zwei Treffer pro Fernreise bestätigten zudem den vorhandenen Torhunger auch außerhalb des Ostseestadions. Die gewünschte Form für ein solches Topspiel hat Hansa ebenfalls aufgebaut. In der Rückrunde erzielten die Gäste zwei Tore pro Begegnung.

Cottbus vs Rostock: Wett Tipps und Prognosen

Alternativ zu unserem Haupt-Tipp haben wir euch weitere Optionen für eine Wette zu diesem heiß ersehnten Top-Spiel zusammengestellt. Viele Varianten drehen sich um die Trefferzahl - wir reden hier von zwei formidablen Offensivreihen mit jeder Menge Qualität.

Über 3,5 Tore im Spiel ( Quote 2,50 bei bet365 ): Zurückhaltung ist nicht die Stärke dieser beiden Kontrahenten. Nur Verl (61) hat bislang mehr Treffer erzielt als die Lausitzer (53). Darüber hinaus sind in FCE-Paarungen durchschnittlich 3,41 Tore gefallen. Noch besser: Mehr als die Hälfte der Begegnungen im LEAG Energie Stadion enthielten “Über 3,5 Tore” (57 Prozent).

Rostock Über 1,5 Tore ( Quote 2,10 bei bet365 ): 25 Tore hat die Hansa-Kogge in 13 Gastauftritten erzielt. 16 Treffer sind es in acht Partien der zweiten Saisonhälfte gewesen. Hinzu kommt eine Konstanz im Offensivbereich, die sich in folgender Statistik ausdrückt: Rostock hat 56 Prozent der Drittliga-Paarungen mit zwei oder mehr eigenen Treffern abgeschlossen.

Cottbus Über 1,5 Tore (Quote 1,97 bei bet365): Erik Engelhardt ist der drittbeste Torschütze in dieser Drittliga-Spielzeit - Tolcay Cigerci mit 24 direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer. Als Team erspielte sich Cottbus die meisten Großchancen (79) und verwandelte 13,6 Prozent der eigenen Abschlüsse. "Cottbus Über 1,5 Tore" sollte an jedem Spieltag als Option zur Wahl stehen.

Nuancen werden über das Resultat entscheiden - womöglich gehen sogar beide Mannschaften ohne Sieg vom Feld. Wahrscheinlich ist jedoch eine Partie mit mehreren Treffern und gefährlichen Aktionen in beiden Strafräumen.