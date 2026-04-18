Cottbus vs Essen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 3. Liga am 19.04.2026

SPORT1 Betting 18.04.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Cottbus vs Essen Prognosen von unseren Wett-Experten für das 3. Liga-Duell am 19.04.2026.

In der 3. Liga ist der VfL Osnabrück mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz klar auf Kurs. Dahinter jedoch liefern sich vier Traditionsklubs einen heißen Fight. Dazu gehören auch Cottbus und Essen. Beide Teams treffen am Sonntag zum Spitzenspiel des 34. Spieltages der Saison 2025/26 in der Lausitz direkt aufeinander.

Der FC Energie liegt aktuell mit 60 Punkten auf Platz 3. Rot-Weiss Essen ist mit 64 Zählern Tabellenzweiter. Buchmacher bet365 rechnet bei seiner Cottbus vs Essen Prognose mit einem engen Duell. Die Hausherren sieht der Bookie Mit einer Siegquote von 2,40 leicht vorne (Siegquote 2,55 für Essen).

Die höchsten Cottbus vs Essen Quoten gibt es mit einer 3,50 für ein Unentschieden. Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance x/2” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,50.

Der britische Bookie führt in unserem Vergleich der besten Sportwetten Anbieter das Ranking meistens an. Wenn ihr noch kein Konto bei bet365 habt, findet ihr alle Infos zur bet365 Anmeldung bei uns. Habt ihr das geschafft, wartet der bet365 Angebotscode auf euch!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Cottbus war schon in der vergangenen Saison die große Überraschung und hätte als Aufsteiger fast den Durchmarsch geschafft. Und auch in dieser Spielzeit haben die Lausitzer schon alle Erwartungen übertroffen. Das ursprüngliche Ziel – der Klassenerhalt – ist längst erfüllt. Doch mit der Herbstmeisterschaft 2025/26 sind natürlich die Erwartungen bei den Fans gewachsen. Was ist im Endspurt für den FC Energie noch drin? Der FCE hat mit das schwerste Restprogramm der Aufstiegskandidaten.

Schon am vergangenen Wochenende kassierte die Truppe von Trainer Claus-Dieter Wollitz ein knappes 0:1 im Spitzenspiel beim VfL Osnabrück. In der Tabelle der zweiten Saisonhälfte liegt man aktuell auf Rang 6 (6S, 6U, 2N). Nun hoffen die Fans auf die Heimstärke. Im eigenen Stadion gab es in dieser Saison lediglich eine Heimpleite (9S, 7U). Verlass ist auf Top-Torjäger Erik Engelhardt, der in Liga 3 mit 19 Treffern auf Platz 2 der Torschützenliste liegt.

Als Uwe Koschinat im Dezember 2024 das Amt von Vorgänger Christoph Dabrowski übernahm, steckte RWE tief im Tabellenkeller. Der Traditionsverein hatte drei Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Doch dann führte der neue Coach Rot-Weiss souverän zum Klassenerhalt. Essen war eines der besten Rückrundenteams der Liga (zweitbeste Bilanz hinter Meister Arminia Bielefeld) . Dieser Trend setzte sich in der laufenden Saison fort. Die Stadt träumt von der ersten Rückkehr in die 2. Bundesliga nach 19 Jahren.

Mit sieben Siegen in Serie ist RWE aktuell das formstärkste Team der Liga. Die Ausbeute von 15 Punkten aus den letzten fünf Spielen reicht in der Formtabelle der oberen drei deutschen Ligen für Platz 1 – noch vor dem FC Bayern (13 Punkte). Mit dem 4:1 am vergangenen Spieltag gegen Ingolstadt baute der Verein aus dem Ruhrgebiet sein Polster auf Rang 3 aus. Der Kader ist breit besetzt. Die Einwechselspieler sorgen mit 18 Joker-Treffern und insgesamt 32 Torbeteiligungen regelmäßig für Impulse. An den letzten Spieltagen der Saison warten vermeintlich machbare Aufgaben. In der Hinserie blieben die Essener gegen Saarbrücken, Stuttgart, Verl und Ulm unbesiegt, holten acht Punkte.

Von insgesamt acht Duellen zwischen Cottbus und Essen konnte der FC Energie lediglich zwei Spiele gewinnen (1U, 5N). Die ersten fünf Vergleiche stammen aus den Jahren 2004 bis 2007. Hier gab es drei Siege für Essen (1U, 1N). Dann trafen sich beide Vereine in der Drittliga-Saison 2024/25 wieder. Zunächst entschied RWE beide Spiele für sich. Das Hinspiel in der laufenden Saison ging allerdings mit 3:2 an die Lausitzer.

Cottbus vs Essen: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Cottbus vs Essen Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance x/2 ( Quote 1,50 bei bet365 ): Essen ist aktuell das formstärkste Team der Liga. Lediglich Osnabrück (35) hat in der Rückserie mehr Punkte gesammelt als RWE (30). Cottbus konnte dagegen nur zwei der letzten sechs Ligaspiele für sich entscheiden. Sicher sprechen der Heimvorteil und die Heimstärke für die Lausitzer. Trotzdem trauen wir den Hausherren mit einer Quote von 1,50 nicht mehr als einen Punkt zu.

Essen ist aktuell das formstärkste Team der Liga. Lediglich Osnabrück (35) hat in der Rückserie mehr Punkte gesammelt als RWE (30). Cottbus konnte dagegen nur zwei der letzten sechs Ligaspiele für sich entscheiden. Sicher sprechen der Heimvorteil und die Heimstärke für die Lausitzer. Trotzdem trauen wir den Hausherren mit einer Quote von 1,50 nicht mehr als einen Punkt zu. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,63 bei bet365 ): Die Zuschauer dürfen sich bei dem Spiel auf Treffer freuen. Essen stellt mit 69 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Und Cottbus hat in 17 Heimspielen auch schon 36-mal getroffen. Der FC Energie spielt zudem in Liga 3 die meisten Großchancen heraus (92). So rechnen wir nicht mit “Weißen Westen” und mit mehr als 2,5 Toren. Dafür gibt es eine Quote von 1,63.

Die Zuschauer dürfen sich bei dem Spiel auf Treffer freuen. Essen stellt mit 69 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Und Cottbus hat in 17 Heimspielen auch schon 36-mal getroffen. Der FC Energie spielt zudem in Liga 3 die meisten Großchancen heraus (92). So rechnen wir nicht mit “Weißen Westen” und mit mehr als 2,5 Toren. Dafür gibt es eine Quote von 1,63. Über 3,5 Tore ( Quote 2,10 bei bet365 ): Wenn ihr auch von vielen Treffern ausgeht und eine etwas höhere Quote wollt, wäre die Wette “Über 3,5 Tore” eine Option. In 17 Heimspielen des FCE fielen in dieser Saison 57 Tore (3,35 Tore im Schnitt). In 16 Auswärtspartien von RWE gab es sogar 63 Treffer (Schnitt von 3,93). Unser Tipp wird von der Tatsache unterstützt, dass Im Hinspiel zwischen beiden Teams fünf Tore fielen. bet365 belohnt mehr als 3,5 Tore mit einer 2,10.

Wenn ihr auch von vielen Treffern ausgeht und eine etwas höhere Quote wollt, wäre die Wette “Über 3,5 Tore” eine Option. In 17 Heimspielen des FCE fielen in dieser Saison 57 Tore (3,35 Tore im Schnitt). In 16 Auswärtspartien von RWE gab es sogar 63 Treffer (Schnitt von 3,93). Unser Tipp wird von der Tatsache unterstützt, dass Im Hinspiel zwischen beiden Teams fünf Tore fielen. bet365 belohnt mehr als 3,5 Tore mit einer 2,10. Mehr Tore HZ2 (Quote 1,92 bei bet365): Last but not least dürfte dieses Spiel erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnehmen. Beide Vereine erzielen im zweiten Durchgang mehr Tore (FCE 44 Tore zu 62 Tore, RWE 49 zu 71 Trefer). Im Hinspiel war vor dem Seitenwechsel auch nur ein Tor gefallen. Setzt sich diese Serie fort, wird das bei bet365 mit einer Quote von 1,92 bezahlt.

Auch wir rechnen mit einem engen Spitzenspiel auf Augenhöhe, bei dem vieles passieren kann. Wir sehen aber die Gäste leicht im Vorteil und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Essen ist durch die sieben Siege in Folge in Topform. So eine Serie verleiht immer viel Selbstvertrauen.