Cottbus – Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2024

SPORT1 Betting 18.08.2024 • 09:00 Uhr Cottbus – Werder Bremen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB-Pokal Wette | Kann Cottbus gegen den Bundesligisten bestehen?

Unser Cottbus - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum DFB-Pokal Spiel am 19.08.2024 lautet: Der kommende Montag bringt im Deutschen Pokal das Kräftemessen zwischen Cottbus und Bremen mit sich. Unser Wett Tipp heute lässt auf einen klaren Favoriten schließen.

Die Schützlinge aus Cottbus legten einen Fehlstart in die neue Saison hin und verloren beide Ansetzungen in der 3. Liga. Ob nun gegen den Bundesligisten aus Bremen die Kehrtwende eingeleitet werden kann, ist mehr als fraglich. Für die Bremer beginnt die neue Spielzeit erst nach der ersten Pokalrunde. Aus diesem Grund befindet sich der Klub nicht im Liga-Alltag. Ein Umstand, der sich unserer Meinung nach jedoch nicht negativ auf das Match mit den Recken aus Brandenburg auswirkt.

In unserem Cottbus Werder Bremen Tipp spielen wir “Sieg Werder Bremen & Über 1,5 Tore” zu einer Quote von 1.80 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Cottbus vs Werder Bremen auf “Sieg Werder Bremen & Über 1,5 Tore”:

Mit 109,25 Millionen Euro zeichnet sich Bremen durch beinahe den 30-fachen Kader-Marktwert der Hausherren (3,73 Mio. €) aus.

Bremen hat nur einen der letzten 5 Gastauftritte im Stadion der Freundschaft verloren (3S, 1U).

Cottbus startete mit zwei Niederlagen in die neue Saison.



Cottbus vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Wege-Markt eine sehr klare Linie und lassen den Bundesligisten aus Bremen als Favoriten erkennen. Zumindest deuten die Cottbus Werder Bremen Wettquoten darauf hin. Der Direktvergleich untermauert diese These. Drei der letzten fünf Gastauftritte in Brandenburg entschieden die Hanseaten für sich.

Mit einem Schützenfest ist nicht zwingend zu rechnen, aber dennoch sind drei oder mehr Tore sehr wahrscheinlich. Zudem gehen die Bookies, darunter einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung, von Treffern auf beiden Seiten aus und setzen die Cottbus Werder Bremen Quoten entsprechend an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cottbus vs. Werder Bremen Prognose: Scheidet Bremen einmal mehr in der 1. Runde aus?

In Cottbus gilt es in dieser Saison in erster Linie, die Klasse zu halten. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit dürfte sich dieses Unterfangen keineswegs leicht gestalten. Nach mittlerweile zwei Spieltagen steht Energie weiterhin mit leeren Händen dar. Zum Auftakt setzte es vor heimischer Kulisse gegen Bielefeld eine knappe 1:2-Niederlage und im Anschluss gab es auch in Dresden nach einem vernichtenden 2:4 nichts zu holen. Dabei lagen die Gäste zwischenzeitlich mit 2:0 in Front.

Deutlich stärker präsentierten sich die Brandenburger in der vergangenen Spielzeit und stellten in der Regionalliga Nordost die Meisterschaft sicher. Dabei wurden elf der 17 Heimspiele siegreich gestaltet (4U, 2N). Satte 36 Tore erzielte Cottbus zu Hause. Im Vorjahr scheiterten die Cottbuser bereits in der 1. Runde des Pokals und wurden vom SC Paderborn mit 0:7 deklassiert.

Cottbus - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cottbus: 2:4 Dynamo Dresden (A), 1:2 Arminia Bielefeld (H), 2:0 Hertha BSC II (A), 3:3 FSV Luckenwalde (H), 2:0 BFC Dynamo (A).

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 4:1 VfL Bochum (H), 1:1 RB Leipzig (A), 2:2 Gladbach (H), 3:0 FC Augsburg (A), 2:1 VfB Stuttgart (H).

Letzte Spiele Cottbus vs. Werder Bremen: 1:2 (H), 2:1 (H), 0:3 (A), 0:2 (A), 0:2 (H).



Bereits in der letzten Saison leistete sich Werder Bremen in der 1. Runde des DFB-Pokals einen katastrophalen Aussetzer und schied nach einem 2:3 gegen Viktoria Köln aus. Der Bundesligist will ein erneutes Ausscheiden um jeden Preis vermeiden und ist bis in die Haarspitzen motiviert.

Nach wie vor agiert Ole Werner in Bremen als Trainer. Bereits seit November 2021 ist der 36-Jährige im Amt und stellte mit seinem Team im Vorjahr einen Platz im Mittelfeld der Tabelle (9) sicher. Vor allem zur finalen Phase der letzten Spielzeit setzten die Werderaner zum Endspurt an und blickten auf drei Siege und zwei Remis. Dabei schindeten die Grün-Weißen auch gegen dicke Brocken wie RB Leipzig (1:1) und den VfB Stuttgart (2:1) Eindruck.

In der Sommerpause wurde der Kader weitestgehend zusammengehalten und somit ist die Elf von Ole Werner sehr gut eingespielt. Eine Tatsache, die sich während der Saisonvorbereitung aber nur bedingt abzeichnete. Nur zwei der insgesamt fünf Testspiele wurden gewonnen (1U, 2N).

Um das Maximum aus der Cottbus Werder Bremen Prognose herauszuholen, könnte sich ein Blick zu Bwin lohnen. Der Wettanbieter hält ein breites Spektrum an Wettmöglichkeiten bereit, bietet gute Quoten und überzeugt zudem mit einem Neukundenbonus (100 % bis zu 100 €). Genauere Informationen sind im Bwin Test ersichtlich.

Unser Cottbus – Werder Bremen Tipp: Sieg Werder Bremen & Über 1,5 Tore

Wie schon eingangs erwähnt, sind die Rollen in diesem Match deutlich verteilt. Absolut nachvollziehbar, da die Hanseaten in der Bundesliga kicken und die Brandenburger als Aufsteiger in der 3. Liga unterwegs sind. Spielerisch kann die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz den Bremern bei Weitem nicht das Wasser reichen. Zudem legte Cottbus mit zwei Niederlagen einen kompletten Fehlstart hin und stand defensiv mit sechs Gegentoren auf sehr wackeligen Beinen.