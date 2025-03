Darmstadt - Karlsruhe Tipp, Prognose, Quoten | 07.03.2025

SPORT1 Betting 06.03.2025 • 09:00 Uhr Darmstadt - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kann der KSC seinen Aufwärtstrend bestätigen?

Unser Darmstadt - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 07.03.2025 lautet: Ein Favorit ist in unserem Wett Tipp heute nicht zu erkennen. Die Zuschauer dürfen sich aber auf ein enges Duell und einige Tore freuen.

Darmstadt kommt einfach nicht in die Gänge. In den letzten acht BL2-Spielen holten die Lilien einen einzigen Sieg (1U, 6N). Das ist in der 2. Bundesliga seit Beginn des 17. Spieltags der schwächste Wert. Mit gerade mal vier Punkten aus den sieben Rückrundenspielen wurde zudem der Vereins-Negativrekord eingestellt.

Am Freitagabend bekommen die Hessen im Heimspiel gegen den KSC die Chance, die Ausbeute zu verbessern. Die Quoten der Darmstadt Karlsruhe Prognose sehen die Hausherren auch etwas vorne. Wir haben aber einige Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,66 bei NEO.bet den Darmstadt Karlsruhe Wett Tipp heute “Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Karlsruhe auf “Über 2,5 Tore”:

In den letzten 4 Duellen zwischen dem KSC und dem SVD hätten die Wetten “Über 2,5 Tore” und “Beide Teams treffen” immer Erfolg gehabt

In den 24 BL2-Partien mit Beteiligung der Lilien sind in dieser Saison schon 82 Treffer gefallen

In den vergangenen 7 BL2-Gastspielen von Karlsruhe wurden immer mindestens drei Tore erzielt

Darmstadt vs Karlsruhe Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle hat der KSC vier Plätze und acht Punkte Vorsprung auf den SVD. Für die Darmstadt vs Karlsruhe Quoten spielt aber auch der Heimvorteil eine große Rolle. Anders können wir uns die Favoritenstellung der Lilien sonst kaum erklären.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,90. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste mit Darmstadt gegen Karlsruhe Wettquoten zwischen 3,50 und 3,90 bezahlt.

Darmstadt vs Karlsruhe Prognose: Kohfeldt sucht weiterhin nach Stabilität

Florian Kohfeldt wollte bei seinem Amtsantritt im September den Absteiger vor allem stabilisieren. Das ist dem Coach bisher aber nur bedingt gelungen. Auf eine Erfolgsserie im Herbst folgte im Dezember ein Negativlauf, der bis heute anhält. In Darmstadt hatte man gehofft, dass mit dem 2:0-Heimsieg gegen Schalke am vorletzten Spieltag der Knoten geplatzt sei. Am vergangenen Wochenende legten die Lilien zu Gast in Magdeburg auch ganz gut los. Am Ende spiegelte die Partie aber die wechselhafte Saison des SVD wider.

Die Hessen lagen nach einer guten Anfangsphase verdient in Führung, brachen nach dem Magdeburger Ausgleich aber auseinander und gingen mit einer 1:4-Niederlage vom Platz. Die Abwehr wirkte ohne den gelbgesperrten Kapitän Clemens Riedel sehr wackelig. Zuvor hatte es Darmstadt verpasst, den Sack zuzumachen. So sind es bei zehn ausstehenden Spielen nur sechs Punkte bis zum Relegationsplatz. Die Lilien verloren fünf der sieben Rückrundenspiele. Beim drittbesten xGA-Wert (29,5) kommt die Mannschaft schon auf 41 Gegentore (Platz 13) und die wenigsten Weißen Westen (2).

Der KSC hatte aus den ersten fünf Liga-Spielen im neuen Jahr nur einen Punkt geholt und dabei immer mindestens zwei Tore kassiert. So stellte Trainer Christian Eichner vor zwei Spieltagen auf eine defensive Dreierkette um. Und der Erfolg gibt dem Coach recht. Karlsruhe verteidigt wieder konzentriert, engagiert und taktisch diszipliniert. So gab es mit dem 3:1 gegen Magdeburg und dem 1:0 gegen Köln zwei Heimsiege in Folge. Am vergangenen Samstag blieben die Badener zum ersten Mal seit dem 9. Spieltag ohne Gegentor.

Der dünne Kader ist inzwischen wieder nahezu komplett, was den Konkurrenzkampf erhöht. In der Offensive können sich die Blau-Weißen auf die drittbeste Chancenverwertung (38,3 Prozent) und die zweitbeste „Shot Conversion“ (19,6 Prozent) verlassen. Bei einem Expected-Goals-Wert von 33,1 kommen die Badener schon auf 44 Tore. Kein Team im Unterhaus überbietet seine erwarteten Tore deutlicher als der KSC (+10,9). Nun geht es wieder gegen Absteiger: In dieser Hinsicht ist Karlsruhe schon seit elf Zweitliga-Spielen ungeschlagen (6S 6U).

Darmstadt - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:4 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H), 0:1 Braunschweig (A), 0:3 Elversberg (H), 0:1 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:0 Köln (H), 3:1 Magdeburg (H), 1:2 Schalke (A), 0:2 Braunschweig (H), 2:2 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Karlsruhe: 3:3 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 2:2 (H), 0:3 (A)

Dieses „Südwest-Derby“ wurde bisher 40 Mal ausgetragen. Der KSC hat in der Bilanz mit 20 Siegen zu elf Niederlagen (9U) die Nase recht deutlich vorne. In Darmstadt ist die Statistik mit jeweils sieben Siegen (6U) ausgeglichen. Für unsere Darmstadt Karlsruhe Prognose sind vor allem die jüngsten Kräftemessen von besonderer Bedeutung.

Die Lilien sind seit vier Zweitliga-Duellen gegen Karlsruhe ungeschlagen und holten dabei genauso viele Siege (2) wie in den 13 vorherigen BL2-Duellen zusammen. Die Lilien trafen dabei in jeder der letzten vier Partien gegen den KSC mehrfach. Das Hinspiel endete im Wildpark mit einem 3:3.

Gegen keinen anderen Verein schoss Fabian Schleusener im Unterhaus so viele Tore wie gegen Darmstadt (6). In jedem seiner letzten vier Duelle konnte der KSC-Angreifer gegen die Lilien jeweils einmal einnetzen.

Wir trauen dem Stürmer auch am Freitag ein Tor zu und spielen bei Bet365 mit einer Quote von 3,40 den Darmstadt Karlsruhe Tipp "Schleusener trifft".

So seht ihr Darmstadt - Karlsruhe im TV oder Stream:

07. März 2025, 18:30 Uhr, Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Bis 2029 bleibt Sky die Heimat der 2. Bundesliga. Der Bezahlsender zeigt alle Einzelspiele live. Zudem werden die Partien am Freitag, Samstag und Sonntag auch in der Konferenz übertragen. Das gilt auch für das Duell zwischen Darmstadt und Karlsruhe.

Der Anstoß im Stadion am Böllenfalltor von Darmstadt erfolgt am Freitag um 18:30 Uhr.

Darmstadt vs Karlsruhe: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Maglica, Vukotic, Guille Bueno - A. Müller, Papela, Boetius, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Arnold, Kempe, Dreskovic, Marseiler, Lakenmacher, Thiede, Riedel

Startelf Karlsruhe: Weiß - Kobald, M. Franke, Beifus - S. Jung, La. Günther, Burnic, Rapp, Wanitzek - Kaufmann, Schleusener

Ersatzbank Karlsruhe: Himmelmann (Tor), Bormuth, Egloff, L. Pfeiffer, Herold, Heußer, Jensen, Pinto Pedrosa, Ben Farhat

Die Hausherren müssen auf die verletzten Bader, Will, Holland und Zimmermann verzichten. Zudem sitzt Nürnberger weiter seine Rotsperre ab.

Bei den Gästen ist die Personalsituation für die Darmstadt gegen Karlsruhe Prognose noch etwas angenehmer. Es fehlen nur Sihlaroglu und Hunziker.

Unser Darmstadt - Karlsruhe Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Teams hatten in der Rückrunde ihre Probleme. Beim KSC zeigt die Formkurve mit zwei Siegen nun allerdings schon wieder nach oben. Fraglich ist aber, wie stabil der Aufschwung bei Karlsruhe ist.

Zudem fällt auch eine Bewertung des aktuellen Leistungsvermögens der Lilien schwer. Am Ende können wir hier keinen Favoriten ausmachen. Diese Paarung verspricht beim Blick auf den direkten Vergleich und den Saisonverlauf aber einige Tore.