Darmstadt - Regensburg Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2025

Unser Darmstadt - Regensburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.05.2025 lautet: Für beide Vereine geht es im Saisonfinale um einen einigermaßen versöhnlichen Abschluss. Den trauen wir im Wett Tipp heute am ehesten den Lilien zu.

Am 34. Spieltag der Saison 2024/25 treffen am Böllenfalltor zwei Teams aufeinander, für die nicht mehr allzu viel auf dem Spiel steht. Der Jahn wird als Schlusslicht in die 3. Liga absteigen. Und die Lilien werden auf Rang 12 oder Platz 13 über die Ziellinie gehen.

Die Quoten der Darmstadt Regensburg Prognose sprechen klar für die Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen den Darmstadt Regensburg Wett Tipp heute "Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Regensburg auf “Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore”:

Regensburg holte aus 16 Gastspielen dieser Saison gerade mal 2 Punkte

Darmstadt steht in der Heimtabelle immerhin auf Platz 10

Am 34. Spieltag gingen die Lilien in 6 der vergangenen 7 Zweitliga-Spielzeiten als Sieger vom Platz

Darmstadt vs Regensburg Quoten Analyse:

Die Lilien auf Rang 12 empfangen das Schlusslicht. Daraus ergeben sich recht klare Darmstadt vs Regensburg Quoten. Mehr als eine 1,50 ist für einen Heimsieg nicht drin.

Auf der Gegenseite erhaltet ihr für einen Dreier der Gäste Darmstadt gegen Regensburg Wettquoten zwischen 5,75 und 6,80.

Darmstadt vs Regensburg Prognose: Wer beendet die Saison mit einem Sieg?

Das Jahr 2024/25 hat man sich Darmstadt sicher anders vorgestellt. Immerhin konnte das “Worst Case Scenario”, ein zweiter Abstieg in Folge, vermieden werden. Mit 39 Punkten nach 33 Partien spielt der SVD aber seine geteilt zweitschwächste Saison in der eingleisigen 2. Liga. Vor allem in der Rückrunde lief nicht mehr viel zusammen. Hier kommen die Lilien mit 15 Zählern nach 16 Rückserien-Spieltagen auf ihr schwächstes Ergebnis in der Drei-Punkte-Ära.

Einzig Regensburg sammelte in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte (14). Eigentlich stehen die Männer von Coach Florian Kohfeldt bei den erwarteten Gegentoren auf Platz 4. Allerdings hat kein Zweitligist weniger Weiße Westen (4) gesammelt als die Hessen. Zudem traf Darmstadt in dieser Saison schon viermal auf einen Tabellenletzten und konnte dabei keinen Sieg feiern. Dafür ist der SVD traditionell am 34. Spieltag stark. Hier stehen sechs Siege in sieben Zweitliga-Saisons in diesem Jahrtausend zu Buche.

Daheim hat sich der Jahn durchaus als zweitligatauglich erwiesen. 23 der 25 Saisonpunkte hat die Mannschaft vor den eigenen Fans geholt. Das reicht für Platz 12 in der Heimtabelle. Zudem verabschiedet sich Regensburg mit einer Serie von sieben Heimspielen ohne Niederlage. Doch die Bilanz in der Fremde war mit zwei Punkten und 13:29 Toren aus 16 Partien historisch schlecht, weshalb wir im Darmstadt Regensburg Tipp auch nicht auf die Gäste setzen können.

So steigt der Verein nach den Spielzeiten 1976/77, 2003/04, 2012/13 und 2022/23 zum fünften Mal aus der 2. Bundesliga ab. Mit nur 22 Toren stellen die Oberpfälzer die ligaweit schwächste Offensive und mit 68 Gegentreffern auch die schwächste Defensive. Coach Andreas Patz sollte die Mannschaft eigentlich bis zum Saisonende betreuen, war aber schon aus freien Stücken nach dem 32. Spieltag von seinem Amt zurückgetreten. Beim 2:2 wurde der SSV, wie schon beim 1:1 gegen den HSV Mitte Februar, vom bisherigen Co-Trainer Munier Raychouni betreut.

Darmstadt - Regensburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:2 Kaiserslautern (A), 0:4 Hamburger SV (H), 1:1 Preußen Münster (A), 3:1 Hannover (H), 1:1 Hertha BSC (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg: 2:2 Karlsruher SC (H), 1:1 Köln (A), 1:1 Braunschweig (H), 0:3 Magdeburg (A), 2:0 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Regensburg: 1:2 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 2:0 (A), 0:2 (H)

Beide Vereine standen sich bisher 44-mal gegenüber. Der Jahn führt den direkten Vergleich mit 22 Siegen zu 13 Niederlagen an (9U). Insgesamt hat Regensburg nur vier der vergangenen 17 Spiele gegen Darmstadt verloren.

Wir schauen für die Darmstadt Regensburg Prognose vor allem auf die Zweitliga-Bilanz. Die Bilanz der Oberpfälzer am Böllenfalltor ist mit drei Siegen und drei Unentschieden (2N) in acht Partien positiv.

Auch das Hinspiel ging mit 2:1 an den SSV. So könnte Regensburg in der siebten gemeinsamen Saison in der eingleisigen 2. Liga erstmals beide Duelle gegen die Lilien für sich entscheiden.

In der Rückrundentabelle liegt nur ein Punkt zwischen dem SVD und SSV. So könnte die Partie gut und gerne viel enger zugehen, als die Quoten der Buchmacher das implizieren. Dieses Wissen nutzen wir für den Darmstadt Regensburg Tipp “Sieg Regensburg HC +2”

Dafür liefert uns eine Quote von 1,67.

Darmstadt vs Regensburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger - Klefisch, A. Müller, Marseiler, Corredor - Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Kroll (Tor), Arnold, Baier, Lakenmacher, Vilhelmsson, Förster, Thiede, Kempe, Maglica, Papela

Startelf Regensburg: Pollersbeck - Wurm, Ballas, Ziegele - Ananou, Kühlwetter, Handwerker - S. Ernst, Hein - Ganaus, Adamyan

Ersatzbank Regensburg: Cuk, Gebhardt (Tor), Bauer, Viet, Huth, Suhonen, Kieffer, Galjen, Bulic, Hottmann

Die Verletzten-Situation könnte bei der Darmstadt Regensburg Prognose für die Hausherren schon ein gewisses Handicap bedeuten. Denn den Lilien fehlen am Sonntag Spieler wie Bader, Brunst, El Idrissi, Guille Bueno, Holland, Maglica, Will und Zimmermann. Die Gäste müssen dagegen nur auf Breunig, Meyer, Pröger und Schönfelder verzichten.

Unser Darmstadt - Regensburg Tipp: Sieg Darmstadt & Über 1,5 Tore

Der Jahn hofft auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Doch uns fehlt der Glaube, dass die Oberpfälzer nach 16 bisher recht katastrophalen Versuchen nun das Rezept für mehr Erfolg auf des Gegners Platz gefunden haben.

Vor allem, da sich die Lilien auch unbedingt mit einem Dreier aus dieser Horror-Saison verabschieden wollen. Und die Heimbilanz der Hessen kann sich auch einigermaßen sehen lassen.