Darmstadt vs Paderborn Prognosen, Wett Tipps und Quoten | 2. Bundesliga am 17.05.2026

SPORT1 Betting 16.05.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Darmstadt vs Paderborn Prognosen von unseren Wett-Experten für das 2. Bundesliga-Duell am 17.05.2026

Der 34. Spieltag der Saison 2025/26 in der 2. Bundesliga verspricht Spannung. Denn erstmals in der 3-Punkte-Ära gehen im Unterhaus der Tabellenzweite, -dritte- und -vierte punktgleich in den letzten Spieltag. Der SC Paderborn liegt dabei mit dem schlechtesten Torverhältnis auf Platz Vier. Zudem hat man mit dem Gastspiel bei den Lilien die vermeintlich schwerste Aufgabe.

Da es für die Hausherren um nichts mehr geht, setzen die Buchmacher bei ihrer Darmstadt vs Paderborn Prognose auf die Ostwestfalen. bet365 bezahlt einen Auswärtsdreier mit einer Quote von 1,82. Für einen Heimsieg gibt es eine 3,20. Die höchsten Darmstadt vs Paderborn Quoten bekommt ihr mit einer 4,10 für ein Remis.

Für unseren Wett Tipp auf „Doppelte Chance 1/x” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,77.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Nach der Hinrunde lag der SVD auf Rang 3. Die Fans durften von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Doch im Ranking der zweiten Saisonhälfte belegen die Männer von Coach Florian Kohfeldt lediglich Platz 14 (4S, 7U, 5N). Auch im letzten Auswärtsspiel der Saison konnten die Lilien mit dem 1:1 in Münster den Abwärtstrend nicht stoppen. Dabei agierte man eine gute Stunde in Überzahl. Der letzte Auswärtsdreier der Hessen liegt mehr als ein halbes Jahr zurück. Schon seit acht Spielen wartet Darmstadt auf einen Sieg.

Daheim war die Mannschaft aber die ganze Saison über stark. Kein Team kassierte in der BL2-Saison 2025/26 vor den eigenen Fans weniger Pleiten (10S, 5U, 1N). Auch sind die Lilien traditionell zum Ende einer Zweitliga-Saison stark. In allen acht Zweitliga-Spielzeiten dieses Jahrtausends konnte der SVD sein letztes Heimspiel für sich entscheiden, darunter 2021/22 auch gegen den SC Paderborn (3-0). Allerdings plagen Trainer Kohfeldt große Personalsorgen. Gegen die Preußen gab es acht verletzungsbedingte Ausfälle und eine Gelbsperre.

Paderborn ist seit vier Partien ohne Sieg (2U, 2N). Damit gerät der Aufstieg in große Gefahr. Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den KSC haben die Ostwestfalen die schlechteste Ausgangslage der drei Kandidaten. Doch der Verein spielt mit 59 Punkten nach 33 Spielen immer noch seine geteilt zweitbeste Zweitliga-Saison. Bei einem Sieg am Böllenfalltor wird der Saison-Vereinsrekord aus der Saison 2013/14 eingestellt. Die Mannschaft lässt aktuell zu viele Chancen liegen und ist in der Defensive ziemlich anfällig.

In den letzten fünf Spielen kassierte der SCP 14 Gegentreffer. In den 31 Partien zuvor setzte es lediglich 31 Gegentore. Im Auswärtsranking findet man die Ostwestfalen auf Platz 4 (7S, 5U, 4N). Zudem haben lediglich Hannover und Schalke (beide 30) in der Rückrunde mehr Punkte gesammelt als Paderborn (26). Zum Ende einer Saison tun sich die Paderborner aber schwer. Der Verein gewann in seinen letzten sieben Zweitliga-Spielzeiten lediglich einmal am 34. Spieltag (1U, 5N). Kein Team verlor in diesem Jahrtausend öfter am letzten Spieltag als die Ostwestfalen (9-mal).

Das Hinspiel war das 13. Pflichtspiel zwischen beiden Teams (alle in der 2. Bundesliga). Dabei wurden erstmals die Punkte geteilt (sieben Siege SVD, fünf Siege SCP). Die Lilien hatten zur Pause schon mit 2:0 geführt. Letzte Saison gewann Paderborn zweimal. Darmstadts letzter Dreier gegen die Ostwestfalen war ein 2:1-Heimerfolg im April 2023. So sind die Hessen drei Zweitliga-Duelle gegen den SCP sieglos (1U, 2N). Die vorherigen fünf Vergleiche hatten die Lilien allesamt gewonnen.

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Darmstadt vs Paderborn: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Darmstadt vs Paderborn Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,77 bei bet365 ): Sicher, Darmstadt ist aktuell nicht besonders formstark. Auch geht es für die Lilien um nichts mehr. Trotzdem trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Einerseits ist der SVD sehr heimstark in dieser Saison. Die Hessen haben auch unter den aktuellen Zweitligisten lediglich gegen Kaiserslautern (80%) in der eingleisigen 2. Liga eine höhere Siegquote als gegen Paderborn (67%). Wie erwähnt ist Darmstadt zum Ende einer Saison daheim besonders stark, während dem SCP im Finale meistens die Luft ausgeht.

Sicher, Darmstadt ist aktuell nicht besonders formstark. Auch geht es für die Lilien um nichts mehr. Trotzdem trauen wir den Hausherren mindestens einen Punkt zu. Einerseits ist der SVD sehr heimstark in dieser Saison. Die Hessen haben auch unter den aktuellen Zweitligisten lediglich gegen Kaiserslautern (80%) in der eingleisigen 2. Liga eine höhere Siegquote als gegen Paderborn (67%). Wie erwähnt ist Darmstadt zum Ende einer Saison daheim besonders stark, während dem SCP im Finale meistens die Luft ausgeht. Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore ( Quote 1,54 bei bet365 ): Buchmacher bet365 rechnet mit einigen Toren auf beiden Seiten. So hat der Bookie für den Tipp “Beide Teams treffen” gerade mal eine Quote von 1,37 parat und bezahlt auch die Wette “Über 2,5 Tore” nur mit einer Quote von 1,33. Wir kommen zum gleichen Ergebnis. Denn lediglich Elversberg (61) erzielte in dieser Zweitliga-Saison mehr Tore als Paderborn und Darmstadt (je 57). Die Ostwestfalen gaben zudem die ligaweit meisten Schüsse ab (513), während nur der KSC (542) mehr gegnerische Abschlüsse erlaubte als die Lilien (505). Wenn wir beide Tipps kombinieren, klettert die Quote auf eine 1,54.

Buchmacher bet365 rechnet mit einigen Toren auf beiden Seiten. So hat der Bookie für den Tipp “Beide Teams treffen” gerade mal eine Quote von 1,37 parat und bezahlt auch die Wette “Über 2,5 Tore” nur mit einer Quote von 1,33. Wir kommen zum gleichen Ergebnis. Denn lediglich Elversberg (61) erzielte in dieser Zweitliga-Saison mehr Tore als Paderborn und Darmstadt (je 57). Die Ostwestfalen gaben zudem die ligaweit meisten Schüsse ab (513), während nur der KSC (542) mehr gegnerische Abschlüsse erlaubte als die Lilien (505). Wenn wir beide Tipps kombinieren, klettert die Quote auf eine 1,54. Lidberg trifft ( Quote 2,30 bei bet365 ): Wenn wir viele Tore erwarten, lohnt sich auch ein Blick auf den Torschützenmarkt. Darmstadts Isac Lidberg erzielte zuletzt sein 17. Tor in dieser BL2-Saison. Mehr Tore schoss in diesem Jahrtausend für den SVD in einer BL2-Saison nur Serdar Dursun 2020/21 (27). Bei 12.6 Expected Goals ist der Schwede der ligaweit geteilt größte xG-Überperformer. Trifft er auch am Sonntag, gibt es bei bet365 eine Quote von 2,30.

Wenn wir viele Tore erwarten, lohnt sich auch ein Blick auf den Torschützenmarkt. Darmstadts Isac Lidberg erzielte zuletzt sein 17. Tor in dieser BL2-Saison. Mehr Tore schoss in diesem Jahrtausend für den SVD in einer BL2-Saison nur Serdar Dursun 2020/21 (27). Bei 12.6 Expected Goals ist der Schwede der ligaweit geteilt größte xG-Überperformer. Trifft er auch am Sonntag, gibt es bei bet365 eine Quote von 2,30. Bilbija trifft (Quote 1,97 bei bet365): Eine bessere Quote für das Spiel am Sonntag bekommt bei dem Buchmacher nur Filip Bilbija. Der Flügelspieler des SCP kommt auf 15 Tore in dieser Zweitliga-Saison. So viele Treffer schoss für den SC Paderborn in einer BL2-Saison zuletzt Dennis Srbeny 2020/21 (16). Bilbijas Tore waren für die Ostwestfalen in dieser BL2-Saison 18 Punkte wert. Ein weiterer Treffer wird bei bet365 mit einer Quote von 1,97 belohnt.

Ein Tipp fällt nicht leicht. Denn der SV Darmstadt (4U, 4N) und der SC Paderborn (2U, 2N) sind aktuell am zweit- und drittlängsten sieglos in der 2. Liga. Die Gäste müssen auf Sieg spielen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Wir glauben, dass die Hausherren mit aller Macht und ihrer Heimstärke einen versöhnlichen Abschluss der Saison erreichen wollen. So müsste am Ende mindestens ein Punkt herausspringen.