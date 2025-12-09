Darts WM 2026 deutsche Spieler: Gegner, Chancen & Quoten

SPORT1 Betting 09.12.2025 • 17:00 Uhr Darts WM 2026: Deutsche Spieler im Wett-Check: Gegner, Form, Wettquoten & Prognose

Erstmals in der Historie nehmen acht deutsche Spieler an der Darts-WM 2026 teil. Die größten Chancen werden Martin Schindler als Nummer 13 der Welt eingeräumt. Formstark war zuletzt auch Niko Springer. Dazu gibt es einige Arrivierte, Rückkehrer und Debütanten.

In diesem Artikel stellen wir euch die Deutschen bei der WM 2026 vor - mit Gegnern, Form, Wettquoten und Prognose.

Darts WM 2026 Gesamtsieger Quoten für die deutschen Teilnehmer

Martin Schindler: Wie weit geht es für Deutschlands Nummer 1?

Martin Schindler ist mit Position 13 der höchst gerankte Darts WM 2026 deutsche Spieler. Für den in Rodgau lebenden 29-Jährigen war die Saison 2025 bislang ein voller Erfolg.

Beim World Cup of Darts marschierte er mit Ricardo Pietreczko ins Halbfinale, dazu gewann er das Players Champion Event 8 und entschied die Austrian Darts Open für sich. In der Order of Merit verbesserte sich Schindler durch konstant gute Leistungen auf den 13. Rang.

Einzig bei den Major-Turnieren ist Deutschlands Nummer 1 der ganz große Coup bislang noch verwehrt geblieben. Die beste Platzierung waren die Achtelfinal-Einzüge bei den UK Open, der European Championship, dem Grand Slam of Darts und bei den Players Championship Finals.

Ganz Darts-Deutschland fragt sich daher: Kann Martin Schindler dem Druck standhalten und bei der WM 2026 für Furore sorgen? Das bislang beste Ergebnis gelang ihm 2023 und 2024 mit der 3. Runde. Im Vorjahr schied er bereits in Runde 2 aus.

In diesem Jahr will er mindestens das Achtelfinale erreichen, eigentlich sogar einen tiefen Run starten.

Die Chancen dafür sind durchaus vorhanden, gerade wenn man sich den Turnierbaum anschaut. In seinem Erstrunden-Match bekommt es Schindler mit Stephen Burton zu tun. Die Wettquoten bei Interwetten fallen mit 1.25 gegenüber 3.00 deutlich für die Nummer 13 der Welt aus.

Anschließend wartet in Runde zwei der Sieger aus der Partie Barry/Pusey. Auch hier wäre Deutschlands Nummer Eins der klare Kandidat auf das Weiterkommen. Nach Weihnachten könnte es zum Aufeinandertreffen mit Ryan Searle oder Brandon Dolan kommen. Dies sind knifflige, aber zweifelsfrei lösbare Aufgaben.

Im Achtelfinale wäre ein Duell mit Stephen Bunting oder Dirk van Duijvenbode möglich. Das sind Gegner, die Schindler in seiner Karriere schon geschlagen hat. Für den gebürtigen Strausberger könnte es bei der Darts WM 2026 also sehr weit gehen - vorausgesetzt, er ruft sein A-Game ab.

Darts WM 2026 deutsche Spieler: So stehen die Chancen von Ricardo Pietreczko

An Position 33 der Order of Merit liegt Deutschlands Nummer zwei Ricardo Pietreczko. Hinter dem Hannoveraner liegt ein durchschnittliches Jahr 2025 ohne nennenswerte Erfolge.

Blick man auf die letzten beiden Jahre zurück, dann ist die Entwicklung von “Pikachu” dennoch positiv. Vor allem der Viertelfinaleinzug bei der European Championship war ein starkes Ausrufezeichen.

Bei der WM ging es für ihn 2024 in die 3. Runde und im letzten Jahr bis ins Achtelfinale. Setzt sich dieser Trend fort, wäre das Viertelfinale in diesem Jahr die logische Folge.

Mit Blick auf seine Chancen gleicht der 31-Jährige in diesem Jahr auf eine gewisse Art einer Wundertüte.

In der ersten Runde trifft er auf den Portugiesen José de Sousa, der um den Verbleib seiner Tourcard kämpft. Die Wettquoten zeigen, dass “Pikachu” mit 1.65 gegenüber 2.20 als Favorit gilt.

In Runde 2 allerdings wartet mit Dave Chisnall oder Fallon Sherrock dann bereits die nächste schwierigere Herausforderung. Und in der dritten Runde nach Weihnachten könnte es zur Begegnung mit Ross Smith kommen.

Im Gegensatz zu Martin Schindler beispielsweise lesen sich die Aufgaben von Ricardo Pietreczko schwieriger. Und dennoch: Für Deutschlands Nummer zwei kann es auch in diesem Jahr eine erfolgreiche WM werden.

Gabriel Clemens: Was geht für Deutschlands Darts-Sorgenkind?

Durch den Halbfinaleinzug bei der WM 2023 hat Gabriel Clemens den Darts-Sport und dessen Boom in Deutschland auf ein neues Level gebracht. Sein starkes Niveau von damals konnte “The German Giant” seitdem aber nur noch selten abrufen.

In der Order of Merit ist die frühere Nummer 21 der Welt mittlerweile auf den 47. Platz abgerutscht - Tendenz weiter fallend. Vor allem das Jahr 2025 war aus Sicht von Clemens eher bescheiden.

Bei keinem Major-Turnier konnte er auf sich aufmerksam werden, dazu verpasste er zahlreiche European Tour Events. Für den Saarländer ist die WM eine Chance, den Turnaround anzugehen und seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Dafür braucht er aber zunächst einmal einen Sieg in der ersten Runde gegen Alex Spellman. Den Quoten nach wird “Gaga” (1.33 zu 3.30) einen souveränen Sieg einfahren.

Bestätigt er die Prognosen, würde in Runde zwei vermutlich Wessel Nijman warten. Hier wäre Clemens nur Außenseiter. Doch gerade das - die letzten Weltmeisterschaften haben es immer wieder gezeigt - könnte die große Möglichkeit sein.

Niko Springer: Deutschlands Shootingstar reist mit Top-Form an

Ein grandioses erstes Jahr mit Tourcard hat Niko Springer hinter sich. Die Nummer 52 der Welt reist beeindruckenden Ergebnissen im Gepäck nach London und wird von nicht wenigen als größte deutsche Hoffnung gesehen.

Verständlich, denn während seines ersten Profijahres gelang ihm bei der Dutch Darts Championship ein Finaleinzug. Vier Monate später holte er sich mit dem Triumph bei der Hungarian Darts Trophy dann auch seinen ersten Titel.

Beim Grand Slam of Darts setzte er sich mit dem Einzug ins Achtelfinale das nächste Ausrufezeichen. Passt alles zusammen, kann es für Niko Springer weit gehen.

In der ersten Runde muss er dafür allerdings erstmal gegen Joe Comito gewinnen. Den Quoten nach dürfte dies keine allzu große Herausforderung sein. Der “Meenzer Bub” wird mit 1.12 gegenüber 6.00 klar favorisiert.

Darts WM 2026 deutsche Teilnehmer: Die Chancen von Hopp, & Wenig & Co.

Erstmals für die WM qualifiziert ist unter anderem Lukas Wenig. Der gebürtige Marburger ist seit 2024 im Besitz der Tourcard und hat vor wenigen Wochen beim Grand Slam of Darts für Furore gesorgt.

Mit dem Einzug ins Viertelfinale konnte er bei einem Major-Turnier auf sich aufmerksam machen. Dadurch ist “Luu” in der Weltrangliste auf Platz 64 vorgerückt.

Auf Wenig wartet mit Wesley Plaisier in der ersten Runde eine komplexe Aufgabe. Das zeigen spätestens die Quoten von 2.10 gegenüber 1.75. Spielt Deutschlands aktuell fünftbester WM Teilnehmer so wie in den letzten Wochen, ist ein Sieg über den Niederländer absolut möglich.

Mit Max Hopp hat sich auch Deutschlands frühere Nummer eins für die WM qualifiziert. Der “Maximiser” - unter anderem PDC-Junioren Weltmeister von 2015 und erster deutscher Sieger bei einem European Tour Event - ist nach vier Weltmeisterschaften erstmals wieder dabei.

Sein Comeback feiert Hopp gegen Martin Lukeman. Dies ist eine ebenfalls knifflige Aufgabe, wenngleich der Engländer kein allzu gutes Jahr hinter sich hat.

In der Order of Merit liegt Lukeman dennoch auf Rang 38, während Deutschlands WM-Starter an Position 93 zu finden ist. Die Wettquoten fallen mit 1.60 gegenüber 2.30 dennoch für Max Hopp aus.

Die beiden weiteren Deutschen Teilnehmer bei der Darts WM 2026 sind Dominik Grüllich und Arno Merk, die an Rang 98 beziehungsweise 163 der Order Of Merit liegen.

Grüllich hat sein Potenzial unter anderem mit einem Finaleinzug im April bei einem Players Championship Event gezeigt. Hier siegte er unter anderem gegen Daryl Gurney, Dirk van Duijvenbode oder dem früheren Weltmeister Michael Smith.

In der ersten Runde wartet auf Grüllich mit Jermaine Wattimena eine extrem schwierige Herausforderung. Der Niederländer hat ein überragendes Jahr gespielt und geht mit 1.15 auch als klarer Siegaspirant ins Match.

Arno Merk hat das Ticket für die WM mit dem Sieg der Super League gelöst. Bei seiner Premiere im Alexandra Palace wird ihm eine besondere Ehre zuteil, denn er darf das Eröffnungsmatch bestreiten.

Gegner ist der zuletzt formschwache Belgier Kim Huybrechts. Die Wettquoten bei Interwetten sehen Merk mit 2.90 gegenüber 1.40 als klaren Underdog - Überraschungspotenzial besteht aber dennoch. Der Austro-Buchmacher begrüßt Neukunden übrigens mit einem spannenden Interwetten Bonus bestehend aus 100 € Reload-Aktion und exklusiver 10 € Freebet ohne Einzahlung.

