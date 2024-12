Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 01.01.2025

SPORT1 Betting 31.12.2024 • 10:13 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Mittwoch, den 01.01.2025 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 01.01.2025 lauten: Price und van Gerwen gewinnen am Nachmittag. In der Abend-Session sorgt Wright für ein umkämpftes Match, während Litter erneut zittern muss.

Die Darts WM 2025 lenkt auf die Zielgerade ein. Am Mittwoch stehen in der Nachmittags- und Abend-Session die Viertelfinalspiele an. Das von der Ausgangslage her ausgeglichenste Duell ist die Partie Chris Dobey vs. Gerwyn Price. Spannung verspricht auch das Match Michael van Gerwen vs. Callan Rydz.

Dazu stehen die Duelle Peter Wright vs. Stephen Bunting und Luke Littler vs. Nathan Aspinall an. Rund um das Viertelfinale bieten sich also spannende Voraussetzungen für verschiedenste Darts WM Tipps.

Setzt sich “The Iceman” gegen “Hollywood” durch?

Beim Match Chris Dobey gegen Gerwyn Price kommt es zum Aufeinandertreffen des 14. gegen den 8. der Live Order of Merit.

Die Top-Buchmacher erwarten ein umkämpftes Spiel ohne Favoriten. In den Wettquoten wird der Sieg für „Hollywood“ mit 1,87 und damit genauso hoch bewertet wie für „The Iceman“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Verwunderlich ist die Einschätzung nicht, denn bei diesem Match lassen sich keine klaren Vorteile für einen der beiden Spieler erkennen.

Beim Average liegen beide mit 97,17 zu 96,80 nah beieinander. Wer die vergangenen Spiele von Dobey und Price geschaut hat, weiß auch: Sowohl dem Engländer als auch dem Waliser mangelt es an Konstanz.

Dobey hat dazu immense Doppel-Probleme, traf gegen Doets nur 17 von 62 (!), was einer Checkout-Quote von 27,42 Prozent entspricht.

Unser Darts WM Tipp heute lautet daher: “Über 7,5 Sätze" mit einer Quote von 1,76 bei NEO.Bet !

Darum tippen wir bei Dobey vs. Price auf “Über 7,5 Sätze”

Spielerisch ergeben sich keine klaren Vorteile für einen der beiden Spieler

Dobey ist beim Average höher, hatte bei den letzten WM-Auftritten aber immense Doppel-Probleme

Sowohl “Hollywood” als auch dem “Iceman” mangelt es bei dieser WM an Konstanz

Dobey vs. Price Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dobey: Kevin Doets (4:3), Josh Rock (4:2), Alexander Merkx (3:1), Nathan Aspinall (1:6), Aaron Monk (3:6)

Letzte 5 Spiele Price: Jonny Clayton (4:2), Joe Cullen (4:3), Keane Barry (3:0), Thibault Tricole (4:6), Daryl Gurney (3:6)

Letzte 5 Spiele Dobey vs. Price: 5:6, 2:6, 2:6, 2:6, 6:4

Setzt sich “Snakebite” auch gegen “The Bullet” durch?

Nach dem Sieg über Weltmeister Luke Humphries geht es für Altmeister Peter Wright im Viertelfinale gegen “The Bullet” Stephen Bunting.

Beim Duell des 11. gegen den 7. der Live Order of Merit zeigen die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps , dass der Engländer als Favorit ans Oche tritt.

Der Sieg für Wright ist mit 2,20 bewertet, während es für den Darts WM Tipp auf Bunting das 1,65-Fache gibt.

Nimmt man die Statistiken der letzten 12 Monate als Grundlage, dann ergeben sich natürlich Vorteile für Bunting.

“The Bullet” hat starke 69 Prozent seiner Partien gewonnen und siegte Anfang 2024 beim The Masters. Mit 96,83 ist er der sechstbeste auf der Tour was den Average angeht und auch die Checkout-Quote von 40,96 Prozent ist ein Top-Wert.

“Snakebite” dagegen hat ein enttäuschendes Jahr hinter sich. Nur 49 Prozent Siege in dieser Saison und ein Average von 92,37 sind für den Schotten viel zu wenig.

Bei der WM präsentiert sich Wright aber wieder stärker, womit vieles für ein Duell spricht, das erst spät entschieden wird. Mit Blick auf die Darts WM 2025 Prognose gehen wir unter Berücksichtigung aller Fakten von höchstens 17 180ern aus.

Dafür spricht: Wright hat gegen Humphries nur 5-Mal das Maximum getroffen, während “The Bullet” gegen Woodhouse bei 6 180ern lag.

Unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie lautet daher: ”Unter 17,5 180er” mit einer Quote von 1,85 bei Interwetten !

Darum tippen wir bei Wright vs. Bunting auf “Unter 17,5 180er”

Beide haben im bisherigen Turnierverlauf nur durchschnittlich viele 180er geworfen

Wright spielt eine starke WM, trifft mit “The Bullet” aber auf einen Gegner auf ähnlichem Leistungsniveau

Die letzten drei Begegnungen zwischen den beiden endeten nur mit einem Leg Unterschied

Wright vs. Bunting Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wright: Luke Humphries (4:1), Jermaine Wattimena (4:2), Wesley Plaisier (3:1), Daryl Gurney (1:6), Rob Cross (1:5)

Letzte 5 Spiele Bunting: Luke Woodhouse (4:0), Madars Razma (4:1), Kai Gotthardt (3:1), Mario Vandenbogaerde (2:6), Gary Anderson (6:10)

Letzte 5 Spiele Wright vs. Bunting: 6:5, 6:5, 9:10, 2:10, 3:5

Zittert sich Littler auch gegen Aspinall in die nächste Runde?

Darts-Superstar Luke Littler spielt eine bislang nervöse WM, die von Licht und Schatten geprägt ist.

Im Achtelfinale stand “The Nuke” schwer unter Druck, setzte sich gegen einen stark spielenden Ryan Joyce aber letztlich mit 4:3 durch.

Mit Nathan Aspinall trifft die aktuelle Nummer 2 der Live Order of Merit nun auf den derzeitigen Zehntplatzierten.

Die Darts WM 2025 Prognose beim anstehenden Duell der beiden Engländer spricht wenig überraschend für den noch 17-Jährigen.

Gewinnt Littler, gibt es mit einer Wette nur das 1,13-Fache zurück. Auf der anderen Seite ist der Sieg für “The Asp” mit einem Wert von 5,00 bewertet.

Aufgrund der Order of Merit, den Leistungen von Littler im vergangenen Jahr und dem Power-Scoring ist die Darts WM Prognose durchweg plausibel.

Aber: Bei der WM präsentiert sich “The Nuke” bislang wenig souverän, spielt teilweise ungewöhnlich niedrige Averages und wirkt nicht befreit.

Mit Nathan Aspinall trifft er nun auf die bislang schwierigste Aufgabe. Der 33-Jährige hat in den letzten Wochen starke Leistungen gezeigt und im bisherigen Turnierverlauf erst einen Satz verloren.

Letztlich gehen wir von einem Match mit über 6,5 Sätzen aus, das Littler am Ende vermutlich gewinnt. Dafür spricht: 7 der bisherigen 8 Aufeinandertreffen der beiden entschied der 17-Jährige für sich.

Unser Darts WM Tipp heute ist daher: “Über 6,5 Sätze” mit einer Quote von 1,63 bei Bet365 !

Darum tippen wir Littler vs. Aspinall auf “Über 6,5 Sätze“

Vier der letzten fünf direkten Duelle zwischen “The Nuke” und The Asp” waren eng umkämpft

Littler steht unter massivem Druck und hat noch kein einziges Mal sein A-Game gezeigt

Aspinall spielt eine bislang starke WM und hat erst einen Satz verloren

Littler vs. Aspinall Statistik & Bilanz: