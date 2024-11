Darts WM Quoten & Favoriten: Wer wird Darts-Weltmeister 2025?

SPORT1 Betting 21.11.2024 • 15:53 Uhr Wer wird Darts-Weltmeister 2025? Alle Darts WM Wetten, Sieger-Wettquoten und Favoriten der besten Darts-Wettanbieter im Check.

Vom 15. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025 steht die Darts-Weltmeisterschaft 2025 des internationalen Dachverbands PDC auf dem Programm.

Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Luke Humphries. Der Engländer ist auch in diesem Jahr einer der Top-Favoriten, dürfte jedoch von Wunderkind Luke Littler erneut stark gefordert werden.

Wie stehen die aktuellen Darts WM Wettquoten der Buchmacher? Welche Darts WM Wetten gibt es und welche Anbieter sind zum Turnier die besten?

Darts WM Quoten bei Oddset: Wer wird Darts-Weltmeister?

Wer wird Darts-Weltmeister 2025? Die Favoriten

Als Darts WM Favoriten 2025 sehen die Buchmacher vor allem die beiden Spieler, die bereits im Vorjahr das Finale bestritten. Luke Humphries geht erstmals als amtierender Weltmeister in ein Turnier, Wunderkind Luke Littler will Anfang 2025 den letzten Schritt machen, der ihm 2024 noch fehlte.

In Sachen Konstanz macht Humphries und Littler in dieser Saison niemand etwas vor, was die eindeutigen Darts WM Wetten erklärt.

Littler gewann die Premier League und die World Series Finals, während Humphries beim World Matchplay und dem PDC World Cup triumphierte. Dazu gab es für beide Spieler Erfolge bei den diversen kleineren Turnieren der Tour bzw. World Series.

Der Vorsprung der beiden Favoriten in den Darts Weltmeister Quoten ist dementsprechend bereits deutlich. Gibt es überhaupt einen Spieler, der Humphries und Littler herausfordern und am Ende den Titel gewinnen kann?

Als ersten Verfolger handeln die Buchmacher in den Darts WM Wetten 2025 den Routinier Gary Anderson. Der Schotte gewann die Weltmeisterschaft bereits 2015 und 2016, dem Höhepunkt seines aktiven Schaffens. Aktuell ist er aber wieder richtig gut in Form, gewann 2024 unter anderem den European Darts Grand Prix.

Und Michael van Gerwen? Der dreimalige PDC-Weltmeister hatte zuletzt nur mehr wenig zu holen, und ist seit Jahren nicht mehr über einen längeren Zeitraum in Form. So Darts Weltmeister 2025 zu werden, scheint eine zu schwierige Aufgabe für den Niederländer. Immerhin gelangen MvG 2024 Siege bei den Dutch Darts Masters und der Hungarian Darts Trophy.

Im Verfolgerkreis der Darts Weltmeister Wettquoten folgen dann altbekannte Namen wie Rob Cross, Gerwyn Price, Stephen Bunting oder Michael Smith. Aber auch neue wie die beiden Niederländer Gian van Veen und Wessel Nijman, die sich berechtigte Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden im Ally Pally machen.

Darts WM Wetten: Was machen die deutschen Spieler?

Die deutschen Spieler gehören in den Darts WM Sieger Quoten nicht zu den Favoriten. Die besten Chancen werden in der Oddset App noch Martin Schindler zugestanden. Der 28-jährige Rodgauer spielt ein starkes Jahr und gewann zwei European Tour Events. Wenn sich ein deutscher Spieler in Form befindet, dann ist es Schindler.

Auf einen Turniersieg noch warten muss Ricardo Pietreczko. Im Vorjahr überraschte “Pikachu” einige Etablierte mit seinem Einzug in die Runde der letzten 32. Auch bei weiteren Major-Turnieren zeigte Pietreczko solide Leistungen. Doch zum WM-Favoriten macht ihn das freilich nicht.

Ein solcher ist auch Gabriel Clemens lange nicht mehr. 2023 erreichte er noch das WM-Halbfinale, danach fiel sein Spiel dramatisch ab. Sein bestes Resultat 2024 war der Einzug in die 4. Runde bei den UK Open. Beim European Darts Grand Prix reichte es für das Viertelfinale. Viel Hoffnung sollte man auf Clemens in den Darts WM Wetten nicht setzen.

Zu Schindler, Pietreczko und Clemens gesellen sich gleich drei weitere Spieler aus Deutschland. Florian Hempel ist ein altbekanntes Gesicht. Zum ersten Mal dabei sind unterdessen Kai Gotthardt und Niko Springer. Eine Story wie Luke Littler im Vorjahr dürfte ihnen aber nicht gelingen.

Welche Darts WM Wetten gibt es 2025?

Zur Darts WM 2025 gibt es viel mehr Wetten bei den Buchmachern zu finden als nur jene auf den Sieger des Turniers. So kann natürlich auch auf jedes einzelne Spiel gewettet werden.

Folgende Märkte haben die Wettanbieter zur Darts-Weltmeisterschaft im Programm:

Sieger des Spiels

Match-Doppelwette: Sieger des Spiels kombiniert mit meiste 180er/höchstes Checkout

Erster Satz Doppelwette: wie oben, aber auf den ersten Satz beschränkt

Match 3er Kombi: Alle drei in einer Wette kombiniert

Erster Satz Triple: siehe oben, aber auf den ersten Satz beschränkt

Genaues Ergebnis

Handicapwetten

Dazu dürfen natürlich auch Livewetten nicht fehlen. Denn wenn einer der Top-Favoriten in einem Spiel erst einmal in Rückstand gerät, dann steigen die Quoten für einen Erfolg oftmals rapide an.

Welche sind die besten Darts WM Wettanbieter?

Im Kampf um die besten Darts WM Wetten und Quoten unterbieten sich die vielen in Deutschland lizenzierten Buchmacher gerne gegenseitig. Doch welcher ist der beste Darts WM Wettanbieter?

Für uns geht die Krone in diesem Jahr an Oddset . Der traditionsreiche Wettanbieter ist extrem seriös und geht verantwortungsbewusst mit dem Geld seiner Kunden um. Dazu bietet Oddset zur Darts WM ein vielseitiges Wettprogramm mit allen wichtigen Märkten. Da das Quotenniveau zudem stimmt, können wir von keinen großen Schwächen des Anbieters berichten.

Stets eine gute Wahl für Darts WM Wetten ist zudem bet365 . Worauf auch immer man gerne wetten möchte - die Chancen stehen gut, dass bet365 genau diesen Markt auch im Programm hat. Darüber hinaus brilliert der Buchmacher traditionell im Bereich der Livewetten.

Wer es auf etwas extra Startguthaben abgesehen hat, sollte zur Darts WM den Betano Bonus oder den NEO.bet Promo Code in Anspruch nehmen. Bei beiden Angeboten handelt es sich um Boni ohne Einzahlung, entweder in Höhe von 20 Euro oder 10 Euro. So kann zur Darts WM 2025 besonders risikofrei auf die Spiele bzw. den Turniersieger getippt werden.

Alle Darts Weltmeister seit 2015:

2024: Luke Humphries

2023: Michael Smith

2022: Peter Wright

2021: Gerwyn Price

2020: Peter Wright

2019: Michael van Gerwen

2018: Rob Cross

2017: Michael van Gerwen

2016: Gary Anderson

2015: Gary Anderson