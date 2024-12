Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 15.12.2024

Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 15.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Scheitern die ersten “Favoriten”?

Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 15.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Scheitern die ersten “Favoriten”?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 15.12.2024 lauten: Tricole, Wattimena und Huybrechts gewinnen, während sich Weltmeister Luke Humphries keine Blöße gibt und souverän weiterkommt.