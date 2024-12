Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 17.12.2024

SPORT1 Betting 16.12.2024 • 11:16 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Dienstag, den 17.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Souveräner Sieg für Pietreczko zum Auftakt?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 17.12.2024 lauten: Joyce und Pietreczko gewinnen souverän, Sherrock muss gegen Meikle kämpfen. Dazu steigen Mike De Decker und Peter Wright ein.

An Tag 3 bei der Darts WM 2025 stehen die nächsten acht Spiele an. In der Nachmittags-Session kommt es unter anderem zum Duell von Ryan Joyce gegen Darius Labanauskas. Dazu ist Mike De Decker gegen den Sieger der Begegnung Woodhouse/Ilagan gefordert.

In der Abendsession sticht den Darts WM Tipps das zweite Match hervor. Dabei trifft Deutschlands Nummer drei Ricardo Pietreczko auf Xiaochen Zong. Im Anschluss daran ist die “Queen of the Palace” Fallon Sherrock gegen Ryan Meikle im Einsatz.

Komplettiert wird der dritte Tag von Peter Wright, der es mit dem Sieger aus dem Duell Plaisier/Azemoto zu tun bekommt.

Gewinnt “Relentless” souverän gegen Labanauskas?

Mit Ryan Joyce greift am heutigen Dienstag einer der besten Akteure hinsichtlich der Checkout-Quote ins Geschehen ein. Für “Relentless” geht es im Erstrunden-Match gegen den Litauer Darius Labanauskas.

Beim Aufeinandertreffen des 33. der Order of Merit gegen den 159. der Rangliste gestaltet sich die Ausgangslage im Joyce Labanauskas Tipp mehr als eindeutig.

Die Favoritenrolle liegt klar auf Seiten des Engländers, was die Wettquoten der Top-Buchmacher unterstreichen. Der Sieg für Joyce ist mit 1,27 angesetzt, während das Weiterkommen für Labanauskas eine Quote von 3,70 aufweist.

Die Joyce gegen Labanauskas Prognose zugunsten des 39-jährigen “Relentless” sind durchwegs plausibel, gerade unter Berücksichtigung der Ergebnisse in den letzten Monaten und der Stats.

Im bisherigen Jahr 2024 stand Joyce unter den Top 32 beim World Matchplay. Dazu erreichte er unter anderem die Runde der letzten 16 beim Grand Slam of Darts.

Labanauskas hat 2024 keine erwähnenswerten Ergebnisse eingefahren. Die Qualifikation für den Ally Pally stellt somit den Höhepunkt dar.

Dass unsere Darts WM 2025 Prognose klar zugunsten von Joyce ausfällt, hat auch mit dem Durchschnitts-Average zu tun. In dieser Hinsicht liegt der Engländer mit 93,74 zu 87,33 klar vorne. Dann ist da natürlich noch die sensationelle Checkout-Quote von 43,92.

Bei unserem Darts WM Tipp heute für Joyce vs. Labanauskas lautet unsere Wahl daher: “Sieg Joyce HC -1,5” mit einer Quote von 3,05 bei NEO.bet !

Darum tippen wir bei Joyce vs. Labanauskas auf “Sieg Joyce -1,5”

Joyce spielt ein starkes Jahr und zählt zu den besten Checkout-Akteuren

“Relentless” ist in allen wichtigen Statistiken wie dem Durchschnitts-Average vorne

Labanauskas hat ein bestenfalls durchwachsenes Jahr gespielt

Joyce vs. Labanauskas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Joyce: Luke Humphries (5:10), Martin Schindler (10:6), Cameron Menzies (6:5), Karel Sedlacek (6:4), Gian van Veen (2:10)

Letzte 5 Spiele Labanauskas: Andreas Harrysson (3:5), Wayne Jones (5:4), Reece Robinson (5:3), Sean Ryan (5:0), Stu Wilson (5:0)

Letzte 5 Spiele Joye vs. Labanauskas: -

Gewinnt “Pikachu” gegen Underdog Zong glatt?

Im zweiten Match der Abend-Session trifft Deutschlands aktuelle Nummer drei Ricardo Pietreczko auf den Chinesen Xiaochen Zong.

“Pikachu” ist derzeit auf Position 34 der Order of Merit zu finden. Seinen Erstrunden-Gegner sucht man hier vergeblich, da er vorwiegend an asiatischen Turnieren teilnimmt.

Daher verwundert es auch nicht, dass die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps mehr als eindeutig für einen Sieg von Pietreczko sprechen.

Die Einschätzung zugunsten von Pietreczko dürfte keinen Darts-Fan und Tippenden verwundern - zumal neben der Erfahrung auch alle relevanten spielerischen Statistiken bei diesem Darts WM 2025 Tipp für ihn sprechen.

Der in Hannover lebende deutsche Akteur kommt in dieser Saison beispielsweise auf einen Durchschnitts-Average von 90,27. Zong hat dabei klar das Nachsehen und erreicht nur einen Wert von 85,63.

Auch bei den meisten anderen relevanten Stats festigt sich das Bild. Während “Pikachu” beim First 9 Average und First 3 Average auf 98,17 beziehungsweise 97,93 kommt, liegt sein Kontrahent bei 96,07 beziehungsweise 94,95.

Klar ist: Xiaochen Zong ist mit seinen 26 Jahren noch sehr jung und zweifelsohne besitzt er Potenzial. Das zeigt sich auch daran, dass er in den letzten zwölf Monaten auf eine Siegquote von 77 Prozent kommt.

Deutschlands Top-Werfer ist also in jedem Fall gewarnt. Sollte Pietreczko allerdings sein A- oder B-Game abrufen, dürfte er ohne Probleme in die nächste Runde einziehen.

Daher lautet unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie:”Unter 3,5 Sätze” mit einer Quote von 1,65 bei Bwin !

Darum tippen wir bei Pietreczko vs. Zong auf “Unter 3,5 Sätze”

Pietrecko ist der spielerisch bessere Akteur und gehört zu den Top 35 der PDC

Gegenüber Zong ist “Pikachu” in nahezu allen wichtigen Statistiken vorne

Der 30-jährige Deutsche weiß durch seine inzwischen vielen Major-Turnier-Teilnahmen, worauf es in solchen Spielen ankommt

Pietreczko vs. Zong Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Pietreczko: Jelle Klaasen (2:5), Darren Beveridge (5:6), Damon Heta (3:6), Gian van Veen (6:4), Radoslaw Szaganski (6:5)

Letzte 5 Spiele Zong: Haruki Muramatsu (3:5), Paolo Nebrida (4:2), Norisame Wahab (4:0), Sandro Eric Sosing (4:2), Lok Yin Lee (2:4)

Letzte 5 Spiele Pietreczko vs. Zong: -

Lässt die “Queen of the Palace” den Ally Pally beben?

Im vorletzten Match bei der Darts WM heute betritt die “Queen of the Palace” Fallon Sherrock den Ally Pally.

Für die formstarke 30-jährige geht es bei ihrer fünften WM-Teilnahme gegen den Engländer Ryan Meikle, den unter Druck stehenden 62. der Order of Merit.

Die Favoritenrolle liegt im Meikle vs. Sherrock Tipp vor der Begegnung laut den Top-Wettanbietern klar auf Seiten des 28-jährigen, der zum Siegen verdammt ist.

Denn: Sollte “The Barber” - der 2022 und 2023 jeweils die 2. Runde erreichte - verlieren, droht ihm der Verlust seiner Tourcard. Stellt sich die Frage: Wie wird der in Leiston lebende Engländer mit diesem immensen Druck umgehen?

Die Buchmacher haben wenig Zweifel daran, dass Meikle gewinnt. Sollte er das Match für sich entscheiden, gibt es in der Darts WM 2025 Prognose nur das 1,26-Fache zurück. Demgegenüber winkt das 3,48-Fache, sollte Fallon Sherrock die Bühne als Gewinnerin verlassen.

Ein Grund für die Einschätzung dürfte vor allem der Durchschnitts-Average sein. Hier liegt “The Barber” mit 90,88 gegenüber 83,04 um mindestens eine Klasse vorne.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Meikle im Jahr 2024 nicht groß auf sich aufmerksam machen konnte. Das beste Ergebnis war das Erreichen der letzten 32 bei den UK Open.

Fallon Sherrock dagegen hat ein für ihre Verhältnisse ordentliches Jahr 2024 gespielt, was die Saison-Siegquote von 74 Prozent belegt. Die 30-Jährige gewann die Las Vegas Open, das Las Vegas Classic und drei Turniere bei den PDC Women’s Series.

Trotz der eindeutigen Meikle gegen Sherrock Prognose sehen wir hier Überraschungspotenzial und trauen Fallon Sherrock den Sieg zu - gerade aufgrund ihrer Formstärke. Denn: “The Queen of the Palace” hat acht der letzten neun 9 Spiele gewonnen.

Unser Darts WM Tipp heute: “Sieg Sherrock” mit einer Quote von 3,48 bei Merkur Bets !

Darum tippen wir bei Meikle vs Sherrock auf “Sieg Sherrock”

Sherrock hat sich mit 8 Siegen aus den letzten 9 Partien zuletzt formstark präsentiert

Die 30-Jährige hat 74 Prozent ihrer Spiele in dieser Saison gewonnen

Mit Meikle trifft sie auf einen Gegner, der aufgrund des drohenden Verlustes der Tourcard immens unter Druck steht

Meikle vs Sherrock Statistik & Bilanz: