Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 23.12.2024

SPORT1 Betting 22.12.2024 • 10:46 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Montag, den 23.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Erleben wir zwei deutsche Siege?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 23.12.2024 lauten: Rock und Clayton gewinnen am Nachmittag souverän. In der Abendsession siegt Gian van Veen gegen “Pikachu” knapp, während Hempel positiv überrascht. Außerdem liefern sich Cross und Scott Williams einen brisanten Schlagabtausch.

An Tag 9 stehen bei der Darts WM 2025 die letzten Duelle der 2. Runde an. Eröffnet wird die Nachmittags-Session von Krzysztof Ratajski, der auf Alexis Toxlo trifft. Im Anschluss daran folgen die Partien Andrew Gilding gegen Martin Lukeman, Josh Rock vs. Rhys Griffin und Jonny Clayton gegen Micky Mansell.

Der Abend beginnt mit zwei deutschen Partien. Zunächst bekommt es Ricardo Pietreczko mit Gian van Veen zu tun. Im Anschluss daran duelliert sich Florian Hempel mit Daryl Gurney.

Komplettiert werden die Darts WM 2025 Prognosen des neunten Tags mit den Spielen Dave Chisnall vs. Ricky Evans und Rob Cross vs. Scott Williams. Rund um die Begegnungen ergeben sich also spannende Möglichkeiten, um den einen oder anderen Darts WM Tipp zu platzieren.

Legt Clayton gegen Mansell die Grundlage für eine erfolgreiche WM?

Ein Match aus der Kategorie Überraschungs-Potenzial steigt zum Abschluss der Nachmittags-Session zwischen Jonny Clayton und Micky Mansell.

Rund um die Partie zwischen dem 6. der Order of Merit und der Nummer 40 gestaltet sich die Ausgangslage mehr als eindeutig.

Zu dieser Erkenntnis kommt man zumindest nach einer Analyse der Wettquoten. Die Top-Buchmacher sehen “The Ferret” mit einem Wert von 1,38 gegenüber 2,81 im Clayton gegen Mansell Tipp eindeutig in der Favoritenrolle.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Mit Blick auf die Statistiken ist die Vorhersage durchaus verständlich. Clayton hat in den vergangenen zwölf Monaten einen durchschnittlichen Average von 93,68 gespielt. In dieser Hinsicht hat Mansell mit 92,35 das Nachsehen.

Entscheidend ist bei diesem Match der Darts WM heute aber vor allem die Siegquote. Clayton spielt ein vergleichsweise unauffälliges Jahr, hat aber 65 Prozent seiner Partien gewonnen.

Für die Clayton va. Mansell Prognose entscheidend ist der große Unterschied bei den geworfenen 180ern. “The Ferret” hat das Maximum 296 Mal geworfen, während Mansell nur einen Wert von 187 vorzuweisen hat.

Unser Darts WM Tipp heute lautet daher: “Clayton meiste 180er” mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets !

Darum tippen wir bei Clayton vs. Mansell auf “Clayton meiste 180er”

Die Prognose zugunsten von Clayton ist angesichts der Order of Merit und seiner spielerischen Klasse komplett nachvollziehbar

“The Ferret” hat bei den 180er-Würfen mit 296 zu 187 klare Vorteile

Mansell hat beim Erstrunden-Sieg über Goto nur einmal die 180 getroffen

Clayton vs. Mansell Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Clayton: Florian Hempel (3:6), Madars Razma (3:5), Josh Rock (7:8), Ryan Searle (7:4), Aaron Monk (6:5)

Letzte 5 Spiele Mansell: Tomoya Goto (3:1), Martin Lukeman (12:16), Cameron Menzies (16:15), Danny Noppert (10:7), Luke Humphries (1:5)

Letzte 5 Spiele Clayton vs. Mansell: 6:1, 5:6, 6:2, 2:6, 4:6

Kann sich “Pikachu” gegen Youngster Gian van Veen überraschend behaupten?

Vor einer äußerst komplizierten Aufgabe steht Ricardo “Pikachu” Pietreczko. Für Deutschlands aktuelle Nummer 2 geht es bei seinem Zweitrunden-Match gegen den Niederländer Gian van Veen.

Die Favoritenrolle liegt laut den Wettquoten in den besten Sportwetten Apps klar auf Seiten von “The Giant”. Der Sieg für van Veen ist mit 1,27 bewertet, während das Weiterkommen von Pietreczko mit 3,50 schon einer Überraschung gleichen würde.

Die grundsätzliche Darts WM 2025 Prognose der Buchmacher und Rollenverteilung ist nachvollziehbar. Denn: Der niederländische Youngster liegt in der Order of Merit auf Rang 27 und damit vier Plätze vor Pietreczko.

Dass die Quoten aber derart deutlich ausfallen, ist schon etwas überraschend. Folglich gilt der Blick den Statistiken. Beim Average hat van Veen mit 94,64 zu 90,22 um mehr als vier Zähler die Nase vorne.

Hinzu kommt bei “The Giant” die überragende Saison-Siegquote von 71 Prozent und der sehenswerte Checkout-Wert von 41,45 Prozent. In dieser Kategorie hat “Pikachu” mit nur 44 Prozent und 37,52 Prozent ebenfalls deutlich das Nachsehen.

Aber: Deutschlands aktuelle Nummer 2 hat auf der TV-Bühne in diesem Jahr auch Lichtblicke gehabt. Im Direktvergleich der beiden Akteure steht es mit jeweils einem Sieg außerdem unentschieden.

Die Favoritenrolle zugunsten von van Veen ist angesichts all dieser Top-Werte letztlich aber doch klar nachvollziehbar. Wir gehen bei dieser Partie von einem offenen Spiel aus, bei dem einige 180er geworfen werden.

Dafür spricht: Gian van Veen hat in den letzten zwölf Monaten 440 Mal die 180 getroffen. Ricardo Pietreczko hat das Maximum nur 131 mal geschafft, ist aber eigentlich ein Power-Scorer.

Daher lautet unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie: ”Über 7,5 180er” mit einer Quote von 1,80 bei Bet365 !

Darum tippen wir bei van Veen vs. Pietreczko auf “Über 7,5 180er”

Gian van Veen spielt ein überragendes Jahr und beeindruckt nahezu durchwegs mit Top-Stats

Beide liegen als 27. und 31. in der Live Order of Merit nah beisammen und verfügen über immenses Leistungspotenzial

Zusammengenommen haben “The Giant” und “Pikachu” 571 Mal die 180 geworfen

van Veen vs. Pietreczko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van Veen: Jurjen van der Velde (6:5), Scott Williams (5:6), Gary Anderson (14:16), Ryan Joyce (10:2), Wessel Nijman (5:4)

Letzte 5 Spiele Pietreczko: Xiaochen Zong (3:0), Jelle Klaasen (2:5), Darren Beveridge (5:6), Damon Heta (3:6), Gian van Veen (6:4)

Letzte Spiele van Veen vs. Pietreczko: 4:6, 6:3

Gelingt Hempel gegen Gurney die Überraschung?

Direkt nach der Begegnung von “Pikachu” tritt mit Florian Hempel der nächste Deutsche ans Oche. Für den Wahl-Kölner geht es in der Zweitrunden-Partie gegen Daryl Gurney.

Die Favoritenrolle sehen die Online-Buchmacher mit deutscher Lizenz auf Seiten von “Superchin”. Der Nordire wird mit einer Quote von 1,67 ins Spiel geschickt, während der Sieg für Hempel mit 2,15 angesetzt ist.

Angesichts der Order of Merit ist die Einschätzung im Gurney gegen Hempel Tipp erst einmal komplett nachvollziehbar. Gurney liegt auf Platz 26 und ist ein Top-32-Spieler, während Flo Hempel 27 Plätze dahinter auf Rang 53 liegt.

Bei den Statistiken hat “Superchin” ebenfalls die Nase vorne. Der Average ist mit 93,50 zu 91,98 höher und auch bei der Checkout-Quote (41,92 Prozent gegenüber 38,05 Prozent) ergeben sich Vorteile für den Nordiren.

Aber: Deutschlands aktuell viertbester Spieler hat in der ersten Runde eine sehr gute Leistung gezeigt und geht topmotiviert in die Gurney vs Hempel Prognose. Gegen Jeffrey de Zwaan warf der in Köln lebende Deutsche sieben 180er und fiel mit einem starken Average von 92,73 auf.

Der Sieg gegen Gurney wird schwer, ist aber keineswegs auszuschließen. Unser Darts WM Tipp heute ist daher: “Sieg Hempel HC +1,5” mit einer Quote von 1,60 bei ODDSET !

Darum tippen wir Gurney vs. Hempel auf “Sieg Hempel HC +1,5“

Florian Hempel hat gegen Jeffrey de Zwaan eine sehr gute Leistung gezeigt

Deutschlands aktuelle Nummer 4 kann ohne Druck aufspielen, da er die Tour Card schon sicher hat

Gurney hat immerhin 3 der letzten 6 Partien verloren

Gurney vs. Hempel Statistik & Bilanz: