Darts WM Tipps heute - Experten Tipps für die Duelle am 29.12.2024

SPORT1 Betting 28.12.2024 • 10:24 Uhr Die besten Darts WM Tipps heute am Sonntag, den 29.12.2024 zu den Duellen der PDC Darts Weltmeisterschaft 2025. Scheitern die nächsten Stars?

Unsere Darts WM Tipps heute zu den Spielen am 29.12.2024 lauten: de Graaf gewinnt gegen Nebrida, während sich Doets gegen Ratajski behauptet. Dazu setzen sich van den Bergh und Evans durch. Humphries gewinnt anschließend gegen Wright durch und Bunting behält die Oberhand gegen Woodhouse.

Bei der Darts WM 2025 stehen am Sonntag die letzten Begegnungen der 3. Runde und die ersten Viert-Rundenspiele an. In der Nachmittags-Session fordert Paolo Nebrida zunächst Jeffrey de Graaf. Anschließend folgen die Duelle Kevin Doets vs. Krzysztof Ratajski und Dimitri van den Bergh vs. Allan Rydz.

Am Abend kommt es mit Ricky Evans gegen Robert Owen zum letzten Drittrunden-Match. Außerdem steigen die Viertrunden-Duelle Luke Humphries vs. Peter Wright und Stephen Bunting vs. Luke Woodhouse.

Stürzt Rydz auch den „Dreammaker“?

Das Match zwischen Dimitri van den Bergh und Callan Rydz beschließt am Sonntag die Nachmittags-Session. Beim Aufeinandertreffen des aktuellen 18. gegen die Nummer 40 der Order of Merit ergibt sich eine grundlegend offene Ausgangslage.

Das verdeutlicht die Darts WM 2025 Prognose der Top-Buchmacher . Wie die Wettquoten zeigen, liegt die Favoritenrolle tendenziell auf Seiten von van den Bergh. Gewinnt der “Dreammaker”, winkt eine Quote von 1,75. Demgegenüber ist der Sieg für Rydz mit 2,10 bewertet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Die Einschätzung ist aufgrund der Order of Merit durchaus nachvollziehbar. Aber: Dimitri van den Bergh spielt ein durchwachsenes Jahr.

Der ehemalige Premier League Spieler hat nur 48 Prozent Season-Win und ist in der Order of Merit ordentlich zurückgefallen. Callan Rydz dagegen hat 57 Prozent seiner Partien in den letzten 12 Monaten gewonnen.

Mit Blick auf die weiteren Statistiken zeigt sich: Der “Dreammaker” liegt beim Average mit 92,61 gegenüber 92,59 nur hauchzart vorne. Bei den 180er-Würfen hat der Belgier mit 304 zu 251 ebenfalls die Nase vorn.

Aber: Rydz hat mit 37,52 Prozent gegenüber 35,53 Prozent Vorteile bei der Checkout-Quote.

Letztlich lässt sich aufgrund aller Fakten und Stats kein klarer Favorit herausarbeiten. Beide haben ein gutes A-Game und können bei diesem Duell als Sieger hervorgehen. Daher erwarten wir ein umkämpftes Match, das über mindestens 6 Sätze geht.

Unser Darts WM Tipp heute lautet daher: “Über 5,5 Sätze" mit einer Quote von 1,60 bei Interwetten !

Darum tippen wir bei van den Bergh vs. Rydz auf “Über 5,5 Sätze”

Van den Bergh hat nur 48 Prozent Season-Win, während Rydz bei 57 Prozent liegt

In vielen Statistik-Kategorien wie dem Average sind beide eng beisammen

Spielerisch ergeben sich keine großen Vorteile für einen der beiden Spieler

van den Bergh vs. Rydz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele van den Bergh: Dylan Slevin (3:0), Ross Smith (1:6), Jermaine Wattimena (9:10), Keane Barry (5:1), Luke Littler (1:5)

Letzte 5 Spiele Rydz: Martin Schindler (3:0), Romeo Grbavac (3:0), Dirk van Duijvenbode (1:6), James Hurrell (2:5), Stephen Burton (3:6)

Letzte 5 Spiele van den Bergh vs. Rydz: 5:6, 10:2

Nächste Machtdemonstration von “Cool Hand Luke”?

Für Weltmeister Luke Humphries steht nach den ungefährdeten Siegen über Tricole (3:0) und Kenny (4:0) der erste Härtetest bei dieser WM an. “Cool Hand Luke” prallt im Drittrunden-Match am Sonntagabend auf Peter Wright, der mit 4:2 gegen Wattimena gewann.

Die Favoritenrolle ist bei diesem Match klar verteilt, was die Wettquoten in den besten Sportwetten Apps verdeutlichen. Der Sieg für den Engländer ist mit 1,14 angesetzt, während ein Darts WM Tipp auf “Snakebite” eine Quote von 5,30 bringt.

Die Einschätzung zugunsten der aktuellen Nummer 1 ist durchweg nachvollziehbar, gerade mit Blick auf die vergangenen 12 Monate - und die damit einhergehenden Statistiken.

“Cool Hand Luke” hat 72 Prozent seiner Partien gewonnen und ist mit überragenden Stats wie dem Average (98,53) oder 689 180ern aufgefallen. Dazu zählt er mit 41,26 Prozent zu den Top-Guns was die Checkout-Quote angeht.

“Snakebite” kann hier in keinem Bereich mithalten. Der Schotte hat nur 48 Prozent seiner Partien gewonnen, liegt beim Average (92,16) oder den 180ern (283) zurück. Auch die Checkout-Quote ist mit 37,45 Prozent ein gutes Stück schlechter.

Aber: Beim 4:2-Sieg gegen Wattimena hat Wright geliefert. Sei es beim Average (96,19), den 180ern (10) oder der Checkout-Quote (45,16 Prozent ) - die Leistung erinnerte größtenteils an den alten “Snakebite”.

Mit Blick auf unsere Wett-Empfehlung erwarten wir eine ähnlich starke “Snakebite”-Performance und gehen daher auf die 180er-Würfe.

Unser Darts WM Tipp heute zu dieser Partie lautet daher: ”Über 12,5 180er” mit einer Quote von 1,94 bei NEO.Bet !

Darum tippen wir bei Humphries vs. Wright auf “Über 12,5 180er”

“Cool Hand Luke” hat noch keinen Satz bei der WM abgegeben

Die Statistiken sprechen allesamt deutlich für den Engländer

Wright hat gegen Wattimena mit Top-Zahlen gewonnen

Humphries vs. Wright Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Humphries: Nick Kenny (4:0), Thibault Tricole (3:0), Luke Littler (11:7), Dirk van Duijvenbode (11:8), Ryan Joyce (10:5)

Letzte 5 Spiele Wright: Jermaine Wattimena (4:2), Wesley Plaisier (3:2), Daryl Gurney (1:6), Rob Cross (1:5), Leonard Gates (4:5)

Letzte 5 Spiele Humphries vs. Wright: 6:4, 6:1, 6:1, 6:4, 5:7

Kann “Woodi” auch Bunting stürzen?

Spannung verspricht auch das zweite Viertrunden-Match am Sonntag. Dabei trifft Stephen Bunting (8. der Order of Merit) auf Luke Woodhouse (33. der Order of Merit).

Die Favoritenrolle liegt bei diesem Duell auf Seiten von Bunting, der zu den Top-Guns bei dieser WM zählt. Das zeigt sich auch an den Wettquoten, die mit 1,33 zu 3,20 deutlich für einen Sieg von “The Bullet” sprechen.

Aufgrund der Statistiken ist die Einschätzung absolut nachvollziehbar. Bunting kommt beim Season-Win auf 69 Prozent, während es bei Woodhouse “nur” 56 Prozent sind. Für ein spannendes Match sprechen die weiteren Stats. Bunting liegt beim Average bei 96,81. Woodhouse ist mit 93,24 ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau.

Und dann ist da noch die Checkout-Quote, wo beide zu den Topspielern zählen. “The Bullet” hat mit 41,25 Prozent gegenüber 41,07 Prozent marginal die Nase vorn. Letztlich spricht bei dieser Partie viel für einen Sieg von Bunting und über 5,5 Sätze.

Unser Darts WM Tipp heute ist daher: “Über 5,5 Sätze” mit einer Quote von 1,77 bei Bet365 !

Darum tippen wir Bunting vs. Woodhouse auf “Über 5,5 Sätze“

Beide spielen bislang eine starke WM

In den Statistiken hat Bunting teilweise deutlich die Nase vorn

Woodhouse hat beim Sieg gegen Heta mit guten Werten überzeugt

Bunting vs. Woodhouse Statistik & Bilanz: