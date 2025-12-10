SPORT1 Betting 10.12.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben die Wettmärkte für das nächste Wochenende eröffnet | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 14. Spieltags für euch!

Am 14. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen erneut brisante Duelle und spannende Partien auf dem Programm. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Am 14. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen unter anderem ein Trainer-Debüt und das rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln auf dem Programm. Auch kommt es auf dem Hamburger Kiez zum Kellerduell zwischen St. Pauli und Heidenheim.

Wir schauen zusammen mit dem Buchmacher Bet365 auf die fünf besten Wetten zum 14. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Bet365 gehört zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem deutschsprachigen Markt. Nach der Bet365 Anmeldung könnt ihr euch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern!

Die besten Wetten zum 14. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Union Berlin - Leipzig: Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore

Die Eisernen waren am vergangenen Spieltag in Wolfsburg zu Gast. Zahlen wie 21 Torschüsse, 33 Flanken und 11:0 Ecken sprachen klar für Union Berlin. Trotzdem kassierten die Männer von Coach Baumgart eine 1:3-Pleite. Nach dem 2:3 im Pokal gegen die Bayern und dem 1:2 gegen Heidenheim war das die dritte Niederlage in Folge. Glaubt man den Quoten von Bet365, droht zum Auftakt des 14. Spieltags die nächste Nullnummer. Denn der formstarke Tabellenzweite aus Leipzig gibt sich an der Alten Försterei die Ehre. Die Bullen feierten am vergangenen Wochenende schon den zweiten 6:0-Sieg in dieser Saison. Die meisten Erfolge dieser Spielzeit waren bisher von Pragmatismus und Effizienz geprägt. Grundlage war die gute Defensive, was sieben “Weiße Westen” in den vergangenen 12 BL-Partien beweisen. Gegen die Eintracht folgte nicht nur der sechste Heimsieg in Folge. Die Sachsen spielten dabei auch einen rasanten Fußball. Lediglich in der Debütsaison 2016/17 hatte RB zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto. Seit vier Duellen sind die Berliner auch noch ohne Tor gegen die Leipziger. So spielen wir bei Bet365 die Wette “Doppelte Chance x/2 & Unter 3,5 Tore” zur Quote von 1,83.

Frankfurt - Augsburg: Beide Teams treffen

Die Frankfurter stecken nach dem desolaten 0:6 in Leipzig in der Krise. Das war für die Eintracht die höchste Klatsche seit der Abstiegssaison 1995/96. 29 Gegentore in der Bundesliga sind der schlechteste Wert seit 41 Jahren. Wettbewerbsübergreifend stehen die Hessen 2025/26 schon bei 44 Gegentreffern. In der BL-Tabelle reicht das aktuell gerade mal für Rang 7. So kommen Zweifel am Kader und an Coach Dino Toppmöller auf. In der Abwehr konnte die Lücke nach dem Abgang von Tuta noch nicht geschlossen werden. Bei eigenem Ballbesitz stimmt vor allem die Absicherung nicht. Und auch im Sturm hat die SGE nach der Verletzung von Jonathan Burkardt große Probleme. Zudem tritt die Mannschaft zu brav auf und führt in der Königsklasse sowie in der heimischen Liga die Fairplay-Tabelle an. Nun geht es gegen den FC Augsburg, der nach der Entlassung von Sandro Wagner bis zum Ende des Jahres von Manuel Baum betreut wird. Der neue Mann feierte mit einem 2:0-Heimsieg gegen Leverkusen einen tollen Einstand. Der Interimscoach ließ die Spieler von der Leine. Die Fuggerstädter sind dann am stärksten, wenn die Basics stimmen. Das spricht am 14. Spieltag für Tore auf beiden Seiten. In sechs der letzten sieben Vergleiche hätte dieser Tipp Erfolg gehabt. Dieses Mal bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 1,58.

Leverkusen - Köln: El Mala trifft

Leverkusen kassierte zuletzt in der Bundesliga zwei Liganiederlagen in Folge. Auf ein 0:2 daheim gegen Dortmund folgte ein 0:2 in Augsburg. Während man die Pleite gegen den BVB noch verkraften konnte, fand die Werkself überraschenderweise gegen den FCA keine spielerischen Lösungen. Zudem brachte Bayer wenig Intensität und Widerstand auf den Rasen. Zwar steht der amtierende Vizemeister noch auf Platz 4, hat aber lediglich zwei Punkte Polster auf Rang 7. Nun steht das rheinische Derby gegen den Erzrivalen aus der Domstadt an. Die Geißböcke spielten zuletzt zwar zweimal 1:1, belegen mit 16 Punkten aber immer noch einen tollen 8. Platz. Verlass ist auf Said El Mala, der mit sechs Treffern alleiniger Top-Torjäger des EffZeh ist. Der 19-Jährige traf in den letzten beiden Partien und braucht im Schnitt gerade mal 4,7 Versuche pro Tor. Lediglich Harry Kane hat eine bessere Effizienz. Setzt der Jung-Nationalspieler seine Serie fort und trifft auch im Derby, wird das bei Bet365 mit einer hohen Quote von 4,50 belohnt. Diesen Tipp müsst ihr natürlich etwas vorsichtig spielen.

St. Pauli - Heidenheim: Sieg Pauli

Auf dem Kiez steigt am kommenden Samstag ein Kellerduell. Platz 17 empfängt Rang 16. St. Pauli ist nach dem Last-Minute-1:1 gegen Köln und dem 2:1 im Pokal in Gladbach zwei Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. In der Bundesliga ging mit dem Remis gegen die Geißböcke zudem eine Serie von neun Pleiten in Folge zu Ende. Doch für die Hamburger hat sich die Lage im Keller durch die Erfolge von Wolfsburg, Augsburg und Heidenheim weiter zugespitzt. So ist ein Sieg gegen den FCH Pflicht. Die Aufgabe wird allerdings nicht so einfach. Denn die Schwaben sind im Aufwind. Der Verein von der Ostalb hatte jüngst gegen Union und gegen Freiburg zwar kurz vor der Pause das 0:1 kassiert. Am Ende haben die Männer von Coach Frank Schmidt mit viel Moral aber beide Spiele im zweiten Durchgang noch in einen Sieg gedreht. Vor zwei Spieltagen war der FCH mit mickrigen fünf Punkten das Schlusslicht der Tabelle. Nun ist man mit zwei Dreiern in Serie auf Rang 16 geklettert. Von den letzten neun Duellen gegen den FCSP konnte man aber lediglich eines gewinnen. Und auch dieses Mal sehen wir wieder die “Boys in Brown” mit einer Siegquote von 1,95 bei Bet365 vorne.

Bayern München - Mainz: Sieg Bayern & Über 3,5 Tore

Die Bayern ziehen einsam ihre Kreise. Aktuell hat der Rekordmeister acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Zudem sind die Männer von Coach Vincent Kompany das beste Heimteam der Liga mit sieben Siege aus sieben Spielen bei 29:4 Toren. Können die Mainzer am kommenden Sonntag daran etwas ändern? Die Rheinhessen sind am Tiefpunkt angekommen. Der Rückstand des Tabellenletzten auf Rang 16 ist auf fünf Zähler angewachsen. Urs Fischer übernimmt am Montag in Mainz das Traineramt. Sein Debüt feiert der neue Coach am kommenden Sonntag ausgerechnet in München. Zuvor müssen die 05er am Donnerstag noch in der Conference League gegen Posen ran. So hat der neue Mann nur wenig Trainingszeit zur Verfügung. Im Europapokal steht der FSV überraschend gut da. Dieser Wettbewerb scheint dem Team aber die Energie für den Abstiegskampf zu rauben. So geht der freie Fall der Mainzer auch mit dem neuen Trainer erstmal weiter. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,67 bei Bet365 für den Tipp “Sieg Bayern & Über 3,5 Tore”.