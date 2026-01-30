SPORT1 Betting 30.01.2026 • 09:42 Uhr Die Buchmacher blicken auf den kommenden BL-Spieltag voraus! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 20. Spieltags!

Am 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 warten Krisenduelle und ein Trainerdebüt auf uns. Zudem dürften die Bayern mit viel Wut im Bauch auf den Rasen gehen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Am 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen einige Krisenduelle auf dem Programm. Dazu gehören die Partien Köln vs Wolfsburg oder Bremen vs Gladbach. Zudem könnte in Frankfurt ein neuer Coach sein Debüt feiern. Auch wird es spannend zu sehen, wie die Bayern auf die erste Saisonpleite reagieren.

Doch die anderen Paarungen versprechen ebenfalls attraktiven und spannenden Fußball. Wir schauen zusammen mit Buchmacher bet365, der bei uns schon seit jeher zu den besten Sportwetten Anbietern gehört, auf die fünf besten Wetten zum 20. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

Die besten Wetten zum 20. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Köln - Wolfsburg: Beide Teams treffen

Der 20. Spieltag der Saison 2025/26 wird am Freitagabend mit dem Duell 1. FC Köln gegen VfL Wolfsburg eröffnet. Hier treffen zwei nicht wirklich formstarke Teams aufeinander. Der EffZeh gewann lediglich eines der letzten zehn Bundesliga-Spiele (3U, 6N). Nur sechs Punkte in diesem Zeitraum sind zusammen mit Bremen der Negativwert in der Liga. Und auch die Wölfe spielen mit 19 Punkten nach 19 Spieltagen ihre geteilt schwächste BL-Spielzeit.

bet365 schickt die Hausherren mit einer Siegquote von 2,10 als Favoriten auf den Rasen. Ein Dreier der Gäste wird bei dem Bookie mit einer 3,10 belohnt. Dabei warten die Geißböcke seit vier BL-Duellen auf einen Dreier gegen den VfL (2U, 2N). Auch daheim konnten die Kölner seit vier Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen nicht mehr gewinnen (1U, 3N).

Zudem blieb das jeweilige Auswärtsteam bei dieser Paarung in den jüngsten sieben Spielen immer ungeschlagen (2 Unentschieden, 5 Auswärtssiege). Trotzdem setzen wir nicht auf die Gäste und spielen stattdessen mit einer Quote von 1,50 den Tipp “Beide Teams treffen”. Denn im deutschen Oberhaus wartet nur Heidenheim (20 Spiele) länger auf eine “Weiße Weste” als Köln (13) und Wolfsburg (11).

Frankfurt - Leverkusen: Über 2,5 Tore

Albert Riera, der 43-jährige Trainer des slowenischen Tabellenführers NK Celje, soll gerüchteweise neuer Trainer in Frankfurt werden. Geht es nach den Verantwortlichen, soll der neue Mann schon am Samstag im Heimspiel gegen Leverkusen auf der Bank sitzen. Auf den neuen Coach warten große Herausforderungen. Die Eintracht ist nach den vielen Gegentoren völlig verunsichert. Die SGE ist seit fünf Spieltagen sieglos (3U, 2N) und gewann erstmals seit 15 Jahren keines der ersten vier BL-Spiele nach der Winterpause. Zudem kassierte kein Erstligist in der laufenden Saison mehr Gegentore als die Adlerträger (42).

Auch bei Leverkusen ist aktuell viel Sand im Getriebe. Nach zuvor drei Pleiten gelang Bayer am vergangenen Wochenende gegen Bremen immerhin der erste Pflichtspielsieg 2026. In der Fremde ging die Werkself allerdings in drei der jüngsten fünf BL-Gastspiele als Verlierer vom Feld. Am Samstag hofft die Truppe von Trainer Kasper Hjulmand aber auf Besserung. Denn die Eintracht verlor die letzten sechs Liga-Duelle mit Bayer und kassierte dabei 20 Gegentore. Ein möglicher neuer Frankfurt-Coach erschwert einen 1x2-Tipp. Wir entscheiden uns für “Über 2,5 Tore” und eine Quote von 1,53.

Denn keine der 81 Bundesliga-Vergleiche zwischen Frankfurt und Leverkusen endete torlos. Zudem ist das Team mit zweitmeisten Großchancen (39) zu Gast bei der schwächsten Abwehr.

Bremen - Gladbach: Unter 2,5 Tore

Im Weserstadion kommt es am 20. Spieltag zu einem weiteren Krisenduell. Der SV Werder kassierte am Dienstag mit dem 0:2 gegen Hoffenheim die neunte Saisonniederlage. Damit sind die Grün-Weißen auch seit neun Spieltagen ohne Sieg (3U, 6N) und stecken im Abstiegskampf. Große Probleme haben die Norddeutschen mit der Offensive. Gegen die TSG blieb der SVW zum fünften Mal in den vergangenen sechs Spielen ohne eigenen Treffer und das trotz mehr als 40-minütiger Überzahl.

Mönchengladbach spielt mit 20 Punkten nach 19 Partien seine schwächste Bundesliga-Saison seit 15 Jahren. In den jüngsten sechs Partien konnten die Fohlen gerade mal einen Dreier einfahren. Die Zuschauer dürfen bei dem Duell am Samstag nicht auf viele Tore hoffen. Denn die Borussia blieb zuletzt bereits zum neunten Mal in dieser BL-Saison torlos. Das ist der alleinige Ligahöchstwert. Auf dem geteilten zweiten Platz folgt Bremen mit acht torlosen Spielen. So spielen wir mit einer hohen Quote von 2,15 bei bet365 die Wette “Unter 2,5 Tore”.

Hamburger SV - Bayern München: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Am vergangenen Spieltag war es so weit: Ausgerechnet der FC Augsburg fügte dem FC Bayern nach 27 ungeschlagenen Spielen die erste Pleite in der Bundesliga zu. Und das auch noch in der Allianz Arena (2:1). Der Vorsprung des Rekordmeisters auf den ersten Verfolger beträgt immer noch acht Punkte. Trotzdem wird Coach Vincent Kompany eine Reaktion seiner Mannschaft erwarten. Da kommt einer der Lieblingsgegner gerade recht. Denn nur gegen Stuttgart feierte München mehr Bundesliga-Siege (72) als gegen den HSV (66). Zudem schoss in der BL-Historie kein anderer Verein gegen einen Gegner so viele Tore wie der FCB gegen die Rothosen (252).

Sicher waren die Hamburger in dieser Saison sehr heimstark. Der Aufsteiger holte 15 der 18 Punkte zu Hause und erzielte 13 seiner 17 Tore im Volksparkstadion. Doch die Männer von Coach Merlin Polzin sind seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos. Zudem musste der FCB schon 18 BL-Gastspiele keine Niederlage mehr hinnehmen. Daran wird sich auch dieses Mal nichts ändern. München stellt zudem mit 72 Toren nach 19 Partien die zu diesem Zeitpunkt beste Offensive der Bundesliga-Geschichte. In den ersten vier Ligapartien des neuen Jahres blieb die Abwehr der Bayern aber nie ohne Gegentreffer. Für einen Dreier der Gäste und mehr als 2,5 Tore zahlt uns bet365 eine Quote von 1,50.

Stuttgart - Freiburg: Sieg VfB

Am Sonntag kommt es zudem zum Baden-Württemberg-Derby zwischen Stuttgart und Freiburg. Der VfB kommt an den letzten sechs Spieltagen auf 14 Punkte und gerade mal vier Gegentore. Nur Hoffenheim sammelte in dem Zeitraum mehr Zähler (16) und kassierte weniger Gegentreffer (3). Zudem sind die Schwaben mit lediglich einer Niederlage in dieser Saison sehr heimstark (6S, 2U). Verlass ist dabei auf Deniz Undav, der seit Beginn des 8. Spieltags elf Bundesligatore (Bestwert aller Spieler) erzielte.

Auch die Freiburger sind gut in Form und kassierten in den letzten sechs Bundesligaspielen gerade mal eine Pleite. In der Fremde tun sich die Breisgauer aber deutlich schwerer. Nur von einem der vergangenen acht BL-Auswärtsspiele brachte der SCF drei Zähler mit nach Hause (3U, 4N). Die Brustringträger gewannen beide Heimspiele gegen den Sport-Club unter Sebastian Hoeneß deutlich: 5-0 im September 2023, 4-0 im Januar 2025. Auch dieses Mal rechnen wir mit den Hausherren. bet365 bezahlt einen Heimsieg mit einer Quote von 1,70.