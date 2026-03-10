SPORT1 Betting 10.03.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher rechnen mit einem besonders spannenden Spieltag! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 26. Spieltags!

Am 26. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen zwei Spitzenspiele auf dem Programm. Zudem beginnt für die Wölfe die “Mission Klassenerhalt” unter Ex-Coach Hecking. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Der 26. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 bietet uns einige Spitzenspiele wie das Duell von Bayer gegen die Bayern oder das Kräftemessen zwischen Stuttgart und Leipzig. Zudem werden die Augen vor allem auf die PreZero-Arena in Sinsheim gerichtet sein. Dort beginnt Feuerwehrmann Dieter Hecking seine Mission als neuer Coach der Wölfe.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 25. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? In unseren Winamax Erfahrungen verraten wir euch, was der Buchmacher für seine Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt. Ihr sucht einen Anbieter, bei dem ihr mit der Sportwetten Paysafecard einzahlen könnt? Auch hier helfen wir euch natürlich weiter!

Die besten Wetten zum 26. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Gladbach - St. Pauli: Unter 2,5 Tore

Eröffnet wird der 26. Spieltag am Freitagabend im Borussia-Park. Die Fohlen konnten nur eines der letzten neun BL-Spiele für sich entscheiden. Am vergangenen Freitag kam ein 1:4 bei den Bayern hinzu. Selten machte es in dieser Saison ein Gast den Münchnern so leicht wie die Borussia. So beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang auch lediglich einen Zähler. Jetzt kommen die Partien, in denen die Truppe von Coach Eugen Polanski punkten muss. Doch in der Heimtabelle steht Gladbach gerade mal auf Platz 16.

Zudem ist der FC St. Pauli in guter Form. Nach dem 0:0 daheim gegen Frankfurt sind die Kiezkicker zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor. In der Auswärtstabelle belegen die Hamburger allerdings auch nur den vorletzten Rang. Von 29 Duellen gegen die Kiezkicker haben die Fohlen gerade mal fünf verloren (14S, 10U), in dieser Saison gab es diese Paarung schon zweimal. Gladbach gewann am 9. Spieltag mit 4:0 in Hamburg, kassierte im Dezember im Pokal-Achtelfinale dann aber eine 1:2-Heimpleite

Ein Tipp auf dem 1x2-Markt fällt schwer. Wir spielen mit einer Quote von 1,74 bei Winamax den Tipp “Unter 2,5 Tore”. Gladbach stellt die schwächste Offensive der Rückrunde (5) und trifft auf die leidenschaftliche Defensive der Kiezkicker.

Leverkusen - Bayern München: Sieg Bayern

Eine Zeitlang wurde Bayer mit sechs Spielen ohne Niederlage (3S, 3U) zum Angstgegner der Bayern. Die letzten drei Vergleiche gingen aber wieder an die Münchner. Und Leverkusen blieb dabei ohne eigenen Treffer. Am 26. Spieltag stehen sich die Rivalen erneut gegenüber. Leverkusen verlor auf der einen Seite nur eines der vergangenen acht Bundesligaspiele (4S, 3U). Trotzdem liegt die Werkself auf Rang 6 und Platz 8 der Rückrundentabelle hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Auch am Wochenende zu Gast in Freiburg führte Bayer nach einer mutigen ersten Hälfte mit 3:2. Doch in Durchgang 2 zog sich Leverkusen mal wieder zurück und verfiel erneut in eine nicht erklärbare Passivität. So musste man sich am Ende mit einem 3:3 begnügen. Gegen den Rekordmeister droht nun die nächste Niederlage, die von Winamax mit einer Quote von 1,60 belohnt wird. Die Münchner sind in dieser Saison auswärts noch ohne Niederlage (10S, 2U). Der FCB kann einen Vorsprung von elf Punkten auf Rang 2 vorweisen. Zudem sind 92 Tore nach 25 BL-Partien ein neuer Wettbewerbsrekord.

Dortmund - Augsburg: Sieg Augsburg HC +1,5

Borussia Dortmund verlor zuletzt erstmals unter Niko Kovac zwei Pflichtspiele hintereinander. Das waren ebenso viele Niederlagen wie in den 15 Pflichtspielen zuvor zusammen. Die Westfalen konnten diese kleine Negativserie mit dem 2:1-Sieg in Köln beenden. Gegen die Geißböcke agierte Schwarz-Gelb stellenweise aber erneut ziemlich nachlässig. Die Gäste spielten ab der 45. Minute in Überzahl. Trotzdem sprach das Chancenverhältnis am Ende für Köln. Gegen den formstarken FC Augsburg sind die Hausherren am Samstag die klaren Favoriten. Die Siegquote klettert bei Winamax für einen Dreier der Gastgeber nur auf eine Quote von 1,36.

Doch die Gäste sammelten 16 Punkte in der laufenden Bundesliga-Rückrunde. Nur Bayern und Dortmund (19) kommen in der zweiten Saisonhälfte auf mehr Zähler. Am vergangenen Spieltag kassierte der FCA eine ärgerliche Last-Minute-Niederlage in Leipzig (1:2). Dieses Ergebnis zeigt aber: Der FCA hat sich weiterentwickelt und kann aktuell sogar gegen Topteams bestehen. Nicht zuletzt hatte man ja schon 2:1 bei den Bayern gewonnen. Dieses Mal fehlte aber die nötige Effizienz. Und auch am Samstag trauen wir der Truppe von Coach Manuel Baum eine gute Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,78 den Tipp “Sieg Augsburg HC +1,5”. Zwei der jüngsten Vergleiche gegen den BVB konnte Augsburg nämlich für sich entscheiden.

Hoffenheim - Wolfsburg : Beide Teams treffen

Am Samstag war es soweit: Nach dem 1:2 daheim gegen den HSV zogen die Verantwortlichen der Wolfsburger endgültig die Reißleine. Coach Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurden vor die Tür gesetzt. Der einstige Wölfe-Trainer Dieter Hecking soll nun als Feuerwehrmann den ersten Abstieg des Vereins aus Liga 1 verhindern. Die Niedersachsen stehen auf Rang 17 und spielen mit 20 Punkten nach 25 Partien ihre schwächste Bundesligasaison. Auch ist der VfL in der Rückrunde noch ohne Sieg und stellt mit 55 Gegentoren die zweitschwächste Defensive.

Die Aufgabe zum Auftakt wird für den neuen Coach alles andere als einfach. Denn Hoffenheim spielt mit 48 Punkten nach 25 Partien seine beste Bundesliga-Spielzeit und darf weiterhin von einer Platzierung unter den Top 4 träumen. Die TSG war am Wochenende in Heidenheim zu Gast gewesen und siegte am Ende verdient mit 4:2. 53 Tore der Kraichgauer bedeuten die zweitbeste Offensive der Liga hinter den Bayern. Der VfL führt die Bilanz gegen die TSG mit 17 Siegen zu 11 Niederlagen an (9U). Das Hinspiel in Niedersachsen ging mit 3:2 an die Kraichgauer.

Durch den Trainerwechsel bei den Gästen fällt ein Ergebnistipp schwer. Wir rechnen mit Treffern auf beiden Seiten und bekommen dafür eine Quote von 1,60.

Stuttgart - Leipzig: Sieg VfB (DNB)

Der 26. Spieltag wird mit einem weiteren Spitzenspiel beendet, wenn der VfB am Sonntag um 19:30 Uhr die Bullen aus Sachsen empfängt. Buchmacher Winamax rechnet mit einem engen Duell auf Augenhöhe, sieht die Hausherren mit einer Siegquote von 2,25 (im Vergleich zu 2,75) knapp vorne. Uns geht es ähnlich. Für die Schwaben sprechen die gute Form und die Heimbilanz. Stuttgart verlor nur eines der vergangenen 12 Bundesligaspiele (7S, 4U), Zudem haben lediglich die Bayern (34) mehr Heimpunkte geholt als die Brustringträger (29).

Nach fünf Ligaspielen ohne Niederlage darf Leipzig wieder auf die Champions League hoffen. Am vergangenen Spieltag feierte RB einen 2:1-Duselsieg daheim gegen Augsburg. Einerseits verteidigen die Bullen aktuell ziemlich lässig und luftig. Andererseits hat die Truppe von Coach Ole Werner auch gegen den FCA, wie in der Vorwoche gegen den HSV, einen Rückstand in einen Sieg gedreht. Von 16 Duellen gegen die Bullen konnte der VfB gerade mal vier für sich entscheiden (2U, 10N). Das Hinspiel in Leipzig ging an die Hausherren (3:1). Davor hatten die Schwaben aber in Serie die ersten vier Siege gegen RB gefeiert. Wir sichern unseren Tipp auf die Hausherren durch die Option “Draw no bet” ab und bekommen dafür eine Quote von 1,72.