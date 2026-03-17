SPORT1 Betting 17.03.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher eröffnen die Wettmärkte für das kommende Bundesliga-Wochenende! | Wir präsentieren die besten Bundesliga-Wetten des 27. Spieltags!

Am 27. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen vor allem drei Derbys im Mittelpunkt. Zudem geht es im Kampf um die CL-Plätze heiß zu. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Im Mittelpunkt des 27. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 stehen vor allem drei Derbys: das Rhein Main Duell zwischen Mainz und Frankfurt, das Schwaben Derby zwischen Augsburg und Stuttgart und das Rheinische Derby zwischen Köln und Gladbach. Zudem kämpfen Teams wie Leipzig und Hoffenheim um die Teilnahme an der Königsklasse.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 25. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? In unseren Winamax Erfahrungen verraten wir euch, was der Buchmacher für seine Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus ausfällt.

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Die besten Wetten zum 27. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Leipzig - Hoffenheim: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Eröffnet wird der 27. Spieltag am Freitagabend in der Red Bull Arena, wenn die heimischen Bullen die TSG Hoffenheim empfangen. Leipzig hat am Sonntag ein Duell auf Augenhöhe zu Gast beim VfB mit 0:1 verloren. Das war für die Männer von Coach Ole Werner die erste Pleite nach fünf Spielen ohne Niederlage. Wieder einmal taten sich die Sachsen mit der Chancenverwertung schwer und waren bei einem xG von 1,18 ohne Treffer geblieben. Nun steht RB, das in der Rückrundentabelle gerade mal auf Rang 8 liegt, gegen Hoffenheim unter Zugzwang.

Auch Hoffenheim hatte am vergangenen Spieltag gegen enorm tief stehende Wolfsburger einige Schwierigkeiten. Die Hausherren waren selbst zu wenig zwingend und durch einen Standard überraschend in Rückstand geraten. So musste man sich gegen die abstiegsbedrohten Wölfe am Ende mit einem 1:1-Remis begnügen. Die Kraichgauer haben zwar nur zwei der letzten sechs Spiele gewonnen (2U, 2N), liegen aber immer noch auf Champions-League-Kurs. Zudem ist die TSG auswärts das beste Team hinter den Bayern und dem BVB

Die Bullen haben in 21 Duellen nur fünf Niederlagen gegen Hoffenheim (12S, 4U) kassiert. Bei dieser Paarung gab es in den letzten sieben Vergleichen sechs Heimsiege (1U). In den vergangenen neun Aufeinandertreffen zwischen beiden Vereinen fielen insgesamt 33 Tore. In sechs der letzten sieben Kräftemessen zwischen RB und TSG hätte die Wette „Beide Teams treffen“ sechsmal gewonnen. So spielen wir auch dieses Mal mit einer Quote von 1,62 bei Winamax die Wette “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”.

Köln - Gladbach: Beide Teams treffen

Der EffZeh kann einfach nicht mehr gewinnen. Nach dem 1:1 gegen den HSV am letzten Wochenende kommen die Kölner gerade mal auf zwei Siege an den letzten 17 Spieltagen (5U, 10N). Der Aufsteiger spielt oft eigentlich ganz ordentlich, fährt aber zu wenig Siege ein. So haben die Geißböcke nur noch einen Punkt Polster auf Rang 16. Hinzu kommt aktuell eine große Personalnot. Im Rheinischen Derby hofft Coach Lukas Kwasniok auf Besserung. Sonst wird der Druck auf den Trainer auch immer größer.

Gladbach tat sich am 26. Spieltag im Heimspiel gegen St. Pauli zunächst schwer. Der Freistoß-Treffer zum 1:0 ließ das Spiel dann aber zugunsten der Fohlen kippen. Die Borussia stand defensiv stabil und vorne erzielten Stöger sowie Honorat ihr jeweils erstes Saisontor. Die Truppe von Coach Eugen Polanski stellt mit gerade mal sieben Toren aber immer noch die schwächste Offensive der Rückrunde. Zudem reichte es lediglich für zwei Siege an den letzten 10 Spieltagen (3U, 5N). Die Bilanz beim Derby führen die Fohlen mit 61 Siegen und 46 Niederlagen an (25U)

Die letzten zehn Aufeinandertreffen zwischen den Erzrivalen waren sehr torreich (40 Treffer). Nur einmal fielen gar keine Tore. Das Hinspiel in Gladbach ging mit 3:1 an die Hausherren. Auch dieses Mal rechnen wir nicht mit Weißen Westen und spielen mit einer Quote von 1,60 den Tipp “Beide Teams treffen”.

Dortmund - HSV: Sieg BVB & Über 1,5 Tore

Der BVB feierte am Samstag einen hochverdienten 2:0-Sieg daheim gegen Augsburg und konnte damit den zweiten Tabellenplatz festigen. Die erneute Champions-League-Qualifikation ist den Westfalen jetzt schon so gut wie sicher. Dortmund musste 2025/16 lediglich eine Heimpleite hinnehmen (gegen die Bayern). Zudem ist die Mannschaft von Coach Niko Kovac das beste Team der zweiten Saisonhälfte (22 Punkte). Diese Bilanz soll gegen den HSV ausgebaut werden.

Die Hamburger konnten durch das 1:1 daheim gegen Köln ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte vergrößern. Doch aktuell stottert der Motor des Aufsteigers ganz schön. Der Aufsteiger ist nicht bissig in den Zweikämpfen und agiert mit dem Ball sehr statisch. In der Fremde haben die Rothosen in dieser Spielzeit nur halb so viele Punkte geholt (10) wie daheim (20). Zudem sind die Westfalen sind seit sechs Duellen und über zehn Jahren ohne Niederlage gegen den HSV (5S, 1U).

So rechnen wir auch dieses Mal mit einem Sieg von Schwarz-Gelb, bei dem mindestens zwei Tore fallen. Dafür bekommen wir bei Winamax eine Quote von 1,54.

Mainz - Frankfurt: Unter 2,5 Tore

Der FSV verschafft sich immer mehr Luft im Abstiegskampf. Am Sonntag gewannen die Rheinhessen gegen offensiv harmlose Bremer dank einer hohen Effizienz mit 2:0 und blieben damit erstmals in dieser Saison in der Fremde ohne Gegentor. In 13 Spielen unter Urs Fischer kommt der Verein auf 21 Punkte. Zuvor hatten die 05er in den ersten 13 Partien gerade mal sechs Zähler gesammelt. In der Heimtabelle steht Mainz weiterhin nur auf Rang 16 (3S, 5U, 5N). Dafür belegt man im Ranking der Rückrunde Platz 6.

Der neue SGE-Coach Albert Riera hat die Defensive von Frankfurt deutlich stabilisiert. Das 1:0 gegen Heidenheim war das vierte Spiel mit Weißer Weste unter dem neuen Coach (bei 6 Partien). Die Hessen sind nun sogar schon seit drei Partien ohne Gegentor. Dafür war das Spiel der Adlerträger in der Offensive gegen den FCH behäbig und ideenlos. Im Spiel nach vorne konnte die Eintracht keinen Plan und keine Spielidee auf den Rasen bringen.

Die Derby-Bilanz spricht nicht für Mainz. Die 05er konnten lediglich eines der letzten 11 Derbys gegen die SGE für sich entscheiden (5U, 5N). Buchmacher Winamax rechnet bei dieser Partie eher mit ein paar Toren. Das zeigt sich an der Quote von 2,15 für die Wette “Unter 2,5 Tore”. Wir glauben aber, dass die gute Defensive der Frankfurter weiter den Ton angibt.

Augsburg - VfB Stuttgart: Doppelte Chance 1/x

Augsburg musste erstmals zwei Niederlagen in Folge unter Coach Manuel Baum hinnehmen. Am Ende war der FCA mit dem 0:2 in Dortmund sogar noch gut bedient. Trotzdem spielen die Fuggerstädter auf Platz 5 mit 16 Punkten eine tolle Rückserie. So hat man in der zweiten Saisonhälfte nur zwei Zähler weniger geholt als der kommende Gegner.

Der VfB kann sich aktuell auf einen Mann verlassen. Deniz Undav traf beim 1:0-Heimsieg gegen Leipzig zum fünften Mal in Folge in der Liga. Zudem hatte der Angreifer auch am Donnerstag in der Europa League gegen Porto eingenetzt und kommt 2025/26 auf 21 Tore sowie 12 Vorlagen. Mit dem Dreier haben die Schwaben im Kampf um die CL-Plätze die Bullen um drei Punkte distanziert und lediglich eines der letzten 13 Bundesliga-Spiele (8S 4U) verloren.

Die Schwaben führen die Bilanz gegen den FCA auch mit 33 Siegen zu 17 Niederlagen an (9U). Die letzten sechs Spiele gegen den Nachbarn wurden alle gewonnen. Schon seit neun Vergleichen wartet Augsburg auf einen Sieg (1U, 8N). Trotzdem trauen wir den Hausherren am Sonntag dieses Mal etwas zu. Der VfB wird noch das Europa-League-Rückspiel in Porto in den Knochen haben. Und fünf der sechs Pleiten in dieser Saison kassierte Stuttgart auswärts. So haben der Tipp “Doppelte Chance 1/x” und die Quote von 1,88 für uns Value.