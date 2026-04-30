SPORT1 Betting 30.04.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher bringen sich für den Endspurt der Saison in Stellung! | Wir schauen auf die besten Bundesliga-Wetten des 32. Spieltags!

Am 32. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 geht es im Kampf um die CL-Tickets heiß her. Auch im Tabellenkeller steht viel auf dem Spiel. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Der 32. Spieltags der Bundesliga-Saison 2025/26 hat mit den Duellen Hoffenheim vs Stuttgart und Leverkusen vs Leipzig viel Spannung im Kampf um die Champions-League-Plätze zu bieten. Zudem könnte auch im Abstiegskampf die eine oder andere Vorentscheidung fallen.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 32. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets? Was Winamax für seine Kunden zu bieten hat und wie der Winamax Bonus aussieht, schildern wir in unseren Winamax Erfahrungen. Zudem erfahrt ihr bei uns, welche Anbieter für ihre Sportwetten Paysafecards akzeptieren.

Die besten Wetten zum 32. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Bayern München – Heidenheim: Sieg Heidenheim HC +2,5 – 1,58

Der 32. Spieltag hat gleich sechs Paarungen am Samstag zu bieten, fünf davon um 15:30 Uhr. Die größten Unterschied bietet das Duell in der Allianz Arena zwischen den Bayern und Heidenheim. Die Münchner müssen sich vor dem Rückspiel gegen PSG auf den Alltag in der Bundesliga konzentrieren. Dabei hat der FCB die BL-Meisterschaft schon unter Dach und Fach gebracht. Auch am letzten Spieltag hatte der Rekordmeister zunächst große Probleme und lag zur Pause mit 0:3 in Mainz zurück. Coach Kompany hatte zunächst rotiert, dann aber nach dem Seitenwechsel doch wieder einige Stammspieler eingewechselt. So drehten die Gäste die Partie noch in einen 4:3-Erfolg. Die Fans dürfen weiter vom Triple träumen.

Die Bayern kassieren aktuell aber zu viele Gegentore. Zudem wird gegen das Schlusslicht wieder kräftig durchgewechselt werden. Das könnte den Gästen von der Schwäbischen Alb in die Karten spielen. Heidenheim sah vor ein paar Spieltagen noch wie ein sang- und klangloser Absteiger aus. Doch mit acht Punkten aus den letzten fünf Spielen darf der FCH auf einmal wieder hoffen, vor allem auf die Relegation. Rang 16 ist nur noch vier Zähler entfernt. Bei einer Niederlage in München droht aber am 32. Spieltag trotzdem der endgültige Abstieg. Die Männer von Coach Frank Schmidt punkteten nur in einem der fünf Bundesliga-Spiele gegen den FC Bayern, beim 3-2 zu Hause im April 2024. Ob es dieses Mal für etwas Zählbares reicht, darf bezweifelt werden.

Aber da die Münchner das zweite Duell gegen Paris mehr als nur im Hinterkopf haben werden, trauen wir dem FCH zu, dass er einen virtuellen Vorsprung von 2,5 Toren nach Hause bringt.

Frankfurt – Hamburg: Beide Teams treffen – 1,58

Die Eintracht schleppt sich in Richtung Saisonende. Am vergangenen Wochenende reichte es lediglich für ein müdes 1:1 daheim gegen Augsburg. Coach Albert Riera schafft es nicht, konstante Leistungen aus seiner Mannschaft herauszukitzeln. Mindestens eine Halbzeit schenkte die Eintracht an den letzten Spieltagen immer ab. Auch Mentalität und Willen sind der SGE abhandengekommen. Das neue 4-1-4-1 System ist zu berechenbar. Im Endspurt hoffen die Hessen, dass Rang 7 vielleicht doch noch für die Europa League reicht. Das Restprogramm mit HSV, Dortmund und Stuttgart ist aber ziemlich anspruchsvoll.

Mit einer Siegquote von 1,68 ist die SGE bei Winamax gegen die Hamburger klar favorisiert. Die Rothosen können auch nur einen Sieg aus den letzten zehn Spielen vorweisen. Trotzdem kann der Aufsteiger noch fünf Punkte und ein um elf Treffer besseres Torverhältnis als Rang 16 vorweisen. Auch die Bilanz gegen die Frankfurter macht keine große Hoffnung. Die Eintracht ist seit Januar 2011 und 13 Bundesliga-Spielen gegen den HSV ungeschlagen (7S, 6U), Zudem ist Frankfurt seit 18 BL-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (12S, 6U).

Die Leistungen von beiden Teams waren in der Vergangenheit sehr wechselhaft. So entscheiden wir uns gegen einen 1×2-Tipp. Da beim HSV Spieler wie Robert Glatzel aber wieder in Form sind und auch die Hausherren vor den eigenen Fans immer für einen Treffer gut sind, rechnen wir mit einer Quote von 1,58 mit Toren auf beiden Seiten.

Hoffenheim – Stuttgart: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – 1,54

Besondere Spannung verspricht das Baden-Württemberg-Duell zwischen Hoffenheim und Stuttgart. Beide Vereine stehen aktuell mit 57 Punkten auf den Plätzen 4 und 5. Und beide Teams wollen im Endspurt das Ticket für die Champions League lösen.

Die TSG hat sich mit dem 2:1-Sieg in Hamburg zum insgesamt fünften Mal für den Europapokal qualifiziert. Noch fünf Zähler fehlen auf den Punkterekord aus der Saison 2016/17 unter Julian Nagelsmann. Sportdirektor Schicker und Coach Ilzer haben 2025/26 aus einem Abstiegskandidaten einen CL-Anwärter gemacht. Der VfB muss dagegen nach dem 1:1 gegen Bremen um die Champions League bangen. Coach Sebastian Hoeneß hatte nach dem Pokalhalbfinale gegen Freiburg auf sechs Positionen gewechselt. Durch den Einzug ins DFB-Pokalfinale haben die Schwaben das Ticket für die Europa League allerdings schon fix.

Wir rechnen nicht mit “Weißen Westen”, dafür aber mit mehr als 2,5 Toren. Stuttgart traf zuletzt in 19 Bundesliga-Auswärtsspielen in Folge. Auch die 36 Auswärtstore in dieser BL-Saison sind Vereinsrekord innerhalb einer Bundesliga-Spielzeit. In Europas Top-5-Ligen schoss in dieser Saison lediglich der FC Bayern mehr Auswärtstore als der VfB (53). Für den Tipp “Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen” zahlt uns Winamax eine Quote von 1,54.

Leverkusen – Leipzig: Doppelte Chance x/2 – 1,74

Das Spitzenspiel am Samstagabend steigt in der BayArena. Leverkusen hat sich durch den glücklichen 2:1-Sieg in Köln eine Restchance auf die Teilnahme an der Champions League bewahrt. Mit haarstäubenden Fehlpässen, zahlreichen Ballverlusten und einer mangelhaften Einstellung war der Auftritt am Ende aber wirklich bedenklich. Das Chancenverhältnis sprach mit 13:5 klar für den EffZeh. In dieser Saison wurde Bayer von einer absoluten Spitzenmannschaft zum durchschnittlichen Europapokal-Anwärter. Wie soll Bayer nun gegen die formstarken Bullen bestehen?

Denn RB hat fünf Punkte Vorsprung auf Rang 5 und steht nach dem fünften Sieg in Serie kurz vor der Rückkehr in die Königsklasse. Die Sachsen verloren lediglich eines der letzten elf Bundesliga-Spiele (8S, 2U) und sammelten dabei 26 der 33 möglichen Punkte – nur der FC Bayern München kommt in diesem Zeitraum auf mehr Zähler (31). Die Bullen wollen nun die Bilanz gegen die Werkself verbessern. Denn Leverkusen gewann vier der letzten sechs BL-Duelle gegen RB Leipzig und holte dabei 13 von 18 möglichen Punkten (1U, 1N).

Für uns spielt die Formkurve eine große Rolle. So trauen wir den Gästen mindestens einen Punkt zu. Für die Wette “Doppelte Chance x/2” gibt es bei Winamax eine Quote von 1,74.

St. Pauli – Mainz: Sieg Mainz – 2,50

Im Winter hatte Coach Alexander Blessin nach neun Niederlagen in Folge endlich die Wende auf dem Kiez geschafft. Die “Boys in Brown” durften wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Doch im Endspurt der Saison sind die Kiezkicker nun wieder eingebrochen. St. Pauli enttäuschte am vergangenen Spieltag in Heidenheim und kassierte dort eine verdiente 0:2-Pleite. So sind die Hamburger seit sieben Spieltagen ohne Sieg (3U, 4N) und holten dabei nur drei Punkte. Durch viele Verletzungen weist der Kader große Lücken auf. Im Spiel nach vorne fehlt das Tempo. Zudem bringt der FCSP zu wenig Mentalität auf den Rasen. Und auch gegen Mainz erwarten wir keine Besserung.

Die Rheinhessen führten am vergangenen Spieltag zur Pause völlig überraschend mit 3:0 daheim gegen die Bayern. Die Fans hofften auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Am Ende siegte der Rekordmeister doch noch mit 4:3. Der xG-Wert (2,69 zu 2,21) und die Torschüsse (21:11) hatten aber eigentlich für die Nullfünfer gesprochen. Mit acht Punkten Polster auf den Relegationsrang wollen die Männer von Coach Urs Fischer am Millerntorstadion nun das Thema Klassenerhalt endgültig eintüten. Und wir trauen mit einer Quote von 2,50 dem FSV auch den Dreier zu. Unsere Prognose wird durch die Tatsache unterstützt, dass Pauli noch keines seiner bisherigen fünf Bundesliga-Spiele gegen Mainz gewinnen konnte (1U, 4N).