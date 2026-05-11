SPORT1 Betting 11.05.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher blicken auf den letzten Spieltag voraus! | Wir schauen auf die besten Bundesliga-Wetten der 34. Runde!

Am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 dürfen sich die Fans vor allem im Abstiegskampf auf ein unfassbar spannendes Finish freuen. Doch auch im Kampf um die Europapokal-Plätze geht es noch heiß her. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Spieltages voraus!

Der letzte Spieltag der Saison 2025/26 verspricht vor allem im Abstiegskampf eine brutale Spannung. Mit Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli gehen drei Teams punktgleich ins Rennen. Wer sichert sich den Relegationsplatz? Und wer muss den direkten Abstieg hinnehmen?

Zudem fällt die Entscheidung, wer sich nach Bayern, dem BVB und Leipzig das vierte und letzte Champions-League-Ticket sichert. Und auch der Platz in der Conference League ist noch zu vergeben. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax auf die fünf besten Wetten zum 34. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

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Die besten Wetten zum 34. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

St. Pauli – Wolfsburg: Unter 3 Tore – 1,68

Lange sah es so aus, als hätte St. Pauli mit einem Finale daheim gegen Wolfsburg sein Schicksal am 34. Spieltag in der eigenen Hand. Doch mit dem 1:2 in Leipzig sind die „Boys in Brown“ am vergangenen Wochenende auf Platz 18 abgerutscht. Falls Heidenheim im Saisonfinale gegen Mainz gewinnt, könnte dem FCSP selbst ein Heimsieg gegen den VfL nicht für Rang 16 reichen. Hoffnung macht aber die beste Leistung seit Wochen. In der Red-Bull-Arena waren die Hamburger nicht weit vom Punktgewinn entfernt. Der Anschlusstreffer fiel allerdings zu spät (86. Minute).

Dieter Hecking hat gute Erinnerungen an ein Gastspiel am 34. Spieltag auf dem Kiez. In der Vorsaison gewann der aktuelle Wolfsburg-Coach mit Bochum mit 2:0 am Millerntor. Was ist dieses Mal drin? Der VfL hat sich unter Hecking auf jeden Fall zurückgekämpft, stabilisiert und agiert wieder als Kollektiv. Obwohl die Niedersachsen mit acht Punkten das schlechteste Rückrundenteam der Liga sind, hat man dank des besten Torverhältnisses in der Dreierkonstellation die beste Ausgangslage. Wenn der FCH keinen Kantersieg gegen Mainz feiert, dürfte Wolfsburg ein Dreier für den Einzug in die Relegation reichen.

Den Niedersachsen macht die auch gute Leistung gegen die Bayern Hoffnung (0:1). Die Hausherren erspielten sich vor allem im ersten Durchgang eine Vielzahl an guten Möglichkeiten. Bei sieben der letzten neun Aufeinandertreffen zwischen Pauli und den Wölfen gab es keinen Sieger. Bei dieser Paarung gab es auch seit Juni 1975 und 15 Duellen keinen Auswärtssieg mehr. Das Hinspiel ging mit 2:1 an die Wölfe. Winamax erwartet ein enges Spiel, sieht die Gäste mit einer Quote von 2,40 (Heimsieg 2,55) aber knapp vorne. Wir rechnen mit einer Quote von 1,68 mit weniger als 3 Toren. Bei dieser asiatischen Wette gibt es den Einsatz zurück, wenn genau drei Tore fallen.

Heidenheim – Mainz: Sieg Heidenheim – 1,94

Vor acht Spieltagen war Heidenheim mit zehn Punkten Rückstand auf Rang 16 klinisch tot. Doch nun dürfen die Schwaben wieder hoffen. Vor allem da sich St. Pauli und Wolfsburg am kommenden Samstag die Punkte gegenseitig wegnehmen. Nach dem 3:1 in Köln kommt der FCH auf eine Ausbeute von 12 Punkten aus den letzten sieben Spielen. Die Männer von Coach Frank Schmidt überzeugen wieder mit viel Leidenschaft, Mut und Zuversicht. Zudem gewinnt der Verein von der Ostalb in dieser Saison 62,4 Prozent aller Zweikämpfe. Das ist die beste Zweikampfquote der Schwaben in der Bundesliga überhaupt.

Mainz war vor dem Heimspiel gegen Union Berlin schon gerettet und musste mit dem 1:3 am Ende eine bittere Heimpleite hinnehmen. Dabei dominierten die Hausherren das Spiel optisch. Bis zur 88. Minute sah noch alles nach einem 1:1 aus. Doch der Gegner aus der Hauptstadt war im Schlussspurt einfach effizienter. Mit Platz 8 in der Rückrundentabelle hat sich der FSV unter Coach Urs Fischer trotzdem hervorragend aus der Gefahrenzone gezogen. Die Hinserie hatten die 05er noch auf Rang 17 beendet. Die Bilanz zwischen beiden Vereinen ist mit jeweils zwei Siegen und einem Remis ausgeglichen.

Die Formkurve spricht für die Hausherren. Die Chance auf die Relegation lassen sich die Schwaben nicht entgehen. So spielen wir mit einer Quote von 1,94 den Heimsieg für den FCH.

Frankfurt – Stuttgart: Sieg VfB – 1,90

In Frankfurt geht die Krise mit nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen weiter. Doch Coach Albert Riera darf auch nach dem 2:3 in Dortmund die Saison auf der Trainerbank der Adlerträger beenden. Zudem darf die Eintracht nach dem Patzer der Freiburger in Hamburg noch auf die Conference League hoffen. Nun folgt ein Fernduell um Rang 7. Die Breisgauer haben mit 44 Punkten die beste Ausgangslage. Die SGE und Augsburg folgen mit 43 Zählern. Am letzten Spieltag bekommen es die Hessen erneut mit einem Spitzenteam zu tun. Gegen den BVB hat die Mannschaft immerhin Willen gezeigt. Die Zukunft des Trainers steht aber auf der Kippe. Selbst beim Sprung auf Platz 7 endet die Ära des Spaniers wohl nach dieser Saison.

Der VfB hat dagegen nach dem glücklichen Last-Minute-3:3 in Hoffenheim und dem 3:1-Heimerfolg gegen Leverkusen die Teilnahme an der Champions League in der eigenen Hand. Da man im Fernduell mit der TSG das um fünf Treffer bessere Torverhältnis hat, reicht Stuttgart am 34. Spieltag auch ein knapper Erfolg in Frankfurt. Mit viel Wucht spielten die Brustringträger am Wochenende den Gegner Leverkusen teilweise an die Wand. Die Offensive um Deniz Undav und Ermedin Demirovic erdrückte den Gegner regelrecht. Der Sieg hätte am Ende sogar deutlicher ausfallen können. Das Hinspiel gegen die SGE entschied der VfB mit 3:2 für sich. Und die aktuelle Form von Frankfurt lässt auch im Rückspiel wenig Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis gegen ein Topteam der Liga zu.

Gladbach – Hoffenheim: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore – 1,60

Mit dem 1:0-Erfolg gegen den BVB am 32. Spieltag hatte Mönchengladbach den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Doch am vergangenen Wochenende in Augsburg traten die Fohlen ohne jede Spannung auf und hatten zu viele Totalausfälle in ihren Reihen. Leidenschaft, Mut, Biss, Widerstandsfähigkeit, taktische Disziplin und ein wirkliches Miteinander hatte man nicht mit nach Augsburg gebracht. Dabei wurden die letzten beiden Partien nach der Rettung zu einer Art Charaktertest ausgerufen. So ist auch die Zukunft von Coach Eugen Polanski weiterhin fraglich.

Hoffenheim konnte beim knappen 1:0 gegen Werder Bremen ebenfalls nicht überzeugen. Die Kraichgauer waren die ganze Partie über einen Mann mehr, waren aber auf einen weiteren Aussetzer des Gegners angewiesen, um das entscheidende Tor zu erzielen. Die Hausherren spielten zu zögerlich und waren immer wieder fehleranfällig. So bekam der SVW immer wieder aussichtsreiche Konteraktionen angeboten. Zudem könnte sich der verpasste Heimsieg gegen Stuttgart von Spieltag 32, als man in Überzahl in der Nachspielzeit den Treffer zum 3:3 kassierte, am Ende noch rächen.

Im Hinspiel gegen die Fohlen siegte die TSG daheim deutlich mit 5:1. Die letzten Duelle dieser beiden Vereine waren immer sehr ereignisreich. Insgesamt fielen 42 Tore in den jüngsten acht Aufeinandertreffen. Das ist ein Schnitt von über fünf Treffern pro Spiel. Und auch dieses Mal rechnen wir mit einer Quote von 1,60 mit einer unterhaltsamen Partie.

Leverkusen – Hamburg: Sieg Bayer & Über 2,5 Tore – 1,62

Leverkusen liegt im Rennen um die CL-Tickets nur noch in Lauerstellung. Durch das 1:3 in Stuttgart ist die Werkself ins Hintertreffen geraten. Nur wenn der VfB und die TSG am 34. Spieltag gleichzeitig patzen, darf Bayer noch auf die Königsklasse hoffen. Dabei war die Truppe von Coach Kasper Hjulmand erst am vergangenen Spieltag durch ein tolles 4:1 daheim gegen Leipzig auf Rang 4 gesprungen. Doch da konnte sich B04 nicht lange halten. Der VfB war am vergangenen Wochenende in allen Belangen überlegen. Ausgerechnet im womöglich wichtigsten Spiel des Jahres brachte Leverkusen nicht die richtige Einstellung auf den Rasen.

Der HSV hat dagegen sein letztes Heimspiel der Saison mit 3:2 gegen Freiburg gewonnen. Nach einer zwischenzeitlichen Negativserie haben die Rothosen mit zwei Siegen zum Saisonende rechtzeitig die Kurve gekriegt. Insgesamt hat sich der Traditionsverein eindrucksvoll im Oberhaus zurückgemeldet und war nie wirklich in Abstiegsgefahr geraten. Die letzten drei Duelle zwischen B04 und HSV gingen an Bayer. Hamburg konnte gerade mal eines der jüngsten acht Duelle gegen Leverkusen für sich entscheiden (1U, 6N). Und auch dieses Mal rechnen wir mit einer Leistungssteigerung sowie einem Dreier für die Werkself.