SPORT1 Betting 20.10.2025 • 18:00 Uhr Die Buchmacher haben das nächste Wochenende eingeläutet | Wir haben die besten Bundesliga-Wetten des 8. Spieltags für euch!

Der 8. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 hat wieder zahlreiche spannende Spiele auf dem Programm. Vor allem dürfte der achte Durchgang der laufenden Spielzeit einige Tore mit sich bringen. Wir blicken auf die Safe und Value Bets des kommenden Wochenendes voraus!

Der 8. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 beginnt am Freitagabend im Weserstadion mit dem Duell zwischen Werder Bremen und Union Berlin. Beendet wird die achte Runde am Sonntag um 17:30 in Stuttgart, wenn der heimische VfB die Nullfünfer aus Mainz empfängt.

Wir schauen zusammen mit Buchmacher Betway auf die fünf besten Wetten zum 8. Bundesliga-Spieltag 2025/2026 voraus. Wo gibt es Safe und Value Bets?

Die besten Wetten zum 8. Bundesliga-Spieltag 2025/2026

Gladbach - Bayern: Bayern über 2,5 Tore

Wir blicken zunächst auf das ungleichste Duell. Der Tabellenführer ist zu Gast beim Schlusslicht. Die Gladbacher sind seit 14 Bundesligaspielen sieglos (5U, 9N) und treffen auf den Rekordmeister, der bisher alle Pflichtspiele in dieser Saison gewonnen hat. Trotz der Abgänge von Müller, Coman und Sané ist vor allem die Bayern-Offensive sehr treffsicher. Der FCB kann in der Liga einen Schnitt von 3,9 Toren pro Spiel vorweisen. Besonders sticht dabei Harry Kane hervor, der 2025/26 auf 22 Pflichtspieltreffer (für Bayern und England) in 14 Spielen kommt. So ist der Gladbach Bayern Tipp “Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 eine absolute Safe Bet!

Werder Bremen - Union Berlin: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen

Und auch die Zuschauer des Freitagabend-Spiels dürfen sich freuen. Werder Bremen hat aktuell mit 16 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Bundesliga nach Eintracht Frankfurt (18). Zudem ließen die Grün-Weißen im Saisonverlauf zusammen mit Union Berlin die meisten gegnerischen Großchancen zu. Nun treffen ausgerechnet die Bremer und die Eisernen im Weserstadion aufeinander. So könnt ihr euch ziemlich bedenkenlos bei Betway eine Quote von 2,00 für die Werder Bremen Union Berlin Wette “Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen” sichern.

VfB Stuttgart - Mainz: Sieg VfB

Mit vier Siegen in Folge ist der VfB in der Bundesliga das Team der Stunde. Durch diese Serie sind die Schwaben auf Rang 3 der Tabelle geklettert. Die Stuttgarter haben als einziges Team neben Leipzig und den Bayern auch alle ihre Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Am Sonntag sind die formschwachen Mainzer zu Gast im “Ländle”. Die Nullfünfer stehen nach sieben Spieltagen mit gerade mal vier Punkten auf Rang 16 der Tabelle und haben mit 18 Spielen ohne Weiße Weste ihren Vereins-Negativrekord eingestellt. Bei dieser Ausgangslage hat die Siegquote von 1,72 bei Betway für einen Dreier der Hausherren durchaus einiges an Value!

Dortmund - Köln: Sieg BVB & Über 1,5 Tore

Die Serie des BVB mit 14 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage ging am vergangenen Wochenende mit dem 1:2 bei den Bayern zu Ende. Doch vor allem im zweiten Durchgang zeigten die Mannen von Coach Niko Kovac eine gute Leistung und hätten mit etwas Glück auch einen Punkt aus der Allianz Arena mitnehmen können. Nun wollen die Schwarz-Gelben eine neue Serie starten. Die Aufgabe gegen den 1. FC Köln wird sicher nicht ganz einfach. Denn der Aufsteiger hat mit Platz 6 und elf Punkten nach sieben Spieltagen einen sensationellen Start hingelegt. Doch die Westfalen haben die letzten fünf Heimspiele gegen die Geißböcke alle gewonnen. Und fast alles spricht für die Fortsetzung dieser Serie mit einer Quote von 1,66 bei Betway.



