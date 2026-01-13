Die Favoriten im Halbfinale: Wer zieht ins Afrika-Cup-Endspiel 2025 ein?

SPORT1 Betting 13.01.2026 • 18:00 Uhr Halbfinal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Afrika Cup 2025 Wette | Wer bestreitet das Finale?

Unser Sportwetten Tipp zum Afrika Cup 2025 Halbfinale: Im Wett Tipp heute nehmen wir bei der Afrikameisterschaft die zwei Partien in der Runde der letzten Vier unter die Lupe. Unsere Prognose geht von zwei ganz engen und spannenden Partien auf Augenhöhe aus.

Da waren es nur noch Vier! Beim Africa Cup of Nations 2025 steht am Mittwoch das Halbfinale an. Und mit den Nationen Marokko, Senegal, Nigeria und Ägypten ist die Vorschlussrunde nicht nur hervorragend besetzt, sondern verspricht auch ganz viel Spannung.

Wer zieht in das Endspiel am Samstag, den 17. Januar 2026 um 17 Uhr in Rabat ein? Darf Marokko weiter auf ein “Finale daheim” und den ersten Titel seit 1976 hoffen? Wir schauen zusammen mit Buchmacher Winamax in unserer Afrika Cup Halbfinal Prognose auf die beiden Spiele und wagen eine Vorhersage.

Afrika-Cup 2025 Viertelfinale Quoten Analyse:

Für die Sportwetten Anbieter spielt die Afrikameisterschaft schon von Beginn an eine große Rolle. Alle Buchmacher haben nun natürlich auch spannende Afrika-Cup 2025 Halbfinal Quoten im Angebot. Ihr könnt dabei nicht nur auf die zwei Partien setzen, sondern auch einen Tipp auf den Gesamtsieger abgeben.

Beim Markt “Wer gewinnt die Afrikameisterschaft 2025?” sieht Winamax immer noch den Gastgeber mit einer Quote von 2,35 vorne. Dahinter folgen der Senegal (3,50), Nigeria (4,00) und Ägypten (6,00). Natürlich findet ihr bei Winamax noch viele weitere Afrika-Cup 2025 Halbfinal Wettquoten.

Wenn ihr wissen wollt, warum der Bookie auf dem deutschen Markt zu den besten Anbietern gehört, solltet ihr einen Blick auf unsere Winamax Erfahrungen werfen. Dort verraten wir euch alle Infos, die ihr für den Winamax Bonus wissen müsst. Auch findet ihr bei uns einen Überblick, welche Buchmacher euch Sportwetten mit Paysafecard ermöglichen.

Alle Quoten zum Markt “Wer gewinnt den Africa Cup of Nations 2025?”:

Marokko 2,35

Senegal 3,50 Nigeria 4,00Ägypten 6,00

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Afrika Cup Viertelfinal Prognose: Wer bleibt im Rennen?

Senegal - Ägypten (Mi, 18 Uhr): Unentschieden

Im ersten Halbfinale des AFCON 2025 kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels der Afrikameisterschaft 2021. Damals setzte sich der Senegal im Elfmeterschießen mit 4:2 durch und sicherte sich damit den ersten kontinentalen Titel. Die Ägypter sind nun auf Revanche aus. Doch wir rechnen wieder mit einem ganz engen Spiel auf Augenhöhe. Der Senegal schaffte es in der Gruppe D mit zwei Siegen sowie einem Remis auf den ersten Platz. Danach setzten sich die Löwen von Teranga in der K.o.-Runde mit 3:1 gegen den Sudan und mit 1:0 gegen Mali durch. Im Viertelfinale durften die Senegalesen die zweite Halbzeit in Überzahl agieren. Der Favorit hatte dann alles im Griff und ließ nichts zu. Das Tor des Tages erzielte Iliman Ndiaye (Everton). Die Männer von Coach Pape Thiaw stehen bei den erzielten Toren pro Spiel (11) und den Gegentoren pro Partie (2) jeweils auf Rang 2. Diese Mischung macht Senegal zu einem ganz unangenehmen Gegner.

So sind die Löwen bei Winamax mit einer Siegquote von 2,10 im Halbfinale auch favorisiert (Siegquote 3,80 für die Ägypter). Doch der Rekordgewinner Ägypten wird eine harte Nuss. In der Runde der letzten Acht gegen Titelverteidiger Elfenbeinküste hatten die Pharaonen nur 32 Prozent Ballbesitz und lagen auch bei den xG (0,78 zu 1,17) sowie den Gesamtschüssen (6 zu 13) hinten. Doch mit viel Effizienz und dank Superstar Salah setzte sich die Truppe von Coach Hossam Hassan am Ende mit 3:2 durch. Der Angreifer von Liverpool steht im Turnier bei fünf Scorerpunkten (4 Tore, 1 Vorlage). Die Ägypter sind auch beim Africa Cup 2025 wieder einmal besonders schwer zu schlagen, was auch die Zahl der meisten Torverhinderungen pro Spiel (38,6) belegt. Wir glauben, dass das erste Halbfinale in der regulären Zeit keinen Sieger findet und spielen so bei Winamax den Tipp “Unentschieden” mit einer Quote von 2,90.

Nigeria - Marokko (Mi, 21 Uhr): Unter 2,5 Tore

Im zweiten Afrika-Cup-Halbfinale bekommt es der Gastgeber mit der besten Offensive des Turniers zu tun. Nigeria setzte sich im Halbfinale souverän mit 2:0 gegen Algerien durch. Obwohl die Algerier zuvor auch alle vier Partien im Wettbewerb gewinnen konnten, blieb die erwartete Spannung aus. Denn die Super Eagles lagen bei Statistiken wie dem Ballbesitz (57%), den xG (3,36 zu 0,13) und den Gesamtschüssen 13:3 klar vorne. Gegen chancenlose Algerier geriet die Leistung der Nigerianer am Ende zur Machtdemonstration. Osimhen (Galatasaray) steht nun schon bei fünf Toren und fünf Vorlagen. Zudem stellen die Westafrikaner mit insgesamt 14 Treffern und einer “Shot Conversion” von 21 Prozent weiter die beste Offensive des Turniers.

Doch wie gut läuft es gegen die beste Defensive im Wettbewerb? Marokko hat sich erstmals seit 2004 wieder für das Halbfinale des Afrika-Cups qualifiziert. Der Gastgeber hat einerseits die beste Defensive (1 Gegentor) und mit Brahim Diaz von Real Madrid (5 Tore) den besten Stürmer der Afrikameisterschaft. Im zweiten Viertelfinale setzten sich die Atlas Löwen mit 2:0 gegen ein harmloses Kamerun durch. Zwei Standards knackten die gegnerische Defensive. Somit lebt für die Nordafrikaner der Traum vom Titel im eigenen Land weiter. Für Winamax sind die Marokkaner mit einer Siegquote von 2,20 zu 3,35 die leichten Favoriten. Wir können uns hier aber für keine Mannschaft entscheiden, glauben aber, dass die beste Abwehr die beste Sturmreihe einbremsen wird. So spielen wir bei Winamax mit einer Quote von 1,58 den Tipp “Unter 2,5 Tore”.