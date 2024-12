Dobey - Price Tipp, Prognose, Quoten | 01.01.2025

Unser Dobey - Price Sportwetten Tipp zum Darts WM 2025 Spiel am 01.01.2025 lautet: Price behauptet sich in einem Schlagabtausch gegen Dobey.

Bei der Darts WM 2025 geht es an Neujahr mit den Viertelfinals weiter. Eines der Highlights ist die Partie zwischen Chris Dobey und Gerwyn Price. Die Favoritenrolle beim Duell des 14. gegen den 8. der Order of Merit liegt auf Seiten des “Iceman”.

Unser Dobey vs. Price Wett Tipp heute lautet “Über 7,5 Sets” mit einer Quote von 1,80 bei Betano .

Darum tippen wir bei Dobey vs. Price “Über 7,5 Sets”

Dobey vs. Price Quoten Analyse:

Die Dobey vs. Price Quoten der besten Sportwettenanbieter zeigen, dass es beim Duell des 14. gegen den 8. keinen klaren Favoriten gibt. Der Sieg für „Hollywood“ ist mit 1,87 bewertet und damit genauso hoch wie das Weiterkommen für den „Iceman“. So bieten uns die Dobey gegen Price Quoten keine wirkliche Hilfestellung.

Dobey vs. Price Prognose: Umkämpftes Match mit acht oder mehr Sets

Das grundsätzlich etwas bessere Jahr hat zweifellos “Hollywood” gespielt. Der Engländer konnte 67 Prozent und damit zwei Drittel seiner Partien in den letzten 12 Monaten gewinnen. Price hat hier das Nachsehen und steht “nur” bei einem Wert von 60 Prozent.

Der grundsätzliche Eindruck spricht also für Dobey, der 2024 ein Players Championship Turnier gewann und bei den World Series of Darts Finals in der Runde der letzten Acht stand.