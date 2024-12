Dortmund - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 11.12.2024

SPORT1 Betting 10.12.2024 • 11:00 Uhr Dortmund - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Kann der BVB die Katalanen wirklich fordern?

Unser Dortmund - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 11.12.2024 lautet: Die beiden treffsichersten Offensiven der Königsklasse bescheren uns im Wett Tipp heute einen spektakulären Abend.

Verletzungen in der Verteidigung sind ein Dauerthema für Nuri Sahin. Der BVB-Trainer muss gegen Barcelona auf Waldemar Anton und Niklas Süle verzichten, wodurch unsere Dortmund Barcelona Prognose nochmal zusätzlichen Rückenwind erhält.

Dortmund (16) und Barca (18) sind die beiden stärksten Offensiv-Mannschaften der Champions League. Es wäre beinahe leichtfertig, den Dortmund Barcelona Wett Tipp heute nicht auf “Über 3,5 Tore” abzugeben, Bet365 verteilt dafür eine starke Quote von 2,05 .

Darum tippen wir bei Dortmund vs Barcelona auf “Über 3,5 Tore”:

3 der letzten 4 Champions-League-Spiele des FC Barcelona enthielten mindestens 4 Tore.

Barca erlaubte in beiden CL-Auswärtsspielen “Über 1,5 Gegentore”.

Barca erzielte bisher 12,8 erwartbare Tore (3.).

Dortmund vs Barcelona Quoten Analyse:

Die Dortmund Barcelona Quoten bei LeoVegas fallen für einen Sieg der Katalanen äußerst üppig aus und erreichen einen Wert von 2,12. Nachdem die Gäste ihre vier vorangegangenen Champions-League-Spiele allesamt gewonnen haben, klingt das nach einem mehr als fairen Angebot.

Überfliegt ihr die Dortmund Barcelona Wettquoten, fällt sofort die leichte Außenseiterrolle der Schwarz-Gelben auf. Der BVB muss mit seiner Heimstärke jedoch stets im Blick behalten werden. Bei Siegquoten bis 3,20 fällt es nicht gerade einfach, die Finger von einer solchen Wette zu lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Barcelona Prognose: Der Weg führt nur nach vorne

Hansi Flick lässt beim FC Barcelona mutigen Offensivfußball spielen, den er offensichtlich ebenso auf die Verteidigung überträgt. Barca scheut zu keinem Zeitpunkt einer Partie das Risiko und verteidigt nicht selten mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte.

Hohe Balleroberungen (5,4 pro CL-Spiel) sind fest eingeplant und führen regelmäßig zu einfachen Abschluss-Situationen, mit denen die gegnerische Verteidigung auf dem falschen Fuß erwischt wird. Das kann auch im Dortmund Barcelona Tipp passieren.

In Summe ermöglichte dieser Spielansatz den Katalanen 18 Treffer in nur fünf Champions-League-Partien. Kein anderes Team kommt in dieser Spielzeit an diesem hohen Wert vorbei (3,6 Tore pro Spiel).

Am nächsten dran ist noch der BVB, der sich mit 16 Toren an fünf CL-Spieltagen als echtes Powerhouse entpuppt hat. Drei von fünf Begegnungen nutzten die Schwarz-Gelben für “Über 2,5 Tore” in einer Partie.

Dortmund - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Gladbach (A), 1:1 Bayern (H), 3:0 Dinamo Zagreb (A), 4:0 Freiburg (H), 1:3 Mainz (A).

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:2 Betis Sevilla (A), 5:1 Mallorca (A), 1:2 Las Palmas (H), 3:0 Brest (H), 2:2 Celta Vigo (A).

Letzte Spiele Dortmund vs. Barcelona: 1:3 (A), 0:0 (H), 1:1 (H), 0:2 (A)

Traditionsbuchmacher Bet365 fungiert als Sponsor der Königsklasse und stellt im Rahmen seines Bet365 CL-Ticket-Gewinnspiels jeden Spieltag eines von zehn Ticket-Paaren in Aussicht.

Somit duellieren sich unter der Woche die beiden treffsichersten Offensivreihen der diesjährigen Champions-League-Saison im Signal-Iduna-Park. Allerdings könnte ein Erfolg für die Gastgeber extrem schwer werden.

Nuri Sahin muss auf Niklas Süle und Waldemar Anton verzichten und wahrscheinlich seinen Kapitän Emre Can zurück ins Zentrum seiner Viererkette beordern. Das schwächt seine ohnehin nur durchschnittlich starke Verteidigung (7,7 xGA) in der Dortmund gegen Barcelona Prognose.

Barcelona erlaubte in dieser CL-Saison erst 3,5 erwartbare Gegentreffer. Angeführt wird diese spezielle Kategorie von Atalanta Bergamo (3,1 xGA). Direkt dahinter haben sich die Blaugrana ihren Platz gesichert.

Allerdings ist das hohe Pressing des spanischen Vertreters vor allem in der Ferne anfällig für Gegentore. Barcelona erlaubte in beiden vorangegangenen Auswärtsspielen der Königsklasse je “Über 1,5 Gegentore”.

Dementsprechend lädt die Quote von 2,00 für den Dortmund Barcelona Tipp “Dortmund Über 1,5 Tore” zu einem Versuch ein, der mit einer Gratiswette ohne Risiko gewagt werden kann.

So seht ihr Dortmund - Barcelona im TV oder Stream:

11. Dezember 2024, 21 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Für den bärenstarken Angriff der Katalanen müssen sich die Schwarz-Gelben eine besondere Rezeptur überlegen, ansonsten gibt es vor den spielfreudigen Akteuren von Gäste-Trainer Hansi Flick kein Entkommen.

Barca erzielte in zwei der vier vorangegangenen Pflichtspiele “Über 2,5 Tore” und beendete nur eines der letzten fünf Pflichtspiele mit weniger als zwei eigenen Treffern.

Dortmund vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini, Groß, Nmecha, Beier, Sabitzer, Gittens, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Lührs, Kabar, Couto, Azhil, Reyna, Duranville, Malen

Startelf Barcelona: Pena - Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Szczesny, Astralaga, Eric Garcia, Dominguez, Gerard Martin, Fort, Fermin Lopez, Gavi, Frenkie de Jong, Torre, Ferran Torres, Pau Victor

Drei der vier vorangegangenen Auftritte von Barcelona in der Königsklasse boten eine Paarung mit “Über 3,5 Toren” in der Partie. Kein einziges Champions-League-Spiel der Flick-Elf wurde mit “Unter 2,5 Toren” abgepfiffen.

Beim BVB fielen die Zahlen ziemlich ähnlich aus. Bis auf das 1:0 im Heimspiel gegen Sturm Graz wurden alle Begegnungen in der Champions League mit mindestens drei gefallenen Treffern beendet, also dürfen wir uns in der Dortmund vs. Barcelona Prognose auf eine Torflut freuen.

Unser Dortmund - Barcelona Tipp: Über 3,5 Tore

Die Viererkette der Gastgeber ist nicht eingespielt und das könnte gegen die angriffsfreudigen Katalanen zu einem echten Problem werden. Gleichzeitig kann der BVB im eigenen Stadion von einer große Energie auf den Rängen profitieren und selbst einige Torchancen herausspielen.