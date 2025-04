Dortmund - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2025

SPORT1 Betting 14.04.2025 • 11:00 Uhr Dortmund - Barcelona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie verabschiedet sich der BVB aus der Königsklasse?

Unser Dortmund - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Viertelfinal Rückspiel am 15.04.2025 lautet: Natürlich hoffen die Westfalen im Rückspiel auf ein Wunder. Aber der Einzug von Barcelona ins Halbfinale gerät im Wett Tipp heute nicht mehr in Gefahr.

In der Vorwoche kassierte der BVB in der Champions League im Viertelfinal-Hinspiel bei Barcelona eine klare 0:4-Klatsche. So brauchen die Dortmunder im Rückspiel am Dienstag vor den eigenen Fans fast noch mehr als ein Wunder. Auf beiden Seiten geben sich die Verantwortlichen zwar noch zurückhaltend.

Doch in 159 Fällen, in denen eine Mannschaft im Europapokal das Hinspiel mit vier Toren Unterschied verloren hat, konnte dieser Rückstand nur ein einziges Mal noch gedreht werden. Dieses Kunststück gelang Barca in der Saison 2016/17 gegen PSG. Nach einem 0:4 auswärts folgte ein 6:1-Heimsieg.

Von so einem Ergebnis sind wir in unserer Dortmund Barcelona Prognose aber weit entfernt. Stattdessen spielen wir mit einer Quote von 1,72 bei Bet365, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, den Dortmund Barcelona Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Beide Teams treffen”.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darum tippen wir bei Dortmund vs Barcelona auf “Doppelte Chance x/2 & Beide Teams treffen”:

Der BVB ist nach 6 Duellen noch ohne Sieg gegen Barca

Die Blaugrana sind seit 24 Pflichtspielen ohne Niederlage

Schon im Hinspiel wurde ein Klassenunterschied deutlich

Dortmund vs Barcelona Quoten Analyse:

Das Hinspiel hat die Unterschiede zwischen beiden Teams deutlich gemacht. Auch beim Marktwert haben die Blaugrana mit 1,02 Milliarden Euro zu 436 Mio. Euro klar die Nase vorne. So ist auch die Tendenz der Dortmund vs Barcelona Quoten eindeutig.

Bei Buchmacher Bet365, der euch steuerfreie Bet365-Wetten ermöglicht, sind die Gäste mit einer Siegquote von 1,80 die Favoriten. Die höchsten Dortmund gegen Barcelona Wettquoten werden mit einer 4,00 für ein Remis ausgeschüttet.

Und ein Erfolg der Hausherren wird mit einer 3,90 belohnt. Was der Bookie alles zu bieten hat, verrät euch unser ausführlicher Bet365 Test. Hervorzuheben sind die Vielfalt an Wettmärkten, die Wett-Boosts, der Wetten-Konfigurator oder auch der Kombiwetten-Boost.

Dortmund vs Barcelona Prognose: Kann der BVB etwas Wiedergutmachung betreiben?

Wenige Tage nach dem 0:4 in Barcelona stand für Dortmund zu Gast bei den Bayern schon das nächste Topspiel an. In München agierte der BVB deutlich geschlossener und konzentrierter. Zudem nutzte die Truppe von Coach Niko Kovac ihre Chancen besser. So nahmen die Schwarz-Gelben mit einem 2:2 einen Punkt aus der Allianz Arena mit. Durch dieses Remis ist der Abstand auf die CL-Plätze zwar auf sechs Punkte angewachsen. Dafür ist der Rückstand auf die Plätze 5 und 6 gleich geblieben. Nach einem schweren Start unter Kovac ist der Trend mit sieben Punkten aus den letzten drei Ligaspielen inzwischen positiv.

Endlich haben die Verantwortlichen eine Grundordnung gefunden, in der sich die Mannschaft wohl fühlt. Trotzdem setzte es in den vergangenen 14 Ligaspielen sieben Niederlagen (5S, 2U). In der Königsklasse mussten die Westfalen schon 18 Gegentore hinnehmen. In seiner Europapokal-Geschichte konnte der Verein in drei Versuchen einmal einen 0:2-Rückstand umbiegen (1999/2000 im UEFA-Pokal gegen die Rangers). In den beiden K.o.-Duellen, die auswärts mit 0:3 verloren wurden, schied Dortmund am Ende auch immer aus.

Der FC Barcelona hat nach einer kleinen Schwächephase zum Ende des Jahres 2024 unter Coach Hansi Flick endgültig in die Spur gefunden. Die Mannschaft beeindruckt mit einem berauschenden Offensiv-Spektakel, bei dem jedes Zahnrad ineinandergreift. So haben die Blaugrana in 49 Pflichtspielen 2024/25 schon 146 Tore erzielt. Ganz vorne steht dabei Robert Lewandowski mit 40 Pflichtspieltoren. Für Barca scheint in dieser Saison alles möglich zu sein, sogar das Quadruple. Den nationalen Supercup hat man gegen den Erzrivalen Real Madrid ja schon gewonnen.

Am Wochenende gab es in der Liga einen knappen 1:0-Sieg beim Abstiegskandidaten Leganes. Damit führt der FCB weiter die Tabelle in La Liga an. Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt vier Punkte. Zudem trifft man im Finale der Copa del Rey am 26. April ebenfalls auf die Königlichen. Und in der Königsklasse winkt das erste Halbfinale seit 2019. Seit 24 Pflichtspielen sind die Blaugrana ohne Niederlage. In der Champions League kann Barcelona auch die beste Offensive (36) und die beste Shot Conversion (27,3%) vorweisen. So fällt uns der Dortmund Barcelona Tipp nicht schwer.

Dortmund - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:2 Bayern München (A), 0:4 Barcelona (A), 4:1 Freiburg (A), 3:1 Mainz (H), 0:2 RB Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 1:0 Leganes (A), 4:0 Dortmund (H), 1:1 Betis Sevilla (H), 1:0 Atletico Madrid (A), 4:1 Girona (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Barcelona: 0:4 (A), 2:3 (H), 1:3 (A), 0:0 (H), 1:1 (H)

Bisher gab es zwischen beiden Vereinen sechs Duelle. Die Westfalen warten noch auf den ersten Sieg und können bisher lediglich zwei Remis vorweisen. Das müssen wir bei der Dortmund Barcelona Prognose natürlich berücksichtigen.

Schon am 6. Spieltag der Ligaphase der laufenden CL-Saison siegte Barca mit 3:2 in Dortmund. In der Vorwoche sprachen Statistiken wie Ballbesitz (60%), Expected Goals (3,69 zu 1,45) und Gesamtschüsse (18:13) erneut klar für die Blaugrana.

Traut ihr den Schwarz-Gelben etwas Wiedergutmachung zu? Und habt noch kein Konto bei dem Anbieter? Dann könnt ihr euch mit unserem exklusiven Bonus Code zuerst den Bet365 Wettbonus sichern und dann auch etwas in Risiko gehen.

Der Bet365 Sportwetten Bonus beschert Neukunden 100% bis zu 100€ in Wett-Credits auf die erste Einzahlung. Ihr habt für die Umsetzung 30 Tage Zeit. Dabei sind ausschließlich Wetten mit einer Mindestquote von 1.20 erlaubt.

Die Hausherren werden auf Wiedergutmachung und ein schnelles erstes Tor aus sein. So ist der Dortmund Barcelona Tipp “1. Tor BVB” eine gute Alternative. In der tollen Bet365 App gibt es dafür eine Quote von 2,40.

Auf der Suche nach weiteren Wett-Optionen solltet ihr auch mal einen Blick auf das umfassende Stats-Angebot von Bet365 werfen. In der Statistik-Tabelle neben der jeweiligen Paarung findet ihr einige Zahlen und Fakten zu den Spielen.

Ihr wollt euren Dortmund Barcelona Tipp mit PayPal-Wettguthaben spielen? Kein Problem! In unserer Anleitung bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die Ein- und Auszahlung mit PayPal bei Bet365.

So seht ihr Dortmund - Barcelona im TV oder Stream:

15. April 2025, 21 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung Stream: Amazon Prime

Amazon Prime Video darf in der CL-Saison 2024/25 jeden Dienstag ein Spiel live übertragen. Bei den Rückspielen im Viertelfinale hat sich der Streamingdienst für die Partie zwischen Dortmund und Barcelona entschieden.

Der Anstoß im Signal-Iduna-Park erfolgt um 21 Uhr.

Dortmund vs Barcelona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Can, Anton - Ryerson, F. Nmecha, Svensson - Chukwuemeka, P. Groß - Beier, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, A. Meyer, Bensebaini, Kabar, Yan Couto, Brandt, Özcan, Reyna, Wätjen, Adeyemi, Duranville, Gittens

Startelf Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez, G. Martin - F. de Jong - Fermin, Pedri - Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ersatzbank Barcelona: Inaki Pena, Kochen (Tor), Christensen, Fort, Pablo Torre, Ansu Fati, Pau Victor, Gavi, Ferran Torres, Eric

Die Hausherren müssen am Dienstag vor allem auf Sabitzer und Schlotterbeck verzichten. Schon im Hinspiel wurde der Nationalspieler in der Defensive schmerzlich vermisst. Und auch am Dienstag könnte dieser Ausfall Auswirkungen auf die Dortmund Barcelona Prognose haben. Bei den Gästen fehlen Balde, Casado, ter Stegen und Bernal. Ob Dani Olmo und Araujo spielen können, ist noch unklar.

Nach der Anmeldung bei Bet365 könnt ihr auch auf die Wett-Boosts des Anbieters zugreifen. Im Vorfeld des Rückspiels zwischen dem BVB und Barca gibt es beispielsweise für die Kombi-Wette „Doppelte Chance 1/x“ plus „Beide Teams treffen“ und „Guirassy trifft“ anstatt einer 4,50 eine 5,00.

Ebenfalls eine tolle Wett-Option bietet Bet365 mit der “Vorzeitigen Auszahlung bei einer 2-Tore-Führung”. Dabei werden Auswahlen vorzeitig abgerechnet, wenn das Team, auf das ihr gewettet habt, mit zwei Toren in Führung geht.

Wenn ihr auch einmal ein Champions-League-Spiel live erleben wollt, können wir euch das Gewinnspiel von Bet365 ans Herz legen. Der Buchmacher ist offizieller Sponsor der Königsklasse und bietet seinen Kunden in der Champions-League-Ticketverlosung ab Donnerstag, dem 17.04.2025, wieder die Chance auf 10x2 CL-Tickets.

Unser Dortmund - Barcelona Tipp: Doppelte Chance x/2 & Beide Teams treffen

Barca könnte sich am Dienstag problemlos eine knappe Niederlage leisten. Aber mit dieser Einstellung werden die Männer von Coach Hansi Flick sicher nicht ins Spiel gehen. Der BVB will auf jeden Fall mehr Gegenwehr leisten als im Hinspiel.

Doch schon in der Vorwoche waren das Ergebnis und der Klassenunterschied zu deutlich. So werden die Katalanen mindestens mit einem Remis vom Platz gehen. Und die Zuschauer dürfen sich auf ein unterhaltsames Spiel mit Toren auf beiden Seiten freuen.