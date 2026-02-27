Dortmund gegen Bayern Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 28.02.2026

SPORT1 Betting 27.02.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Dortmund gegen Bayern Prognosen von unserem Wett-Experten für dieses Bundesliga-Duell am 28.02.2026.

Der FC Bayern ist seit sieben Gastspielen in Dortmund ungeschlagen. Diese Serie wollen die Münchner am 24. Spieltag der Saison 2025/26 ausbauen. Und der Klassiker zwischen dem BVB und dem Rekordmeister verspricht am Samstag, den 28. Februar 2026, um 18:30 Uhr auch ein hochspannendes Duell zu werden.

Unsere Analyse deutet auf ein enges Spiel hin, bei dem ein Unentschieden eine realistische Möglichkeit darstellt. Die aktuellen Dortmund gegen Bayern Quoten spiegeln zwar eine Favoritenrolle der Münchner wider, doch die Form des BVB spricht eine andere Sprache. Angesichts der langen Ungeschlagen-Serie der Dortmunder sehen wir in einem Remis den größten Wert.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ein Sieg der Bayern würde den Vorsprung an der Tabellenspitze auf elf Punkte ausbauen und wäre eine Vorentscheidung im Titelkampf. Doch die Borussia aus Dortmund wird alles daran setzen, ihre letzte Chance zu wahren.

Die Mannschaft von Niko Kovac ist seit 16 Ligaspielen ungeschlagen und hat in dieser Saison erst eine einzige Niederlage hinnehmen müssen – ausgerechnet im Hinspiel gegen die Bayern. Die Heimstärke im Signal Iduna Park ist dabei Dortmunds größter Trumpf, denn nur Leipzig und Stuttgart konnten dort in dieser Saison einen Punkt entführen.

Die Bayern reisen als Tormaschine der Liga an. Mit 85 Saisontoren haben die Münchner 36 Treffer mehr erzielt als die nächstbesten Offensiven aus Dortmund und Hoffenheim. Allerdings zeigte die Mannschaft von Vincent Kompany zuletzt auch Schwächen, ließ Ende Januar Punkte gegen Augsburg und Hamburg liegen und offenbarte defensive Anfälligkeiten.

Die Dortmund gegen Bayern Quoten sehen die Gäste zwar vorne, doch die Statistiken der letzten Duelle zeichnen ein ausgeglicheneres Bild. Zwei der letzten drei direkten Begegnungen endeten unentschieden, ebenso wie zwei der letzten drei Partien in Dortmund.

Die Dortmund gegen Bayern Team-News sind ebenfalls ein entscheidender Faktor. Bei den Bayern fehlt Stammtorhüter Manuel Neuer verletzungsbedingt. Auf Dortmunder Seite könnte der Ausfall von Julian Ryerson die Statik im Mittelfeld beeinflussen. Diese Faktoren fließen in unsere Dortmund gegen Bayern Prognosen mit ein und bestärken die Annahme, dass der BVB dem Rekordmeister mindestens einen Punkt abtrotzen kann.

Dortmund gegen Bayern: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Dortmund gegen Bayern Prognosen für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Wett Tipps für das Spitzenspiel:

Tipp 1: Unentschieden ( Quote 4,80 bei Winamax) : Obwohl die Bayern als Tabellenführer favorisiert sind, ist Dortmund seit 16 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Fünf dieser Partien endeten mit einem Remis. Der BVB hat die nötige Offensivkraft, um mit den Münchnern mitzuhalten und sich vor heimischer Kulisse einen Punkt zu sichern. Die Historie unterstützt diesen Tipp, da zwei der letzten drei Duelle unentschieden ausgingen.

