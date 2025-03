Dortmund - Lille Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2025

SPORT1 Betting 03.03.2025 • 11:00 Uhr Dortmund - Lille Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Verschafft sich der BVB eine gute Position fürs Rückspiel?

Unser Dortmund - Lille Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 04.03.2025 lautet: Die Borussia sichert sich im Wett Tipp heute mindestens ein Remis. Das ist für das zweite Duell zu Gast bei den heimstarken Doggen auch dringend nötig.

In der Champions-League-Saison 2024/25 geht es Schlag auf Schlag. In dieser Woche stehen schon die Hinspiele im Achtelfinale an. Der BVB hat mit dem OSC Lille von allen Teams, die direkt in die Runde der letzten 16 eingezogen sind, sicherlich noch eines der dankbarsten Lose gezogen, doch die Männer von Coach Niko Kovac dürfen die Doggen nicht unterschätzen.

Die Quoten der Dortmund Lille Prognose trauen den Hausherren am Dienstagabend schon mal ein gutes Ergebnis zu. Uns geht es ähnlich. Wir spielen mit einer Quote von 1,67 bei Merkur Bets den Dortmund Lille Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Lille auf “Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore”:

Dortmund hat nur eines der letzten 16 CL-Heimspiele verloren

Der OSC ist in der Ligue 1 das beste Heimteam, steht in der Auswärtstabelle aber lediglich auf Rang 8

Lille konnte gerade mal 2 von 11 Duellen gegen deutsche Vereine gewinnen

Dortmund vs Lille Quoten Analyse:

Am Dienstag spricht natürlich der Heimvorteil für die Borussen, zudem haben die Schwarz-Gelben auch beim Marktwert (473 Mio. zu 297 Mio. Euro) die Nase etwas vorne. Das spiegelt sich auch bei den Dortmund vs Lille Quoten wider.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den besten Wettanbietern gerade mal auf einen Höchstwert von 1,73. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Franzosen mit Dortmund gegen Lille Wettquoten zwischen 4,50 und 5,10 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Lille Prognose: Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Am Wochenende war es endlich soweit: Mit dem 2:0 auf St. Pauli konnte der BVB erstmals in dieser Saison zwei Liga-Siege in Folge feiern. Noch immer steht Dortmund nur auf Platz 10 der Bundesliga-Tabelle, doch die Maßnahmen des neuen Trainers Niko Kovac zeigen so langsam Wirkung. Der neue Coach setzt auf feste Rollen, einfache Prinzipien und viel Routine. Die Basis ist eine stabile Defensive. In vier der sechs Pflichtspiele unter Kovac stand am Ende die Null. Zudem setzt die Offensive um Karim Adeyemi und Serhou Guirassy in den entscheidenden Momenten die richtigen Akzente.

So hat die Borussia nur noch drei Zähler Rückstand auf Platz 6. Nun wollen die Schwarz-Gelben ins CL-Viertelfinale einziehen. Von den letzten 16 Heimspielen in der Königsklasse hat der BVB gerade mal eines verloren (10S, 5U). Mitte Dezember gab es ein 2:3 gegen den FC Barcelona. In der Champions League hatten die Westfalen schon die ganze Saison die konstanteren Leistungen gezeigt und die Liga-Phase mit 15 Punkten (5S, 3N) auf Rang 10 beendet. Dabei führt Angreifer Guirassy die Torschützenliste in der CL mit zehn Toren an. Ihr wollt für euren Dortmund Lille Tipp eine Gratiswette & Freebet nutzen? Dann solltet ihr einen Blick auf unsere Übersicht aller Gratis Sportwetten im März 2025 werfen.

In der Vorsaison hatte Coach Paulo Fonseca Lille mit Platz 4 in der Ligue 1 in die Königsklasse geführt. Nach dem Wechsel des Trainers zu AC Milan wurde Bruno Genesio als Nachfolger verpflichtet. Auch unter dem neuen Mann steht der OSC wieder auf Rang 4. Der Rückstand auf Tabellenführer PSG beträgt zwar schon 17 Punkte, doch die Doggen sind vor allem daheim stark und belegen mit 37 Punkten aus 17 Spielen (11S, 4U, 2N) den ersten Platz der Heimtabelle in Frankreich. Dafür reichen 22 Zähler (5S, 7U, 5N) im Auswärtsranking lediglich für Rang 8.

Einen Rückschlag musste die Mannschaft am 4. Februar im französischen Pokal hinnehmen, als man daheim nach Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Dunkerque verloren hatte. In der Königsklasse hatte der Olympique Sporting Club auf Platz 7 das direkte Ticket fürs Achtelfinale gelöst. In diesem Bewerb gab es Siege daheim gegen Real Madrid (1:0) und bei Atletico Madrid (3:1). Am letzten Spieltag feierte Lille noch mal einen 6:1-Heimsieg gegen Feyenoord. “Les Douges” hatten die beste “Shot Conversion” (22,7 Prozent) in der Königsklasse. Zudem erzielte Stürmer Jonathan David in acht CL-Spielen sechs Treffer.

Dortmund - Lille Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 St. Pauli (A), 6:0 Union Berlin (H), 0:0 Sporting Lissabon (H), 0:2 Bochum (A), 3:0 Sporting Lissabon (A)

Letzte 5 Spiele Lille: 1:4 Paris St. Germain (A), 2:1 AS Monaco (H), 2:0 Stade Rennes (A), 1:2 Le Havre (H), 4:5 n.E. USL Dunkerque (H)

Letzte Spiele Dortmund vs Lille: 0:0 (H), 1:1 (A)

Bei der Dortmund Lille Prognose schauen wir auf den direkten Vergleich. Beide Vereine standen sich schon mal im Achtelfinale eines Europapokal-Wettbewerbs gegenüber. In der Saison 2001/02 setzte sich der BVB im UEFA-Pokal nach zwei Remis (0:0, 1:1) aufgrund der Auswärtstorregel durch.

Lille konnte zudem nur zwei von elf Duellen gegen deutsche Vereine für sich entscheiden (4U, 5N). Allerdings kam Dortmund in den vergangenen sechs K.o.-Duellen gegen Mannschaften aus Frankreich auch nur einmal eine Runde weiter.

So seht ihr Dortmund - Lille im TV oder Stream:

04. März 2025, 21 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

An jedem Champions-League-Spieltag darf Amazon Prime exklusiv eine Partie am Dienstag live übertragen. Dieses Mal hat sich der Streamingdienst für das Duell zwischen dem BVB und dem OSC entschieden.

Der Anpfiff im Signal-Iduna-Park von Dortmund erfolgt um 21 Uhr.

Dortmund vs Lille: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Sabitzer, Groß - Adeyemi, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Anton, Süle, Duranville, Chukwuemeka, Svensson, Özcan, Yan Couto, Reyna, Beier

Startelf Lille: Chevalier - Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson - André, Bouaddi - Mukau, Sahraoui, Haraldsson - David

Ersatzbank Lille: Mannone (Tor), Mandi, André Gomes, Cabella, E. Mbappe, Ismaily, Bentaleb, Gomes, Bakker, Akpom

Julian Ryerson verpasste das Spiel auf St. Pauli wegen einer Erkrankung, dürfte am Dienstag aber wieder zur Verfügung stehen. So müssen die Hausherren weiterhin nur auf den verletzten Felix Nmecha verzichten.

Auch die Gäste haben bei der Dortmund Lille Prognose keine großen Ausfälle zu vermelden. So werden wohl nur Sahraoui und Zhegrova die Partie verpassen.

Unser Dortmund - Lille Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Dortmunder müssen gewarnt sein. Lille hat in dieser CL-Spielzeit schon mit Siegen gegen Real und Atletico Madrid für Aufsehen gesorgt, doch die Borussen haben in der Königsklasse auch eine bessere Saison gespielt als in der Bundesliga.

So trauen wir Schwarz-Gelb im Hinspiel mindestens ein Remis zu, denn der OSC tut sich auswärts 2024/25 doch schwerer als daheim und hat sich zu Gast in Deutschland auch noch nicht oft wirklich wohl gefühlt. Zudem ist der BVB in der Champions League ziemlich heimstark. Allzu viele Tore dürften aber nicht fallen.